El Kremlin da por hecho que EE UU autorizará a Ucrania a avanzar en territorio ruso

Tras el viaje a Kiev realizado el miércoles por el secretario de Estado de EE UU, Antony Blinken, y el jefe del Foreign Office británico, David Lammy, el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, ha asegurado que «las autoridades estadounidenses ya han decidido levantar las restricciones al uso de misiles ATACMS para atacar territorio ruso. Lo más probable es que esta decisión ya se haya tomado». Según sus palabras, tal medida «se puede suponer con un alto grado de certeza, ya que actualmente se está llevando a cabo una campaña en los medios de comunicación para formalizar una decisión que ya parece tomada».

A este respecto, el jefe del departamento de prensa de la presidencia rusa advirtió este jueves que «habrá una respuesta apropiada si Estados Unidos permite que Ucrania ataque territorio ruso con armas de largo alcance». De hecho, añadió, «la Operación Militar Especial –en Ucrania- es ya una de las respuestas a todas esas acciones de Occidente y confirman una vez más que está justificada». «La participación de EE UU y los países europeos en el conflicto es directa», afirmó Peskov.

Por su parte, el presidente de la Duma (Cámara Baja del Parlamento ruso), Viacheslav Volodin, ha amenazado con utilizar «armas destructivas» si Ucrania ataca su país con misiles occidentales. «Habiendo solicitado a Estados Unidos, Alemania, Francia y el Reino Unido el suministro de armas de largo alcance, misiles y otros equipos, discutiendo con ellos la cuestión de atacar territorio ruso, Zelenski convierte a estos países en participantes directos en el conflicto. Todo esto conducirá a que Rusia se verá obligado a responder con armas más poderosas y destructivas», escribió en su canal de Telegram.

Guerra psicológica

Para el viceministro de Exteriores, Serguéi Riabkov, «las declaraciones de Estados Unidos sobre la posibilidad de levantar las restricciones a Kiev para ataques en zonas profundas de la Federación Rusa son un intento de influir psicológicamente sobre Moscú». A su juicio, la adopción de tales medidas «no modificará el rumbo de Rusia en relación con la operación en Ucrania, pero añadirá riesgos para los propios Estados Unidos y sus aliados». El politólogo próximo al Kremlin Serguéi Karagánov ha llamado directamente a emplear armas nucleares contra los países de la OTAN que ayudan a Ucrania, según ha señalado en una entrevista al diario ruso 'Kommersan't.

El presidente estadounidense, Joe Biden, ha afirmado que Washington podría permitir que Ucrania dispare misiles estadounidenses de largo alcance contra objetivos muy por detrás de la línea de frente rusa. Biden dijo el martes que «estamos trabajando en ello ahora mismo». Este miércoles en Kiev, Blinken y Lammy le prometieron al presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, que sus respectivos países abordarán con celeridad la cuestión del uso por parte de las tropas de Kiev de cohetes occidentales de largo alcance en sus acciones militares contra Rusia y habrá pronto una respuesta.

«Estamos trabajando con urgencia para seguir garantizando que Ucrania tenga lo que necesita para defenderse eficazmente», dijo Blinken en Kiev durante la rueda de prensa y aclaró que el asunto será tratado este viernes durante el encuentro que mantendrá Biden con el primer ministro británico, Keir Starmer. El secretario de Estado norteamericano aseguró que «nos hemos ajustado y adaptado a la evolución de las necesidades, a la evolución del campo de batalla, y no tengo ninguna duda de que seguiremos haciéndolo a medida que evolucione la situación». «Nuestro apoyo no se debilitará, nuestra unidad no se romperá», insistió Blinken, quien en la reunión que también mantuvo con su homólogo ucraniano, el recién nombrado Andrii Sibiga, declaró que su viaje a Kiev en compañía de Lammy «es nuestro compromiso a favor de la victoria de Ucrania».

Zelenski dijo precisamente que «el plan para la victoria (...) depende principalmente del apoyo de Estados Unidos y de otros países aliados». El pasado 27 de agosto, el presidente ucraniano anunció tener un «plan de victoria» que pondrá en conocimiento de Biden y de los candidatos a las elecciones de noviembre, Kamala Harris y Donald Trump. El plan contiene cuatro áreas, una de las cuales es «la operación en la región de Kursk», que el Ejército ucraniano inició el pasado 6 de agosto.

Forzar la negociación

«Una de las áreas (de esta estrategia) atañe a la región de Kursk», afirmó el presidente ucraniano. Según sus palabras, «la segunda dirección es el lugar estratégico que debe tener Ucrania en la infraestructura de seguridad del mundo. La tercera es un poderoso paquete de medidas para obligar a Rusia a poner fin diplomáticamente a la guerra. El cuarto es económico, no hablaré de esto ahora en detalle». El segundo parece referirse a la necesidad de que Ucrania sea admitida en la OTAN y el tercero sugiere que las armas de largo alcance son el medio, a juicio de Zelenski, de obligar a Rusia a detener la guerra y sentarse a negociar.

El periódico británico 'The Guardian', ideológicamente cercano al Gobierno de Starmer, informa, citando fuentes gubernamentales anónimas, que la decisión de permitir a Ucrania lanzar ataques con armas occidentales contra objetivos en el interior del territorio ruso reconocido ya se ha tomado, pero no hay planes de anunciarlo públicamente.

Según el rotativo, las citadas fuentes hablaron sobre los misiles de crucero Storm Shadow de producción británico-francesa, aunque lleva también componentes estadounidenses. El encuentro de Biden y Starmer el viernes, señala 'The Guardian', tratará fundamentalmente sobre este aspecto y sobre la guerra en Ucrania en general. Sin embargo, el periódico británico cree que no hay planes de anunciar la decisión de permitir que Ucrania utilice los Storm Shadow contra objetivos en el interior de Rusia. Allí no está prevista ninguna conferencia de prensa, escribe el rotativo.