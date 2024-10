Tarta de espuma de limón, el postre perfecto para cualquier ocasión

Vanesa Delgado Las Palmas de Gran Canaria Miércoles, 30 de octubre 2024, 23:07 Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Opciones para compartir Copiar enlace

Los postres nunca han sido mi fuerte y entiendo que me pasa, sobre todo, porque no me gustan y porque empalago el paladar con mucha rapidez. Hacerlos, por tanto, me resulta de lo más tedioso porque me encanta añadir o quitar a mi antojo y, en materia de postres o tratas la receta como una fórmula matemática o el resultado puede ser desastroso.

Pero, como con casi todo en la vida, hay excepciones. La primera porque los postres de limón sí que se me antoja disfrutarlos, la segunda, porque si no llevan horno ya es un añadido interesante que no me obliga a hacer guardia tras la puerta del horno, rezándole a todos los dioses que existan para que no se me queme, no se me pase o se me quede crudo. Y, la tercera, porque esta tarta me recuerda a mi abuela Ana, dueña y señora de la espuma de limón. Nadie la ha vuelto a hacer tan cremosa y deliciosa como ella y, aunque esta tarta no es equiparable a su espuma, solo con ponerme a exprimir los limones revivo ratitos con ella y, eso ya me endulza sin necesidad de probar bocado.

Y una cuarta, no dejen de hacerla, sobre todo si quieren quedar bien con un postre que a todo el mundo encanta y que hacerlo es tan sencillo que tendrás que leer la receta dos veces para comprobar que es cierto.

Tiempo de preparación 10 minutos

Tiempo de cocción 1 minuto

Tiempo total 5 horas y 11 minutos con el tiempo de frío

Comensales 8

Calorías Una cuantas Categorías Postres Ingredientes 500 ml de nata para montar

La ralladura de 4 limones (solo parte blanca)

100 ml de zumo de limón recién exprimido

6 hojas de gelatina neutra

160 g de galletas tipo Digestive

60 g de mantequilla derretida

50 g de azúcar glas Paso 1: mise en place Comenzaremos disponiendo todos los ingredientes que necesitaremos para que nos sea aún más sencilla su elaboración.

Ampliar Dispondremos todos los ingredientes necesarios C7

Paso 2: hidratamos En un vaso colocaremos las hojas de gelatina y las cubriremos con agua helada para que se vayan hidratando. Reservamos.

Ampliar Hidratamos las hojas de gelatina en agua fría C7

Paso 3: las galletas y la mantequilla Picaremos las galletas, bien en picadora eléctrica o bien pasándoles varias veces el rodillo y, una vez picadas, le añadiremos la mantequilla derretida.

Ampliar Picamos las galletas y las mezclamos con la mantequilla C7

Paso 4: integramos Con ayuda de una espátula de silicona, integraremos bien ambos ingredientes hasta que obtengamos una especie de pasta homogénea.

Ampliar Haremos una especie de pasta C7

Paso 5: preparamos el molde Forraremos la base del molde donde vayamos a darle forma a nuestra tarta, con un papel vegetal, para que no se nos pegue la base de la tarta.

Ampliar Forramos la base del molde con papel vegetal C7

Paso 6: montamos la base Con la misma espátula, iremos colocando y aplanando la masa de las galletas, hasta formar la base de la tarta.

Ampliar Iremos planando la pasta hasta formar la base C7

Paso 7: reservamos en frío Una vez la tengamos bien asentada, la reservaremos en la nevera mientras seguimos con el resto de la preparación.

Ampliar Una vez montada la guardamos en frio C7

Paso 8: la nata y el azúcar En una fuente amplia verteremos la nata y le añadiremos el azúcar glas.

Ampliar

Paso 9: montamos Con ayuda de unas varillas, mejor si son eléctricas, batiremos hasta que la nata casi comience a montarse. Con que comience a espesar, será suficiente. Reservamos.

Ampliar Batimos C7

Paso 10: la gelatina y el zumo de limón Calentaremos durante un minuto a potencia suave, el zumo de limón y. una vez caliente, le añadiremos las hojas de gelatina ya escurridas del agua donde las habremos hidratado.

Ampliar Calentamos el zumo y le añadimos las hojas de gelatina C7

Paso 11: diluimos Con ayuda de un tenedor, iremos removiendo suavemente hasta que las hojas de gelatina se disuelvan por completo en el zumo.

Ampliar Diluimos la gelatina en el zumo C7

Paso 12: la ralladura Añadiremos a esta mezcla, la mitad de la ralladura de los limones, conservando el resto para la decoración final de la tarta.

Añadimos parte de la ralladura de los limones C7

Paso 13: integramos Esta mezcla, la añadiremos a la nata cremosa y volveremos a batir suavemente hasta integrarlo todo. Comprobaremos que comenzará a espesarse ligeramente.

Ampliar Unimos ambas mezclas C7

Paso 14: vertemos en el molde Cuando ya esté bien integrada, recuperaremos el molde de la nevera y, despacio, verteremos la mezcla sobre la base de galletas.

Ampliar Vertemos en el molde C7

Paso final: decoramos y enfriamos Con el resto de ralladura de limones, cubriremos la superficie de la tarta, taparemos y dejaremos enfriar, mínimo 5 horas antes de disfrutarla.

Ampliar Tarta de espuma de limón C7