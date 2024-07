Cosas de Texas: de San Antonio a Austin (IX)

Mario Hernández Bueno Sábado, 27 de julio 2024, 23:35 Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Opciones para compartir Copiar enlace

En hora y media en auto hicimos San Antonio-Austin. Llegamos por la tarde con el apetito propio del ayuno intermitente. Desde el tempranero desayuno predesfile no nos habíamos llevado bocado al buche.

Y al hablar de comidas reconozco haber experimentado cosas inesperadas en el viaje. Texas es tierra de magnífico vacuno y de purita cocina mejicana, que es una de las cuatro Patrimonio Inmaterial de la Humanidad. Tomamos algunos steaks a las brasas muy buenos, aunque los asan más de lo necesario, y no me emocionó la típica barbacoa con tapa, pues ahúma mucho la carne y pierde su auténtico sabor. Así que los famosos briskets (pecho de vacuno) y costillas de esa guisa no me gustaron. De la cocina mejicana no me convencieron las mescolanzas en un mismo plato. Y la cocina marinera tampoco me interesó; los españoles estamos mal acostumbrados: tenemos los mejores mariscos y pescados del mundo, y además lo saben freír con esmero en Andalucía y lo guisan con arte en la Cornisa Cantábrica. Sin embargo, la hamburguesa del restorán Jett's del hotel Paisano, en Marfa, me encendió una bombilla, que más se iluminará en Austin

Dejamos San Antonio y a dos amigos, Freddy y Gloria. Tan es así que me han anunciado su visita en unas semanas. Pero me entristeció que toda aquella gente, que lleva a Canarias con orgullo, no disponga de una sede ni de presupuesto. Mira que se gasta dinero en este país, pero no hay para ayudar a mantener a la mejor embajada de Canarias en los EEUU. Le veo un futuro incierto a la asociación. Se desconoce la cocina canaria. La cocina patria es la última gran expresión cultural que pierden los descendientes de inmigrantes después de generaciones. Véase a los italianos en EEUU: hoy ya no hablan el idioma de sus antepasados, pero comen a lo italiano. Malo no será llevarles cocineros y organizar talleres; traer cada verano a hijos de los descendientes (como se hace con niños saharauis) para que no pierdan el espíritu isleño u organizarles jornadas culturales… ¿Y montar un restorán? El marketing está prácticamente hecho; algunas instituciones no gubernamentales hacen cosas.

La semana pasada directivos de la UD La Palmas con su gerente, Patricio Viñayes, visitaron S. Antonio y se reunieron con Freddy Bustillo y Steve Chiscano con el propósito de organizar un partido con el equipo de San Antonio.

Directivos de la UD Las Palmas con Bustillo y Chiscano MHB

Y tan pronto acomodamos las maletas en el hotel, situado afuera de la ciudad, salimos a cenar. ¡Menuda misión! Era sábado y los muchos restoranes convencionales no admitían más comensales y los de fast food tenían a sus puertas colas disuasorias. Andamos lo nuestro y nos topamos con un pequeño restorán indio vacío. Entramos, como «a perdidos al río» y, como son las cosas: comimos de cine. Al siguiente día nos encontraríamos con Diego. Un sobrino de mi viejo amigo, y compadre a la recíproca, Adolfo Díaz. Diluviaba. Le telefoneé varias veces y no respondía. A eso de las 12 escampó y poco después me llamó. Había estado toda la mañana grabando; es cantante, guitarrista y compositor de rock. Vino a buscarnos y nos llevó a visitar la ciudad, de la que está enamorado. Es la de mayor desarrollo de los EEUU; se han mudado Google, Tesla,… Universal Studios amén de ser la residencia de Munk y la de mayor cantidad de millonarios de los EEUU. Y es capital mundial de la música en vivo; Nashville es de la grabada.

Diego Avello es aventura. Un tiarrón de la profunda Asturias, Cangas de Narcea, que conocí hace años en un viaje a Las Palmas durante una visita a su tío y a Mary Luz, su madre, que viven en Fuerteventura. Son dos metros de humanidad que derrumban el concepto de que los rockeros son gentes de vida disoluta. Es disciplinado y trabajador que ha luchado por alcanzar sus casi utópicos proyectos, y como en tales casos las ha pasado canutas. Y nada menos que en Austin abrazó su sueño americano y, aparte de reconocido músico, Bull & Los Búfalos, es querido; pude comprobarlo por la tanta gente que lo conoce y como lo saludaba. Posee un admirable palmarés que comenzó en países hispanoamericanos, en donde llegó a actuar ante 25 mil espectadores. En Méjico estuvo tres años. Y de allí, a Texas. Al principio fue duro, durísimo, pero llegó el momento mágico: se reunió con buenos músicos, se conjuntaron y consiguieron un registro propio.

En 2019, ganó el premio «Mejor Banda de Hard Rock en Español de Texas» y también cada uno de sus miembros en sus respectivos instrumentos. Ha actuado en todos los Estados de los EEUU y en tres continentes y compartido escenario con artistas de talla internacional. Ha grabado buen número de discos tras su primer álbum: «Live in Texas», y creó el musical «Alone with the King», a la memoria de Elvis Presley. Ha compuesto música para varios capítulos de dos series de televisión de difusión internacional… y es el único músico y cantante español de rock que ha triunfado en los EEUU. De ahí que una productora norteamericana esté filmando, allá y en España, un documental, para la televisión, sobre su vida.

Portada del documental de Diego AvelloMHB

Y el apetito dio un toque. Entonces Diego nos invitó y elegimos un local famoso por las hamburguesas: Casino. El Camino. Bar & Grill. Un bar underground, bohemio, lleno a romperse y con densa cola para recoger la «mercadería».

Tuvo el detalle de hacer él la cola, pero antes nos presentó al barman y propietario, Frap Casino, bajista que fue de Bruce Springsteen, y nos preparó tres Bloody Mary con picante del 1 a 10.

Bloody Mary hecho por el ex bajista de Bruce Springsteen MHB

Y llegó la «mercadería». Y qué razón tuvo Anthony Bourdain cuando declaró: «Es la mejor hamburguesa del mundo». 350 gramos de vacuno con sabor y ese bouquet que da la grasa fresca cocinada sobre brasas. Una delicia.

Diego con la mejor hamburguesa del mundo MHB

Desde entonces me estoy imbuyendo en la cultura de la hamburguesa. Después Diego nos dio un recorrido por bares con música en vivo; nos presentó a Todd Archee, el presidente del más importante club de motoristas Harley-Davidson. De hecho a Diego lo patrocinan esa firma y la de guitarras Gibson. Y a la mañana siguiente dejaríamos con nostalgia a la acogedora Texas y magníficos amigos. Volaríamos a Nueva York.

Diego, Todd Archee y Tania MHB