Una hamburguesa española, reconocida como la mejor del mundo por primera vez en la historia La prestigiosa clasificación 'The World's Best Burgers' elige el producto de la empresa valenciana Hundred de entre más de 800

España tiene la mejor hamburguesa del mundo. Hundred Burguers, la empresa valenciana de hamburguesas, ha sido calificada por 'The World's Best Burgers', la conocida como la guía michelín especializada en este producto, como la mejor del mundo en el nuevo ranking de 2024.

Se trata de la primera vez en la historia que España consigue este galardón. Pero no solo eso, si no que es también la primera vez que el premio recae en una empresa no estadounidense. La lista venía siendo liderada por la archiconocida Pizza Loves Emily de Nueva York hasta el año pasado. El jurado recorre más de ochocientas hamburgueserías de setenta países para elegir la mejor.

Hundred Burgers, fundada en 2020 por Alex González-Urbón y Ezequiel Maldjian, cuenta con cuatro restaurantes en Valencia y tres en Madrid y ha sido elogiada según el jurado de The World's Best Burgers por «su enfoque artesano y su constante evolución en búsqueda de la perfección».

La empresa de origen valenciano apoyada por la Lanzadera de Juan Roig se caracteriza por elaborar de forma casera y diaria todos los ingredientes de sus hamburguesas, horneando cada mañana el pan demi-brioche y picando a diario la carne dry aged de vaca de rubia gallega de sus hamburguesas. «Somos la mejor hamburguesa del mundo. Gracias por todo y a todos. Gracias a nuestras familias y amigos por sufrir con nosotros a cada paso de este camino que ha sido durísimo», han escrito los creadores de la mejor hamburguesa del mundo en sus redes sociales.

Los creadores de esta empresa viajaron por todo el mundo probando las mejores hamburguesas. «Todo empezó como un juego», señalan en su página web. Viajaron por 22 países, entre ellos Londres, París, Los Ángeles, Dubai, Buenos Aires, etc. y probaron más de 300 en 3 años.

De entre toda su amplia carta, la elegida es la llamada 'Singular', que está compuesta por carne dry aged, queso cheddar, salsa barbacoa «de mamá», bacon, cebolla caramelizada y crema camembert. Está disponible por 11,50€ en sus restaurantes de Valencia y Madrid.

Hace justo un mes, los dos restaurantes de Madrid se vieron afectados por un brote de salmonella que dejó 15 intoxicados, tres de ellos tuvieron que ser hospitalizados. El producto contaminado fue un lote de salsa de yema de huevo trufado. «Dicho lote estuvo a la venta entre el domingo 4 a las 21.30 horas y el lunes 5 a las 21.30 horas exclusivamente en esas dos tiendas», informaron desde la empresa.

En la lista de las veinticinco mejores hamburgueserías del mundo se cuelan dos enseñas españolas más, la madrileña Briochef en el puesto diecisiete y la también valenciana Soul Coffee que asciende hasta el décimo puesto del ranking, haciendo que sólo Estados Unidos tenga más hamburguesas entre las diez mejores del planeta que nuestro país. La gastronomía española, acostumbrada liderar durante décadas las listas de mejores restaurantes de alta cocina del mundo y con la Bodega El Capricho elegida como segundo mejor asador del planeta, vuelve a mostrar su fortaleza y competitividad a nivel internacional con este galardón.

El pódium de honor lo completan junto a Hundred Burgers dos hamburgueserías estadounidenses que son visita obligatoria para cualquier amante de las burgers que viaje al país norteamericano. El bronce recae en Au Cheval, de Chicago y la plata en el anterior número uno del ranking, Pizza Loves Emily, de Nueva York. Por suerte para los consumidores españoles, ya no hará falta cruzar el charco para probar las mejores hamburguesas del mundo ya que, desde hoy, están en nuestro país.