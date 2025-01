Milei defiende a Musk tras su polémico saludo en la investidura de Trump: «Nazi, las pelotas»

Iñaki Juez Miércoles, 22 de enero 2025, 08:58 Comenta Compartir

Sorpresa, incredulidad y, para muchas personas, completo bochorno. Las reacciones en Internet al polémico gesto de Elon Musk tras la sesión de investidura de Donald Trump como nuevo presidente de EE UU, que recordaba a un saludo fascista, no se hicieron esperar. El presidente de X se convirtió en 'trending topic' de su propia red social. Para muchos críticos con el presidente de Tesla, no caben dudas sobre sus intenciones ideológicas al levantar el brazo con la palma extendida, hasta en dos ocasiones, cuando daba las gracias a los asistentes a su discurso en el Capital One Arena el pasado lunes. Para sus defensores, simplemente es una expresión corporal malinterpretada. Y entre estos últimos, se encuentra el mismísimo presidente de Argentina. «Nazi, las pelotas», afirmó rotundo Javier Milei sobre el multimillonario sudafricano.

«Hoy toda la progresía internacional se monta sobre el inocente gesto de Musk para tildarlo de nazi. Porque su lucha por la libertad atenta contra el control hegemónico del wokismo internacional», defiende el mandatario latinoamericano que fue uno de los invitados del ya presidente de EE UU a su toma de posesión. «Pero el mundo cambió. Elon no está solo. Los que luchamos por la libertad ya no estamos solos. Somos millones. Y ahora también recuperamos la 'tierra de la libertad' que estaba en sus manos, gracias a nuestro querido Trump», ha manifestado el argentino.

Milei también definió a Musk como «uno de los hombres más importantes de la historia, que está empujando el progreso humano a ritmos vertiginosos, y siempre ha defendido la libertad en su forma más pura, para todos». En ese sentido, se muestra convencido de que las críticas a su saludo provienen de la decisión de haberse hecho con el control de X que «será considerado uno de sus grandes aportes a la humanidad, tomando control de una plataforma programada para cancelar cualquier discurso que no fuera el woke hegemónico».

«Zurdos hijos de puta, tiemblen»

Así, el ultraderechista argentino ha utilizado su eslogan «viva la libertad, carajo», mientras que ha amenazado a la «izquierda». «No solo no les tenemos miedo, sino que los vamos a ir a buscar hasta el último rincón del planeta en defensa de la libertad. Zurdos hijos de puta, tiemblen», ha expresado.

Ya en la víspera a la apasionada defensa de su amigo argentino, Musk afirmó que sus críticos «necesitan mejores trucos sucios» para cargar contra él. «El ataque de que 'todo el mundo es Hitler' está agotado», señaló, después de la catarata de críticas en la red social por su gesto.

Musk, que ha respaldado la campaña de Trump y ha sido uno de los invitados a tomar la palabra durante la investidura, ha sido nombrado por el nuevo presidente estadounidense para encabezar el nuevo Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE), que estará al frente de los esfuerzos de la nueva Administración para recortar el gasto público.