El bistec que costó un duelo y forjó una leyenda

A John Ford le gustaban las comidas de grupo. O más bien le gustaban los grupos: en sus películas, el director se rodeaba habitualmente del mismo clan, incluyendo actores que se repetían casi sistemáticamente en sus películas, empezando por el omnipresente John Wayne.

Si se repasa la filmografía del cineasta estadounidense, las escenas de comidas familiares o de amigos se repiten en casi todas las películas. Y hay una donde una comida es la excusa para desencadenar el eje argumental de la película: se trata de episodio que sucede en 'El hombre que mató a Liberty Valance', cuando el forajido, interpretado por Lee Marvin, zancadillea al abogado metido a camarero que encarna James Stewart y el bistec con papas que iba a ser la cena del vaquero personificado por John Wayne acaba por el suelo.

Estamos en un pueblo del Lejano Oeste, en un restaurante regentado por emigrantes nórdicos y donde James Stewart recala tras ser atacado por Liberty Valance. Allí se sirve comida a los clientes, con la noche de paga semanal como la más concurrida: llegaban los trabajadores hambrientos, con el bolsillo lleno, y el ritual era comer para luego tomarse unas copas. De hecho, en la película aparece otro local, una cantina regentada por mexicanos, donde, por lo que se ve, lo que se llevaba era beber y bailar.

Tras esa zancadilla, con el bistec por los suelos y con el personaje de James Stewart intentando que aquello no acabe en un tiroteo, la suerte del triángulo de personajes masculinos queda marcado. Uno matará al otro y otro pensará que es su disparo el causante de la muerte... pero no es así. No lo contamos por aquello de evitar el 'spoiler' y por si todavía hay alguien que no sabe quién acabó con Liberty Valance.

Por cierto, uno de los comensales en ese restaurante es Lee Van Cleef, integrante de la banda de Liberty Valance, y que años después haría historia y fortuna con las películas del Oeste rodadas en España.

El incidente del bistec por los suelos motivó el comienzo de la leyenda del hombre que mató a Liberty Valance. Y, como se explica en la película, en una frase para la historia del cine (y de mucho más), Esto es el Oeste señor, cuando la leyenda se convierte en hecho, imprime la leyenda».