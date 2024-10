Tel Aviv declara persona 'non grata' a Guterres Reclama la dimisión del secretario general de Naciones Unidas por no condenar el ataque con misiles de Irán

Mercedes Gallego Corresonsal. Nueva York Miércoles, 2 de octubre 2024, 21:19 Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Opciones para compartir Copiar enlace

WhatsApp

Facebook

X (antes Twitter)

LinkedIn

Telegram

Threads

El conflicto entre Israel y la ONU alcanzó este miércoles un nuevo punto álgido después de que desde Tel Aviv se declarara al secretario general de la ONU, António Guterres, como persona non grata. Es la primera vez en al menos el último cuarto de siglo que se oficializa esta medida anunciada por el ministro de Exteriores hebreo, Israel Katz. La razón principal de esta decisión es la supuesta incapacidad de Guterres para condenar enérgicamente el reciente ataque de misiles iraníes.

«Quien no pueda condenar sin reservas el atroz ataque de Irán contra Israel, como lo han hecho casi todos los países del mundo, no merece poner un pie en suelo israelí», declaró Katz en un comunicado. Israel, añadió, seguirá defendiendo a sus ciudadanos y manteniendo su dignidad nacional con o sin António Guterres.

Guterres, por su parte, no tardó en responder durante una sesión de emergencia del Consejo de Seguridad. En su intervención, condenó firmemente el ataque iraní. «Como hice en relación con el de abril, condeno de nuevo con fuerza el masivo ataque con misiles», señaló. Sin embargo, también subrayó que este tipo de bombardeos no ayudan a la causa del pueblo palestino ni reducen su sufrimiento. Esta postura, en la que critica tanto a Irán como a Israel, ha sido vista por muchos como un intento de equilibrio diplomático, pero no ha logrado apaciguar la ira hebrea.

Disolución de la UNRWA

El trasfondo de esta crisis es más amplio. Israel ha acusado a la ONU de no ser suficientemente crítica con los ataques contra su territorio y ha solicitado previamente la dimisión de Guterres. Además, ha reclamado la disolución de la agencia de la ONU encargada de la ayuda a los palestinos, UNRWA, acusándola de emplear a personas vinculadas a grupos militantes como Hamás. Aunque una revisión independiente de Naciones Unidas concluyó que no había pruebas sólidas para respaldar estas acusaciones, la desconfianza entre Israel y la organización sigue creciendo.

El Consejo de Seguridad de la ONU se reunía este miércoles de urgencia, a petición de Francia, para abordar el tema, en un ambiente tenso en el que varios países acusaron a EE UU de complicidad con Israel en el desencadenamiento de una guerra regional. Frente al llamamiento a la calma y demanda de un alto al fuego temporal que permita retomar las negociaciones, Israel prometió «una dolorosa» respuesta a Irán.

En su discurso, Guterres lamentó la creciente violencia y alertó sobre las posibles consecuencias de una guerra total en Oriente Medio. «Es absolutamente esencial evitar una guerra a gran escala en el Líbano, que tendría consecuencias profundas y devastadoras», advirtió.

Temas

Hamás

ONU