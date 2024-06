Milhojas de manzana, el mejor postre que existe

Se hace en tiempo récord, el resultado no puede ser más delicioso y con una presentación sencillamente espectacular. A este dulce bocado no le falta nada.

Vanesa Delgado Las Palmas de Gran Canaria Miércoles, 5 de junio 2024, 22:53 Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Compartir Copiar enlace

WhatsApp

Facebook

X

LinkedIn

Telegram

Si tuviera que marcar la fecha en la que conocí a May, la que saldría es que esa que se suele decir «la conozco de toda la vida». Primero nos unieron carreras, paseos y juegos por los campos de Firgas, fuimos creciendo y las calles del barrio fueron el escenario para darnos un hola o un adiós cada vez que nos encontrábamos.

Ya en la madurez, nuestra común amiga Mijin nos volvió a encontrar y las recetas hicieron el resto. Fiel seguidora de «Las recetas que te cuento» ahora nos seguimos viendo y escribiendo para hablar de pucheros, de postres, de cremas, a veces de viajes, de restaurantes o de menaje. Y lo mejor, siempre, siempre, siempre que hace una de mis recetas, me escribe, me envía foto y que no falte nota de cata, de ella y de su tribu.

Así que, ya solo por el tiempo que hace que nos conocemos, este espacio merecía una receta de May y, les adelanto que entra por la puerta grande porque esta milhoja de manzana es puro sueño.

Tiempo de preparación 10 minutos

Tiempo de cocción 50 minutos

Tiempo total 1 hora y 5 minutos

Comensales 4

Calorías Unas cuantas Categorías Postres Ingredientes 5 manzanas

2 cucharadas de harina de maíz (preferiblemente «Maizena»)

100 ml de miel

100 g de azúcar blanca Paso 1: el molde Comenzaremos forrando un molde rectangular con papel vegetal para horno.

Forramos con papel vegetal C7

Paso 2: la miel Cubriremos el fondo con la miel.

Cubrimos el fondo con miel C7

Paso 3: la mezcla En un recipiente aparte, mezclaremos la «Maizena» con el azúcar y reservamos.

Mezclamos la maizena y el azúcar C7

Paso 4: las manzanas Pelaremos la manzana y la cortaremos en rodajas lo más finas posible. Lo mejor es ir cortando tal y como vayamos necesitando para que no se nos oxiden.

Cortamos muy finas las manzanas C7

Paso 5: montamos Iremos cubriendo todo el fondo con las rodajas de manzana, hasta que quede bien cubierto.

Iremos colocando por capa las manzanas C7

Paso 6: la mezcla Una vez tengamos la primera capa, espolvorearemos ligeramente la superficie de las rodajas de manzana con la mezcla de harina y azúcar.

Espolvoreamos con la harina y el azúcar C7

Paso 7: montamos capas Volvemos entonces a repetir la acción, cubriendo con rodajas de manzana por capas y, cada vez que terminemos una capa, espolvorearemos con la mezcla de harina y azúcar.

Seguimos montado capas C7

Paso 8: presionamos La idea será levantar unas 8 ó 9 capas aproximadamente y cada vez que terminemos con una capa, apretaremos ligeramente con los dedos, haciendo presión para que compacte la milhoja.

Presionamos cada capa que montemos C7

Paso 9: última capa La última capa será la única a la que no le añadiremos la harina y el azúcar y ya lo tendremos listo para hornear.

Última capa C7

Paso 10: horneamos Meteremos el molde en el horno, previamente caliente, a 180º, calor arriba y abajo durante 50 minutos. Pasado el tiempo de cocción, retiraremos y desmoldaremos dando la vuelta sobre una bandeja alargada.

Horneamos C7

Paso final: desmoldar y servir Iremos cortando en rectángulo como una milhoja y May me recomienda servir con helado o natilla. En casa no dio tiempo ni de una cosa ni de la otra porque, mi hijo Pablo, se la zampo de una tacada.

Milhoja de manzana C7