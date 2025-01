Trump ordena diseñar una Cúpula contra misiles y sacar a los transgénero del ejército

Donald Trump va a cambiar el rostro del Ejército de EE UU. Lo quiere masculino, sin matices. Por eso, ha emitido este martes una orden para prohibir lo que él denomina como «ideología transgénero», que es «incompatible» con la vida castrense. Además, facilitará la reincorporación ... con pago retroactivo de los militares dados de baja por no vacunarse contra la Covid-19. Y ha puesto en marcha un sistema de defensa, basado en la Cúpula de Hierro de Israel, para neutralizar la amenaza de un ataque con misiles de largo alcance.

Trump ha firmado los últimos decretos mientras volaba en el Air Force One. Desde la noche de su investidura, el aún cercano 20 de enero, su pluma no ha dejado de soltar tinta. Y quiere cuanto antes contar con el blindaje contra ataques aéreos más sofisticado del mundo. Es un proyecto que ya planteó otro presidente republicano, Ronald Reagan. Entonces fue apodado como 'La Guerra de las Galaxias', pero el plan no llegó a completarse.

Trump lo retoma. El sistema propuesto estará diseñado para proteger a EEUU de misiles balísticos, hipersónicos y de crucero. Durante la actual invasión rusa de Ucrania se han utilizado este tipo de armas, que el Kremlin ha exhibido ante Occidente. La Casa Blanca asegura que es «la amenaza más catastrófica a la que se enfrenta Estados Unidos». El decreto presidencial da al Pentágono 60 días para elaborar el programa.

«Para tener la fuerza militar más letal del mundo, hay que eliminar la ideología transgénero»

El líder republicano quiere fortalecer su país con unas tropas armadas hechas a su imagen y semejanza. Ya lo dijo en la ceremonia de la toma de poder: «Hay sólo dos géneros: masculino y femenino». Aplica su lema. «Para garantizar que tengamos la estructura de combate más letal del mundo, eliminaremos la ideología transgénero de nuestras fuerzas armadas».

En el ejército desde 2016

El nuevo presidente de EE UU rechaza todo tipo de medidas equitativas en la contratación de personal militar. A su juicio, las tropas «han estado aquejadas por una ideología de género radical» que se aplicó «para apaciguar a los activistas». Trump considera que esas «condiciones mentales y físicas son incompatibles con el servicio activo».

Y lo argumentó así: «La adopción de una identidad de género inconsistente con el sexo del individuo choca con el compromiso del soldado con un estilo de vida honorable, veraz y disciplinado, incluso en su vida personal». En la orden ahora dictada, la nueva Administración defiende que «cuando un hombre asegura que es una mujer y exige que otros honren esta falsedad» se comporta de una manera que «es inconsistente con la humildad y la abnegación requerida en un militar». Durante la campaña electoral ya dijo que pondría fin «desde el primer día» al «delirio transgénero».

Con una población de 340 millones, hay 1,6 millones de personas mayores de 13 años que se identifican como transgénero en Estados Unidos, según la Universidad de California. Desde 2016, bajo el mandato de Barack Obama, han podido ingresar en el ejército.