Una nueva versión de una receta deliciosa: pollo a la cerveza

Lo mío con la cocina, las recetas y la todo lo que tiene que ver con la gastronomía en general, me ha llevado con los años y la práctica a un nivel de intensidad algo complejo. Como dice mi amiga Estrella, no me da la vida para hacerlo todo, probarlo todo y acudir a todo, pero, afortunadamente y sin querer, se ha tejido a mi alrededor una red de intensos como yo, que me recomiendan sitios, me pasan sus recetas, prueban y comparten conmigo todo este maravilloso mundo de sensaciones gustativas.

Esa red crece y ya hasta ha dado un salto generacional y, ahora, no solo quien me conoce sino también sus hijos, me comunican a la velocidad de un coche de fórmula 1, todas las novedades o todas esas recetas que les gustan y se preparan para sí.

Esta semana, sin ir más lejos, Claudia, la hija de mis amigos Carmelo y Mónica, le contaba a su padre la apertura de un nuevo local en la capital al que no tardaré mucho en ir, mi sobrina Cristina me llenaba el WhatsApp de fotos con su último homenaje, mi hijo Juan me hablaba de una nueva hamburguesería e Ignacio, el hijo de mi amiga Arantxa que lleva un chef dentro de sí y ahora, que es estudiante y vive lejos de casa, cuando regresa hace las delicias que aprende por sí mismo y, la que suscribe le replica. Y créanme, estas generaciones vienen pisando y probando fuerte y, para prueba de ello, este pollo a la cerveza, versión Ignacio que está para mojar pan.

Tiempo de preparación 15 minutos

Tiempo de cocción 40 minutos

Tiempo total 1 hora

Comensales 4

Calorías No muchas Categorías Cocina tradicional Ingredientes 1 kilo de muslos de pollo

Sal gruesa

Pimienta negra

Aceite de oliva

1 cucharadita de pimentón picante

1 cucharadita de comino en polvo

250 ml de cerveza

1 zanahoria grande

1 cebolla Paso 1: salpimentamos Comenzaremos salpimientado generosamente los muslos de pollo.

Salpimentamos bien los muslos de pollo C7

Paso 2: calentamos Cubriremos el fondo de un caldero bajo con aceite de oliva y la calentaremos a temperatura media alta.

Ponemos aceite a calentar C7

Paso 3: doramos los muslos Una vez que el aceite esté caliente, doraremos bien los muslos. Deben de quedar bien hechos por fuera y con color.

Doramos los muslos de pollo C7

Paso 4: las verduras Mientras doramos los muslos, iremos cortando la cebolla en brunoise (pedacitos pequeños) y la zanahoria en rodajas finas.

Cortamos la cebolla y la zanahoria C7

Paso 5: pochamos Una vez que el pollo esté dorado, retiramos y reservamos y, en el mismo aceite pocharemos la cebolla y la zanahoria, bajando la temperatura a potencia media-baja.

Pochamos la verdura C7

Paso 6: las especias Cuando esté todo pochado, añadiremos la cucharadita de pimentón y de comino.

Añadimos el pimentón y el comino C7

Paso 7: la cerveza Integraremos bien y, sobre la marcha, verteremos la cerveza.

Vertemos la cerveza C7

Paso 8: evaporamos En este momento y, para que se evapore el alcohol, subiremos el calor a potencia fuerte y, sin dejar de remover, mantendremos así durante un minuto.

Evaporamos el alcohol a potencia fuerte C7

Paso 9: el pollo de nuevo Pasado el minuto, bajaremos la potencia a baja e incorporaremos los muslos de pollo de nuevo en el caldero.

Volvemos a incorporar los muslos de pollo al caldero C7

Paso 10: arranca la cocción A partir de este momento, taparemos el caldero y calcularemos 40 minutos

Tapamos el caldero C7

Paso 11: cocción en dos tiempos Pasados los 20 primeros minutos de la cocción, daremos la vuelta a los muslos de pollo y volveremos a tapar para los 20 minutos restantes.

Damos vuelta a los muslos C7

Paso final: a la mesa Una vez finalizada la cocción, podremos servirlos y regaremos los muslos de pollo con las verduras que habrá quedado como caramelizada. Pura delicia que, además ser muy sencilla de hacer es un plato ideal para cualquier ocasión.

Muslos de pollo a la cerveza C7