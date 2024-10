Una irresistible receta de pasta al vodka

Vanesa Delgado Las Palmas de Gran Canaria Miércoles, 16 de octubre 2024, 22:45 Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Opciones para compartir Copiar enlace

En casa se come pasta una vez en semana. Que si ensalada de pasta, que si pasta gratinada al horno, que si pasta con langostinos y por supuesto que no me quede por nombrar los macarrones de mi madre con su salsa de tomate y el chorizo asturiano que los acompaña. Para mis hijos, su preferida.

Pues teniendo como tenemos un variado repertorio preferí lanzarme a probar otras recetas, a sabiendas del peligro que corren la nevera y la despensa si mis hijos llegan de la universidad y lo que se encuentran en la mesa no les gusta. Entonces sacan artillería infalible: latas de atún, pan del día, mayonesa a discreción, lata de millo y un mano a mano hasta que la cinturilla del pantalón les dé el alto.

Pero no, me arriesgué y triunfé y el pan, en este caso, les sirvió para dejar los platos más limpios que si se hubieran lavado a conciencia. Y como pasa siempre que algo les encanta, me piden que la repita y así, con mirada con caída de ojos incluida y un abrazo cariñoso y apretado, me piden que suspenda el pescado de la semana para terminarle de calar el sabor a esta irresistible pasta, pero, como los quiero tanto, por supuesto que no quitaré de su turno semanal el plato de pescado. Eso sí, la pasta al vodka volverá a la mesa una y otra vez, cuando le toque.

Tiempo de preparación 10 minutos

Tiempo de cocción 20 minutos

Tiempo total 30 minutos

Comensales 5

Calorías Unas cuantas Categorías Recetas de pasta Ingredientes 500 g de macarrones

4 dientes de ajo

1 cebolla

100 g de mantequilla

75 ml de vodka

1 cucharada sopera de tomate concentrado

200 ml de nata para cocinar

3 cucharaditas tamaño moka de guindilla molida

80 g de queso para fundir

Perlas de mozzarella

Unas hojas de albahaca fresca Paso 1: los ajos Comenzaremos pelando los ajos, retirándoles el germen para que no nos repita y los machacaremos en un mortero.

Ampliar Machacamos los ajos en el mortero C7

Paso 2: la cebolla Pelaremos la cebolla y la cortaremos en brunoise.

Ampliar Pelamos y cortamos la cebolla en brunoise C7

Paso 3: la mantequilla En un caldero bajo y amplio, derretiremos la mantequilla a temperatura media.

Ampliar Derretimos la mantequilla C7

Paso 4: sofreímos Incorporaremos el ajo y la cebolla y dejaremos que se doren hasta que lleguen a tostarse, evitando que se quemen.

Ampliar Incorporamos y sofreímos el ajo y la cebolla C7

Paso 5: la guindila Añadiremos durante este proceso una de las cucharaditas de guindilla molida.

Ampliar Añadimos la guindilla C7

Paso 6: el vodka Cuando observemos que ya están tostados, verteremos el vodka y subiremos a potencia máxima para que el alcohol se evapore, durante un minuto.

Ampliar Vertemos el vodka C7

Paso 7: el tomate Volveremos a bajar la potencia a temperatura media y, seguidamente, añadiremos el tomate concentrado y lo integraremos a la fritura.

Ampliar Añadimos el tomate concentrado C7

Paso 8: la nata Cuando ya lo tengamos integrado, añadiremos la nata y la segunda cucharadita de guindilla molida. Mezclaremos.

Ampliar Añadimos la nata y la segunda cucharadita de guindilla C7

Paso 9: el queso Por último, añadiremos el queso e integramos todo de nuevo. Mantendremos al calor a temperatura mínima mientras guisamos la pasta.

Ampliar Añadimos el queso C7

Paso 10: la pasta Coceremos la pasta al dente según el tiempo que indique el fabricante y, una vez guisada la escurriremos ligeramente.

Ampliar Cocemos la pasta C7

Paso 11: integramos Desde el escurridor la llevaremos directamente al caldero donde hemos elaborado la salsa.

Ampliar Añadimos la pasta al caldero C7

Paso 12: mezclamos Mezclaremos bien y llevaremos sobre la marcha a la fuente donde vayamos a servirla.

Ampliar Mezclamos C7

Paso final: presentamos Justo antes de llevarla a la mesa, colocaremos las perlas de mozzarella por la superficie, las hojas de albahaca picadas y si les gusta mucho el picante, la tercera cucharadita de guindilla. ¡Buen provecho!

Ampliar Pasta al vodka C7

