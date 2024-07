Tarta salada de espárragos trigueros

Vanesa Delgado Las Palmas de Gran Canaria Miércoles, 31 de julio 2024, 23:05 Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Opciones para compartir Copiar enlace

Las tartas saladas son uno de mis vicios confesables porque el resultado es sorprendentemente adictivo al paladar y solo piden un poquito de imaginación, requieren de muy poco tiempo en la cocina y, rara es la vez en que no triunfan.

Además, comerlas recién hechas son pura delicia, pero yo pertenezco a esa tribu de raros a los que nos encanta comer la pizza y las croquetas del tiempo y, con esta tarta también me sucede. La hago, la devoran, pero, antes de llevarla a la mesa me reservo mi pedazo para comérmela cuando se me antoje.

Lo de los espárragos trigueros es por no dejarlos pasar de largo en su espléndida temporada, pueden hacerlo con otras verduras, eso sí, utilicen las que no precisen de micho tiempo de cocción porque, lo mejor de esta receta es hacerlo todo a la vez, así que, si son más amantes del calabacín, la zanahoria o los pimientos, pueden variarlos por cualquiera de los tres que los pasos de la receta serán idénticos a estos que ahora les cuento.

Tiempo de preparación 15 minutos

Tiempo de cocción 20 minutos

Tiempo total 35 minutos

Comensales 4

Calorías No muchas Categorías Recetas de verano Ingredientes 1 masa fresca de hojaldre o tipo brisa

200 g de queso gruyere o gouda

1 manojo de espárragos verdes

5 ml de aceite de oliva virgen

Unas escamas de sal

1 huevo Paso 1: la masa Comenzaremos desplegando sobre una tabla, la masa que elijamos y la colocaremos también sobre un papel vegetal para horno.

Desplegamos la masa C7

Paso 2: pinchamos la masa Una vez la tengamos estirada, con ayuda de un tenedor, pincharemos toda la superficie, para que no se infle al hornearla.

Pinchamos toda la superficie C7

Paso 3: el queso Cubriremos la superficie con el queso rallado elegido, dejando libres los bordes.

Cubrimos con el queso C7

Paso 4: cuidamos los bordes Esos mismos bordes, los doblaremos hacia dentro para que el queso se contenga dentro de la masa al hornearlo.

Doblamos los bordes hacia dentro C7

Paso 5: los espárragos Lavaremos y secaremos bien los espárragos.

Lavamos y secamos los espárragos C7

Paso 6: cortamos Con un cuchillo, retiramos la base, dejándolos más o menos del mismo tamaño, a los espárragos.

Cortamos la base de los espárragos C7

Paso 7: cubrimos Con paciencia, iremos colocando los espárragos por toda la superficie de lo que será la tarta.

Cubrimos toda la superficie con los espárragos C7

Paso 8: el huevo Batiremos el huevo y, ayudándonos de un pincel de cocina, pintaremos los bordes que habíamos doblado.

Pintamos con el huevo los bordes C7

Paso 9: horneamos Precalentaremos el horno a 200º, calor arriba y abajo y, una vez caliente, introduciremos la tarta, durante 20 minutos.

Horneamos durante 20 minutos C7

Paso final: servimos Sacaremos del horno y a disfrutar de la manera que más guste.

Tarta salada de espárragos trigueros C7