Sabroso e impresionante sándwich de encurtidos

Vanesa Delgado Las Palmas de Gran Canaria Miércoles, 3 de julio 2024, 23:27

En mi familia ha empezado a ser una moda más que una tendencia, retarme con recetas que se encuentran en las redes. No seré yo quien le quite el mérito a quienes en vídeos de 20 segundos hacen platos de película porque, el mero hecho de editar el vídeo me parece que merece un 10.

Mi problema realmente tiene que ver más con la proyección que hace mi familia, ese conglomerado de gente con la que convivo a diario y que se extiende también hasta la casa de mis padres y de mis dos hermanas, más todos aquellos que conviven en esas casas. Ellos deben pensar que a mi me alegra el hecho de que me envíen mensajitos, a las once de la noche, con un vídeo de una señorita ideal, con manicura perfecta, preparando en nanosegundos del universo, un sándwich de encurtidos, con una leyenda acompañando el mensaje que versa así: Tía Vane, esto tienes que hacerlo y tenemos que probarlo.

También me parece conveniente contarles que, quien me envió ese mensaje fue mi querida sobrina Cristina, por la que siento absoluta devoción y con solo un mensaje suyo me llegan pellizcos al corazón. Las dos somos auténticas chifladas de las gildas y no hay local que no hayamos pisado solo por la fama de este bocado.

Yo ya sabía que esto no me iba a salir en nanosegundos, pero si tenía algo claro: que dos de las cosas que más me gustan en el mundo las iba a tener cerquita tan pronto como me aventurara; el sabor irrenunciable de una gilda y a Cristina conmigo para elaborar y disfrutar de este irresistible bocado para ambas.

Así que, si como yo, eres amante de este aperitivo, convertirlo en sándwich es muy fácil y el resultado, una autentica locura.

Tiempo de preparación 8 minutos

Tiempo de cocción 2 minutos

Tiempo total 10 minutos

Comensales 2

Calorías No muchas Categorías Recetas para el verano Ingredientes 5 piparras

1 lata pequeña de aceitunas rellenas de anchoas

1 lata de anchoas

10 pepinillos pequeños en vinagre

4 rebanadas de pan (mejor si es de masa madre)

20 g de mantequilla

1 cucharada de mostaza de Dijon

1 chorrito de aceite de oliva virgen extra

50 g de queso para fundir Paso 1: ingredientes Comenzaremos escurriendo cada encurtido de líquido o aceite en el que vienen conservados y disponiéndolos sobre una tabla de corte.

Dispondremos los ingredientes sobre una tabla C7

Paso 2: cortamos Cortaremos en pedacitos muy pequeños cada uno de ellos.

Cortaremos en pedacitos C7

Paso 3: mezclamos Pasaremos todos los encurtidos ya cortaos a una fuente donde podamos mezclar e integrarlos bien.

Mezclamos todos los ingredientes C7

Paso 4: la mostaza Añadiremos a la mezcla, una cucharada de mostaza de Dijon.

Añadimos la mostaza C7

Paso 5: el aceite Por último, verteremos un chorrito de aceite de oliva virgen y mezclaremos muy bien todo el conjunto.

Vertemos el aceite C7

Paso 6: la mantequilla Una vez tengamos la mezcla, pondremos a calentar en una plancha o sartén, la mantequilla, a fuego medio bajo porque debemos evitar que la mantequilla se queme.

Calentamos la mantequilla C7

Paso 7: rellenamos Mientras tanto, untaremos en una de las capas del pan de molde, una generosa cantidad de la mezcla.

Rellenaremos una capa con la mezcla C7

Paso 8: el queso Por encima de ésta, colocaremos el queso, en este caso empleé uno que en casa nos encanta, el queso raclette con pimienta negra.

Cubrimos con el queso C7

Paso 9: tostamos Taparemos el sándwich con la otra rebanada y tostaremos en la plancha hasta que apreciemos que el queso comienza a fundirse.

Tostamos los sánwiches C7

Paso final: decoramos Sobre la marcha, llevaremos a la mesa y, si quieren que, además de bueno quede aparente, preparen una gilda y coronen el sándwich.

Sándwich de encurtidos C7