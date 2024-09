La receta más fácil y sabrosa de la tarta de queso La Viña

Vanesa Delgado Las Palmas de Gran Canaria Miércoles, 25 de septiembre 2024, 22:58 Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Opciones para compartir Copiar enlace

Tartas de queso hay muchas al igual que recetas para hacerlas, pero, que la tarta de queso tal y como la elaboran en el restaurante donostiarra La Viña, es un punto y aparte con respecto al resto y esto es una verdad irrefutable.

Buenos ingredientes, batirlos a conciencia, adecuar la temperatura y el tiempo de horno para que la capa de arriba se convierta en el abrigo perfecto de un interior cremosamente irresistible y ya caso la tendremos.

Tampoco nos llevará mucho tiempo y si el día se presenta con invitados para compartir mesa y mantel, con este postre las ovaciones harán eco.

Dicho esto, mi hijo Pablo es fan destacado del queso en general y de las tartas en particular, pero, cuando no es capaz de sostener el antojo entonces me pide que le haga esta tarta, para él, la tarta de San Sebastián donde una vez siendo Pablillo muy niño pasamos un puente de diciembre. La cuidad se caía de gente y la cola para hacernos con un pedazo de tarta, con las temperaturas helándonos las orejas, marcó en él un antes y un después. Y es que no hay nada como la memoria gustativa para volver a viajar y volver a recordar lo que una vez nos encantó y que ahí queremos que se quede para siempre.

Tiempo de preparación 10 minutos

Tiempo de cocción 40 minutos

Tiempo total 50 minutos

Comensales 5

Calorías Bastantes Categorías Postres Ingredientes 480 g de queso crema

3 huevos grandes

210 g de azúcar blanca

8 g de harina

260 ml de nata para postres Paso 1: mise en place Para que todo salga bien a la primera, lo ideal es preparar una mise en place con todos los ingredientes ya pesados por separado.

Mise en place para elaborar la tarta de queso C7

Paso 2: integramos los huevos con el queso En un bol amplio, incorporaremos el queso crema y le iremos añadiendo, uno a uno los huevos. No añadiremos el siguiente hasta que el anterior no esté perfectamente integrado en el queso, con ayuda de unas varillas que pueden ser manuales o eléctricas.

Iremos integrando los huevos, uno a uno C7

Paso 3: integramos el azúcar Una vez tengamos los tres huevos mezclados con el queso, añadiremos el azúcar y volveremos a batir. En este caso hay que integrar a conciencia para el azúcar no se vaya hacia el fondo de la tarta en el resultado final.

Añadimos el azñucar y batimos muy bien C7

Paso 4: incorporamos la harina Una vez tengamos el azúcar bien integrado, incorporaremos la harina y volveremos a batir.

Añadimos y batimos la harina C7

Paso 5: añadimos la nata Por último, añadiremos la nata y batiremos de nuevo hasta que obtengamos una crema amarilla bien mantecosa

Añadimos la nata e integramos C7

Paso 6: forramos el molde Dispondremos un molde de tarta que sea desmoldable y lo cubriremos con papel vegetal que humedeceremos ligeramente y lo arrugaremos con las manos, antes de disponerlo sobre el molde.

Forramos el molde con papel vegetal, previamente arrugado y humedecido C7

Paso 7: vertemos la mezcla en el molde Despacio, verteremos la crema sobre el molde, procurando que quede lo más uniforme posible.

Rellenamos el molde con la mezcla C7

Paso final: horneamos, atemperamos y servimos Con el horno caliente a temperatura 200º, calor arriba y abajo, introduciremos el molde en el horno y calcularemos 40 minutos. La idea es que quede muy bien hecha en la superficie, pero, comprobarán una vez la saquen del horno que, en el centro estará como una especie de flan y ese es el punto ideal. La atemperaremos unas dos horas antes de disfrutarla y, si sobra, a la nevera un máximo de dos días, pero milagro sería que sobrara algo.

Tarta de queso C7