Catar pide a las autoridades iraníes que sopesen si les conviene atacar a Israel Hezbolá parece dispuesta a no desatar represalias hasta que concluyan las conversaciones que se celebran en Doha para conseguir un alto el fuego en Gaza

M. Pérez Viernes, 16 de agosto 2024, 13:52

El primer ministro de Catar, Mohammed bin Abdulrahman al-Thani, ha pedido a los líderes iraníes que sopesen con extrema cautela el daño que un ataque a Israel causaría a las negociaciones de Doha para liberar a los rehenes y conseguir un alto el fuego en Gaza. Al-Thani llamó por teléfono al jefe de la diplomacia en funciones de Irán, Alí Bagheri, para trasladarle «la necesidad de calma y desescalada en la región». Le indicó que tanto su Gobierno como la milicia «tienen que considerar detenidamente si es aconsejable, para ustedes o para Hezbolá, atacar a Israel ahora mismo cuando hay avances como este», según fuentes cercanas a la negociación.

Pese a que el régimen islamista no se ha pronunciado, la gestión sí parece haber tenido repercusión en el caso de la milicia chií que opera desde Líbano. Hezbolá habría aceptado «no lanzar su operación de represalia» por el asesinato del líder de Hamás Ismael Haniye, durante las conversaciones de Catar «porque el partido no quiere rendir cuentas por obstruir las conversaciones o un posible acuerdo», según declaraciones cercanas a la jefatura de la milicia citadas por 'The Washington Post'.

Las delegaciones estadounidenses, cataríes y egipcias han comenzado este viernes su segunda ronda de conversaciones después de un arranque «prometedor», según la Casa Blanca. Los tres países mediadores están reunidas con el equipo negociador israelí, encabezado por el jefe del Mossad, David Barnea, y tratan de ultimar un acuerdo que toma como base la propuesta de tres fases lanzada a finales de mayo por el presidente de EE UU, Joe Biden. En este diálogo no participa directamente Hamás, aunque todos los contenidos se discuten posteriormente con sus representantes, reunidos en un lugar aparte.

Aunque los participantes confían en el «buen progreso» de las conversaiones, a nadie se le escapa el ambiente de enorme inestabilidad que les rodea. No ha sentado especialmente bien el ataque realizado por decenas de colonos contra la aldea Cisjordania de Jit, en el que ha muerto un joven palestino de 23 años de un disparo, ni la inflexibilidad del ejército israelí, que por segundo día consecutivo está forzando el desalojo de miles de civiles del campo de Khan Jounis en Gaza. Por si fuera poco, el ministro israelí de Relaciones Exteriores, Israel Katz, ha comunicado a sus homólogos francés y británico que espera su ayuda para «atacar Irán» si la república islámica comete una agresión contra su país. «Si Irán ataca, esperamos que la coalición liderada por Estados Unidos se una a Israel, no solo para defenderlo sino también para atacar objetivos importantes en Irán», sostuvo el canciller.

