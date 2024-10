Estupor en Florida por los tiktokers que desafían al huracán Milton: «Si se quedan, van a a morir»

Jueves, 10 de octubre 2024, 14:02 Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Opciones para compartir Copiar enlace

Estupor en Florida por las decenas de 'tiktokers' e influencers que han decidido desafiar al huracán Milton, resistiéndose a abandonar las zonas de evacuación pese a las advertencias de las autoridades: «Si se quedan, van a morir».

Cierto es que Milton, que asustó a los expertos por su capacidad destructiva, ha perdido fuelle, descendiendo de la categoría 5 a la 3 y posteriormente a la 2. Este jueves ya es fuerza uno, la menor de las previstas, pero sigue siendo capaz de causar daños importantes y romper tendidos eléctricos. Ya hay casi tres millones de abonados sin suministro eléctrico, cientos de viviendas hechas pedazos y víctimas mortales, aunque el dato exacto no se conoce con exactitud.

El caso del 'Teniente Dan' es sin duda el que más alcance ha tenido. Joseph Malinowski, de 60 años, adoptó ese apodo por el personaje de Forrest Gump que, como a él, le falta parte de una pierna. Ahora vive en un velero desde el que ha decidido no moverse pese a las advertencias, argumentando que cuando el nivel del agua suba, su velero también lo hará. «Dios me envió aquí para que viniera. Vine aquí. No voy a dejarme llevar por el mal tiempo. Dios no me envió aquí para morir», aseguraba ante los curiosos y periodistas que se acercaron antes de la evacuación.

Otro de los casos más llamativos ha sido el de Sofía, que cuenta en su canal 'Trotavan' sus vivencias a bordo de su furgoneta, y que ha decidido mantenerse ubicada en la costa de Campeche, en México, pese a la advertencia de viajar hacia el sur. «Miren cómo está el mar... ¡se viene feo!», explicaba a sus seguidores. Sofía, que vive de forma nómada a bordo de su furgoneta, asegura que no tiene elección: «Me quedé aquí porque va a pegar fuerte en Yucatán y no tengo a dónde ir«.

Otro relato similar es el de Natalie, que cuenta en su canal 'Earthinecho' «cómo prepararse para un huracán viviendo en un barco» en Florida Keys mientras muestra sus preparativos cargando las baterías y almacenando agua y alimentos. Aunque en su zona, más al sur, no se prevé un impacto tan potente, sus seguidores han dejado cientos de comentarios preocupados porque pasaron más de 24 horas desde su último mensaje.

