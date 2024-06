El mejor restaurante del mundo volverá a ser español dentro de unas horas

Guillermo Elejabeitia Miércoles, 5 de junio 2024, 10:51 Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Compartir Copiar enlace

Hay muchas posibilidades de que, dentro de unas horas, un restaurante español vuelva a coronarse como el mejor del mundo según la lista 50Best que se presenta esta madrugada en Las Vegas. Ha pasado casi una década desde que El Celler de Can Roca lo lograra por última vez en 2015 y aunque desde entonces la presencia de la gastronomía nacional en la cumbre ha sido constante y muy relevante, ninguno de nuestros restaurantes ha vuelto a hacerse con el primer puesto. En la pasada edición los números 2, 3 y 4 estuvieron ocupados respectivamente por el barcelonés Disfrutar, el madrileño DiverXo y el vizcaíno Etxebarri, por lo que, salvo sorpresa mayúscula, uno de los tres será el recambio del peruano Central, triunfador el año pasado en Valencia.

El que más posibilidades tiene es sin duda Disfrutar, comandado por Oriol Castro, Eduard Xatruch y Mateu Casañas, los hombres más fotografiados durante los encuentros profesionales que la organización de 50 Best celebra en estos días previos a la gala. Los discípulos aventajados de El Bulli -ganador hasta en 5 ocasiones entre 2002 y 2009- han construido una sólida trayectoria a partir de la innovación constante en técnicas, presentaciones y texturas, que hace tan solo unos meses fue recompensada también con la tercera estrella Michelin tras años como serios aspirantes. Su restaurante entró por primera vez en la lista de los mejores del mundo en 2018 en el puesto 18 y desde el año siguiente no han salido del top10. Si se sigue la dinámica impuesta por la decisión de 50Best de relegar a los ganadores a una categoría fuera de concurso, Best of the Best, parece claro que el puesto que dejará hoy libre Central, es suyo.

También podrían verse adelantados por el madrileño DiverXo, que ha protagonizado uno de los ascensos más fulgurantes de los últimos años. Tras una tímida aparición en la lista de consolación (del 51 al 100) en los años 17 y 18, entró con fuerza en 2021 hasta el número 20, ascendió hasta el 4 al año siguiente y actualmente cierra el podio. Podría ser que 50Best decidiera barajar un poco las cartas para no dar esa sensación de lista de espera que parece haberse impuesto desde el último triunfo de Noma, cuando indefectiblemente el número 2 del año anterior se convierte en ganador al año siguiente. También es cierto que Dabiz Muñoz se encuentra en un momento de rearme, ultimando su mudanza a un espacio más ambicioso en 2025, que podría ser definitivamente su año.

Sería una grata sorpresa para la cocina vasca asistir al triunfo de Asador Etxebarri, con una de las trayectorias más sólidas en el ránking. Entró en la lista por primera vez en 2008 en un discreto puesto 44, volvió en 2015 en el número 13 y desde el año siguiente no ha salido del top 10. Actualmente es cuarto y su prestigio como el asador más laureado del planeta está fuera de toda duda, pero está por ver si 50Best acaba coronándole. A sus 64 años, Bittor Arguinzoniz es uno de los chefs más veteranos de la lista, es ahora o nunca.

El efecto Valencia

A partir de aquí, la duda es saber si la presencia española en el ránking desciende, se mantiene o incluso aumenta, aunque este extremo parece poco probable. El año pasado el siguiente nombre nacional en la lista era el de Mugaritz, en el puesto 21, pero ya sabemos que esta vez ha caído hasta el 84, según la lista 51-100 presentada hace dos semanas. Quien sí parece que mantendrá el tipo es el también guipuzcoano Elkano. La parrilla de pescado más premiada de Getaria lleva dos años abonada al puesto 22, tras alcanzar su mejor marca en 2021, cuando fue 16 y entrar por primera vez en la lista en 2019, con el número 30.

En 2023 Quique Dacosta cerraba la participación española desde el puesto 42 y es muy previsible que lo mejore. La gala entonces se celebró en Valencia y su restaurante homónimo en Denia recibió a un nutrido grupo de potenciales votantes. Contando con el mismo efecto que impulsó a los vascos tras la ceremonia celebrada en Bilbao en 2018, Dacosta subirá y puede que también lo haga Ricard Camarena, que el año pasado figuraba en un discreto puesto 96 y podría verse beneficiado por el mismo fenómeno. En cualquier caso, habrá que esperar a las 6 de la madrugada, hora española, para saber cuánto de acierto hay en estas predicciones.

Temas

Gastronomía

Premios

restaurante