La receta del entrante ideal para Navidad: salpicón de salmón «acevichado»

Desde siempre la Navidad ha sido una de mis épocas favoritas del año, de hecho, soy de las que cuentan los días, hago calendario de Adviento, escribo carta a los Reyes Magos, dejo el zapato la víspera, hago truchas de batata, árbol y portal de belén. Compro flores de pascua y hasta cambio la vajilla, de diario y de exclusiva. Así que, el puente de diciembre me viene como anillo al dedo para visitar el trastero, subir cajas, bajar lo que retiro, poner villancicos pasados de decibelios y llenar de luces y velas cada rincón de mi casa.

Una vez que termino con toda mi parafernalia, empiezo a hacer fotos, a saturar los grupos de WhatsApp de mi familia y a esperar respuestas. Es más, hasta me ofendo si no me responden porque, al final, lo que más me puede gustar de todo este casi mini mercadillo particular, es saber que ellos vendrán a casa, familia y amigos que son familia y brindaremos deseándonos de corazón por lo más bonito que tiene la vida: tenernos.

Pero, todo esto cobra aún más sentido si se acompaña de un buen menú. Para eso, mi cuñado Javier y la que suscribe hacemos un tándem casi mágico, aunque a decir verdad hasta soltamos un cierto tufillo a competencia, sobre todo cuando empezamos a decidir los aperitivos, entrantes y principales que serán testigos de los incontables encuentros navideños y hoy, desvelo para todos, la primera de las recetas que saborearemos esta Navidad y, desde que la prueben ustedes también caerán en la cuenta de que, este año, Javier tendrá que empeñarse mucho más.

Tiempo de preparación 20 minutos

Tiempo de cocción 0

Tiempo total 25 minutos

Comensales 4

Calorías Pocas Categorías Entrantes de Navidad Ingredientes 2 lomos de salmón fresco, previamente congelado

El zumo de 2 limones

Sal gruesa

1 pimiento rojo

1 pimiento verde

1 cebolla morada

Unas hojas de cilantro fresco

2 cucharadas de aceite de oliva virgen extra

1 cucharada de vinagre de manzana Paso 1: Lo primero y casi lo más importante, el salmón lo marinaremos en zumo de limón y lo comeremos en crudo, así que, para emplearlo en esta receta, primero deberemos congelarlo para descongelarlo después.

Lomos de salmón ya descongelados C7

Paso 2: Colocaremos los lomos de salmón en una fuente de cristal, añadiremos sal gruesa y verteremos el zumo de limón. El salmón deberá macerarse durante unos 15 minutos y, a mitad de tiempo daremos vuelta a los lomos.

Vertemos el zumo de limón sobre el salmón C7

Paso 3: Mientras el salmón se macera, iremos cortando las verduras. Empezaremos por el pimiento rojo al que retiremos los nervios y las semillas y cortaremos en pedacitos pequeño.

Cortaremos el pimiento rojo en pedacitos C7

Paso 4: Haremos lo mismo con el pimiento verde.

Cortamos en pedacitos el pimiento verde C7

Paso 5: Por último, cortaremos la cebolla, procurando que cada verdura tenga el mismo tamaño de corte. Mezclaremos los tres.

Cortamos la cebolla en pedacitos C7

Paso 6: Escurriremos el salmón, pero seguiremos manteniendo el zumo porque emplearemos un poco para el aliño. Cortaremos el salmón en daditos en el mismo tamaño que las verduras y lo integraremos con éstas.

Añadimos el salmón cortado en pedacitos C7

Paso 7: Ya solo nos quedará preparar el aliño para lo que emulsionaremos el aceite de oliva, el vinagre de manzana y dos cucharadas del zumo de limón en el que hemos macerado el salmón. Integraremos bien y verteremos el aliño sobre la receta.

Emulsionamos el aliñoy vertemos C7

Paso 8: Para finalizar, cortaremos muy menudas las hojas frescas del cilantro, mezclaremos bien y enfriaremos en nevera unas dos horas antes de servirlo en la mesa.

Cortamos y añadimos las hojas de cilantro fresco C7

Paso final: Para servir esta receta me copié de la idea de una amiga quien utiliza las clásicas bomboneras de cristal, sin tapa, y la verdad que el resultado no pudo ser más ideal y navideño.

Salpicón de salmón acevichado C7