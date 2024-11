La receta, paso a paso, para hacer un sándwich club perfecto

Vanesa Delgado Miércoles, 6 de noviembre 2024, 23:17 Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión

De pequeña era fan absoluta del sándwich mixto, no pedía otra cosa, fuera a donde fuera y, sobre todo recuerdo con especial nostalgia y cariño los que me preparaban en Los Frailes, a donde solía ir con mis padres los sábados por la tarde. El sándwich, el «Nik» de naranja y el paquete de papas La Canaria y yo era la niña más feliz de todo el universo.

Con los años me fui especializando en la materia, justo en el momento en que a alguien se le ocurrió ponerle un huevo frito al mixto. Directamente me «aseñoré» porque ya precisaba de cuchillo y tenedor y, además, la moda de los refrescos light era más que una tendencia.

Y de repente llegó el sándwich club, con todos sus «argumentos» con sus papas fritas, aunque fueran congeladas, sobre todo porque en su día causaron furor y no había sándwich que se preciara si no las llevaba como guarnición. Y justo ahí comencé a transitar mi camino en la búsqueda del sándwich club perfecto y divino.

No había Vips al que yo no entrara a cogerle el calado al sándwich y si me sentaba en otro local y lo tenían en carta, el resto de propuestas se me desdibujaban.

Hoy, he de decir que no renuncio a un buen sándwich mixto. El que lleva huevo ya no me cae tan simpático y el club sigue siendo una constante, siempre y cuando tenga con quien compartirlo. Ya no pido la guarnición de papas congeladas y, hacerlo en casa, se convierte en una auténtica odisea de lo más entretenida pero con una recompensa soberbia y maravillosa. Larga vida al sándwich club, sin papas fritas congeladas.

Tiempo de preparación 20 minutos

Tiempo de cocción 15 minutos

Tiempo total 35 minutos

Comensales 1

Calorías Considerables Categorías Sándwiches Ingredientes 3 rebanadas de pan de molde sin corteza por sándwich

1 huevo

50 g de mantequilla

1cucharadita de aceite de oliva

1 tapón de agua

1 loncha de bacon

1 filete fino de pechuga de pollo

1 loncha de jamón cocido

50 g de mayonesa

2 hojas de lechuga

3 rodajas de tomate

Pimienta negra

1 loncha de queso cheddar Paso 1: mise en place Dispondremos los ingredientes para que nos sea más sencillo elaborar la mejor versión de este clásico sándwich.

Ampliar Dispondremos todos los ingredientes necesarios C7

Paso 2: tostar el pan En una sartén de buen diámetro, derretiremos la mitad de la mantequilla y tostaremos a temperatura media las rebanadas de pan. Deben quedar crujientes.

Ampliar Derretimos la mantequilla y tostamos en ella el pan C7

Paso 3: reservamos Una vez que estén tostadas, retiramos y reservamos.

Ampliar Cuando estén listas, reservamos C7

Paso 4: el bacon En otra sartén, saltearemos el bacon. No se precisa engrasar la sartén ya que, con la propia grasa que el bacon irá desprendiendo, será suficiente.

Ampliar Saltearemos el bacon sin aceite C7

Paso 5: reservamos Una vez que está tostadito, retiremos del calor y reservamos hasta el momento de montar nuestro sándwich.

Ampliar Una vez tostado, reservamos C7

Paso 6: las pechugas En la misma sartén y aprovechando la grasa del bacon, saltearemos el pollo, al que previamente le habremos dado un toque de pimienta, hasta que esté bien doradito. Una vez lo tengamos listo, retiramos y reservamos.

Ampliar Salteamos las pechugas hasta que estén bien hechas C7

Paso 7: el huevo En una nueva sartén, engrasaremos el fondo con el aceite de oliva a temperatura media. Cuando esté caliente cascaremos el huevo y añadiremos el tapón del agua. La idea es hacer un huevo a la plancha.

Ampliar Haremos el huevo a la plancha C7

Paso 8: reservamos Taparemos la sartén y calcularemos 2 minutos, manteniendo la temperatura a media potencia. Una vez pasado el tiempo, retiramos del calor y reservamos el huevo hasta el momento del montaje de nuestro sándwich.

Ampliar El huevo a la plancha terminado C7

Paso 9: montamos parte fría Una vez que ya todos los ingredientes estén listos, comenzaremos con la parte fría del sándwich club. Para ello, untaremos con mayonesa dos rebanadas de pan, por la parte interior.

Ampliar Untamos con mayonesa C7

Paso 10: la lechuga Sobre una de las rebanadas, dispondremos las hojas de lechuga ya lavadas y secas.

Ampliar Colocamos la lechuga C7

Paso 11: el tomate Sobre la lechuga, colocaremos las rodajas de tomate

Ampliar Colocamos las rodajas de tomate C7

Paso 12: tercera rebanada Colocaremos la tercera rebanada, previamente untada en el interior con mayonesa, sobre los tomates.

Ampliar Colocamos una rabanada para separar la parte fría de la caliente C7

Paso 13: el queso Sobre esta rebanada, colocaremos la loncha de queso cheddar. Si son muy amantes del queso pueden ponerle una loncha más.

Ampliar Colocamos el queso C7

Paso 14: el pollo y el bacon Sobre el queso, dispondremos el filete de pollo y la loncha de bacon.

Ampliar Colocaremos el pollo y el bacon C7

Paso 15: el jamón cocido Sobre ambos, coronaremos con la loncha de jamón cocido.

Ampliar Colocaremos la loncha de jamón cocido C7

Paso 16: coronamos con el huevo Y ya, por último, culminaremos el montaje con el huevo como rey absoluto de la creación.

Ampliar Colocamos el huevo por último C7

Paso final: cerramos y apretamos Cerramos con la rebanada final y apretaremos con cuidado para que se compacte el sándwich y no se nos desmorone a la hora de comerlo. Lo ideal es partirlo en triángulo para su presentación y a disfrutarlo.

Ampliar Cortamos y a la mesa C7

Temas

Alimentación

Recetas