'Stargate' o el proyecto de Inteligencia Artificial que moverá miles de millones

Pese a que Donald Trump acostumbra a salirse del guion presidencial, este martes cumplió con otra de las tradiciones de quienes acaban de llegar a la Casa Blanca. En esta ocasión se trata de una norma no escrita, la que marca que el nuevo presidente ... comunica en sus primeras horas en el poder una importante inversión en infraestructuras para el país. El republicano anunció la creación de una empresa dedicada a la Inteligencia Artificial que implicará a tres gigantes (las firmas OpenAI, líder en el sector, Oracle y Softbank, la única con sede fuera de Estados Unidos, en Japón) y moverá miles de millones de dólares.

No es casualidad que Trump haya apostado por la Inteligencia Artificial en su regreso a la Casa Blanca. El presidente tiene entre sus principales aliados de esta segunda etapa a varios magnates de la tecnología mundial, como Elon Musk (X, Tesla) y ahora también Mark Zuckerberg (Meta) y Jeff Bezos (Amazon), que podrían verse beneficiados por este proyecto. El plan, bautizado con el cinematográfico nombre de 'Stargate', implicará una inyección inicial de 100.000 millones de dólares (casi 96.000 millones de euros) y hasta 500.000 millones a lo largo de la legislatura. La iniciativa se materializará, por ejemplo, en la implantación de un centro de datos en Texas.

El anuncio llegó horas después de que el magnate asistiera por la mañana junto a su esposa, Melania, y su vicepresidente, JD Vance, acompañado asimismo de su mujer, Usha, a una misa en la catedral de Washington, el evento con el que los mandatarios de EE UU suelen cerrar los actos de investidura. Una costumbre que se implantó en 1993 y que llevó al nuevo presidente a este templo por segunda vez en apenas dos semanas, después de que a principios de mes acudiera al funeral del expresidente Jimmy Carter. Entonces se sentó en segunda fila porque la primera estaba reservada a Joe Biden, aún en la Casa Blanca, y se le vio compartir conversación con Barack Obama. Este martes, él era el gran y único protagonista.

La súplica de la arzobispa

La arzobispa de la catedral de Washington, Marianne Edgar Budde, aprovechó la presencia del nuevo mandatario para lanzarle una advertencia. «En el nombre de Dios, tenga piedad de toda la gente de nuestro país que ahora está asustada», suplicó. Le pidió también «misericordia» hacia muchos de los colectivos que el republicano tiene en su punto de mira: los homosexuales, los niños transgénero... y «los que recogen nuestras cosechas y limpian nuestras oficinas, los que lavan nuestros platos en un restaurante o los que hacen los turnos de noche en los hospitales». «Puede que no sean ciudadanos o puede que no tengan la documentación apropiada, pero la gran mayoría de los inmigrantes no son criminales», lanzó ante la mirada incómoda de Trump y Vance.

El magnate, que tenía ayer en la agenda una reunión con legisladores republicanos, respondió con cara de pocos amigos al salir del servicio religioso: «No me ha impresionado, podían hacerlo mejor».