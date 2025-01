Putin se dice dispuesto a negociar la paz en Ucrania pero no con Zelenski

El presidente ruso, Vladímir Putin, anunció este martes en declaraciones al periodista de la televisión pública rusa Rossiya-1, Pável Zarubin, que su homólogo ucraniano, Volodímir Zelenski, carece de legitimidad al no haberse sometido a elecciones tras expirar su actual mandato. Hasta el punto de ... que, por esa razón, con él no piensa firmar ningún acuerdo de paz, pese a asegurar estar abierto a tal posibilidad.

«Se puede negociar con quien sea –en Ucrania-, pero debido a su falta de legitimidad él (Zelenski) no tiene derecho a firmar nada», advirtió Putin. Según sus palabras, «si iniciamos conversaciones ahora, serán ilegítimas. Hay aquí un problema: cuando el actual jefe del régimen –en Ucrania- firmó el decreto prohibiendo negociar con Rusia, era un presidente legítimo, pero ahora no, por lo que no puede cancelar el decreto».

A juicio del jefe del Kremlin, el que sí podría anular el decreto, según la Constitución ucraniana, sería el presidente de la Rada, el Parlamento ucraniano. «Si hubiera voluntad, sería posible solucionar cualquier tema legal. Pero por ahora simplemente no vemos tal deseo», añadió el máximo dirigente ruso, quien por su parte afirmó estar dispuesto a «seleccionar» el grupo de negociadores rusos y a permitir que Zelenski participe en las conversaciones, pero no para suscribir nada.

Putin cree que la legislación ucraniana obliga a cumplir los plazos electorales, incluso en situación de guerra. También se refirió a los intentos de parar el conflicto al poco de comenzado, en marzo de 2022, señalando que «nuestras negociaciones comenzaron inmediatamente después del inicio de la Operación Militar Especial. Al principio le dijimos a los entonces dirigentes ucranianos: la gente de la República Popular de Lugansk y de la República Popular de Donetsk no quieren ser parte de Ucrania. Salid de ahí y ya está, se acabaría todo sin acciones militares y sin guerra».

«Soberanía casi nula»

Sin embargo, prosiguió Putin, «recibimos señales de Kiev de que lucharían hasta el último ucraniano (…) Occidente convenció a Ucrania de que continuara la guerra». «Pero no hubieran durado mucho sin dinero y munición –enviada por Occidente-, todo hubiera acabado en un mes y medio o dos meses, en este sentido la soberanía ucraniana es casi nula», subrayó.

El presidente ruso dijo además que la retirada de las tropas en el entorno de Kiev, en marzo de 2022, «se hizo a petición de algunos líderes europeos (…) quienes denunciaron que Ucrania no puede firmar un tratado de paz con una pistola apuntando a la cabeza». Lamentó que, tras ordenar la salida de sus tropas de los arrabales de la capital ucraniana, «fuimos una vez más engañados».