¿Qué película comemos esta semana?

Esto no es un soneto y tampoco lo manda hacer Violante, pero sí comparto lo de que en mi vida me he visto en tanto aprieto... pero se hará lo que se pueda y si no sale bien, aquí mismo hay otras cosas más interesantes para echar el rato leyendo.

Lo que se intentará es llenar un hueco echando la mira hacia esas películas en las que la gastronomía ha sido algo más que un condimento para un plato secundario. Ya fuera porque la trama giraba en torno al mundo de la cocina ('Ratatouille'), porque los protagonistas eran chefs, sumillers, camareros, etc. ('El festín de Babette') o sencillamente amantes de comer bien y beber mejor ('Entre copas'), o porque hubo secuencias para el recuerdo que se desarrollaban entre fogones ('El cartero siempre llama dos veces'). Habrá también espacio para algunos títulos donde eso de comer no acababa demasiado bien ('El cocinero, el ladrón, su mujer y su amante'), también otros donde el plato se indigestaba ('Aterriza como puedas') e incluso aquellas donde una pieza empleada para el guiso tenía un uso bien diferente al previsto ('Qué he hecho yo para merecer esto')... No faltarán las referencias a algunos directores que son incapaces de hacer una película sin incluir un pasaje en una cocina (Scorsese) o incluso sacar en pantalla a su propia madre explicando cómo mejorar un plato (de nuevo, Scorsese). Y también a alguno que más que por la comida, dejó huella por la bebida, ya fuera la que entraba por su boca o la que servía a sus invitados (Buñuel y sus cócteles). Así que este primer soneto va llegando a su fin sin haber contado casi nada pero apuntando alguna cosa... digamos que como uno de esos aperitivos escasos que sirven en la barra para abrir el apetito pero sin saciarlo, a sabiendas de que donde el cliente hace caja es en la mesa. Aquí nos vemos, lea el que lo considere y siempre, pero siempre, vaya al cine el que quiera conocer (o degustar) otros mundos.