Insultos, salidas de tono y un sillazo en el debate de candidatos a la alcaldía de Sao Paulo

Los candidatos a la alcaldía de Sao Paulo intercambiaron más que opiniones durante el último debate televisado. Hubo insultos, varias salidas de tono... y hasta un sillazo que mandó a uno de los aspirantes, el ultraderechista Pablo Marçal, al hospital. El político del Partido Renovador Laborista Brasileño, según su entorno, sufrió la rotura de una costilla, mientras que su agresor, el socialdemócrata José Luiz Datena, fue expulsado del plató. El canal TV Cultura, organizador del encuentro, cortó de inmediato la señal, pero decidió seguir adelante con el programa con los otros cuatro políticos invitados. El 'show' debía continuar, aunque fuera para quienes habían acudido como público.

Sao Paulo es una de las ciudades más importantes en disputa en las próximas elecciones municipales de Brasil, convocadas para el 6 de octubre y con 5.568 alcaldías en juego. El debate del domingo por la noche se preveía por ello caliente, pero nadie esperaba que tanto como para producirse una agresión delante de las cámaras. El tono del enfrentamiento comenzó a elevarse cuando Marçal, uno de los favoritos en las encuestas, pidió a Datena que dejara de «hacer payasadas» y renunciara a su candidatura. Fue entonces cuando sacó a relucir una supuesta denuncia por acoso sexual en contra de su rival. «Pequeño sinvergüenza», le respondió el señalado. «Esa acusación no ha sido investigada porque no había pruebas. Fue archivada por la Fiscalía. Lo que haces es terrible», explicó.

El aspirante de la ultraderecha, lejos de callarse, se creció en el cara a cara y siguió con una sucesión de insultos hacia el socialdemócrata: «Cobarde», «idiota»... No tardó en dar en la tecla que buscaba para enfangar aún más el enfrentamiento al retar a Datena a pegarle. «Queremos saber. Estos días has dicho que querías abofetearme, pero no eres hombre suficiente para eso. No te atreves», le soltó. Unos segundos después su interlocutor le rompía una silla en la espalda. El público que estaba en plató no se podía creer lo que ocurría ante sus ojos y, aunque el canal TV Cultura decidió cortar la señal, el resto de candidatos continuó con el debate pese a la conmoción inicial.

Una costilla rota

Marçal fue trasladado al Hospital Sirio Libanés donde, según comunicó su equipo, comprobaron que tenía una costilla rota por la agresión sufrida durante el debate. El centro médico no ha emitido por ahora parte alguno. Datena, expulsado del programa, reconoció a su salida que «perdió la cabeza» al recordar la muerte de su suegra, quien falleció de un infarto precisamente tras las denuncias por supuesto acoso sexual que pesaban sobre su yerno y que el candidato ultra utilizó como arma arrojadiza ante la audiencia.

El político de extrema derecha -influencer y empresario- es conocido por su estilo provocador y extravagante y también por ser admirador del controvertido presidente de El Salvador, Nayib Bukele. A tres semanas de las elecciones municipales de Brasil, que convocarán a 155,9 millones de votantes y servirán de termómetro para la política nacional, las encuestas sitúan a Marçal en un empate técnico con Ricardo Nunes, apoyado por el expresidente Jair Bolsonaro, y Guilherme Boulos, candidato del actual mandatario, Luiz Inácio Lula da Silva.