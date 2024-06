Quinta Feira, la inspiración y el diseño se sientan a la mesa

Vanesa Delgado Las Palmas de Gran Canaria Viernes, 14 de junio 2024, 23:08 Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Compartir Copiar enlace

Que cualquier comida del día, desde lo más cotidiana a lo más exclusiva debe ir acompañada de una mesa bien puesta es más que evidente. Cualquier plato, desde el más sencillo hasta el más sofisticado sabe distinto y, por supuesto muchísimo mejor, cuando un bonito menaje forma parte de la escenografía.

Para recoger tantas afirmaciones y otras muchas, estaban Vanesa y Eloy, con toda la ilusión del mundo como espina dorsal de un proyecto que han sabido «tridimensionar» y en poco más de treinta días han logrado que el público canario les alabe su iniciativa única, especial y cargada de buen gusto.

Detalle de la fachada Belén Massieu

Mucho más que vajillas

Quinta Feira Belén Massieu

Entrar a Quinta Feira, en la calle Juan de Padilla, 41 es saborear la comida antes de elaborarla, tan pronto como se traspasan sus puertas, uno empieza a imaginarse los platos que mejor quedarán en esas vajillas, irresistibles postres en esas copas, nuestra bebida favorita en esos vasos, porque así es este local, todo está pensado y organizado para hacernos soñar y, lo mejor de todo es que, con sus precios, aquí esos sueños se hacen realidad.

Algunas de sus colecciones se pueden adquirir por peso, aunque la mayoría por piezas, abriendo así un mundo casi infinito de combinaciones, haciendo divertido lo difícil y dejando que, el cliente se inspire sin límites a la imaginación.

Vajillas de Quinta Feira C7

El asesoramiento como marca de la casa

Desde el mismo escaparate de la tienda, que renuevan con bastante frecuencia, a uno ya le entran ganas de llevarse Quinta Feira enterita a casa o al negocio, según sea el caso, sin dejar atrás ni un cuenco para el sushi, pero aquí también dan tiempo, cariño e importancia al asesoramiento personalizado, ayudando cada cliente a buscar las mejores combinaciones, entreteniéndose con cada una de las posibilidades y logrando crear mesas que sean únicas y exclusivas en cada casa que abra las puertas a su originalidad.

Detalles en Quinta Feira C7

El defecto como parte de la belleza

Pero, si hay algo que arrebate en este local no es solo la disposición de la tienda, la atención exquisita, el asesoramiento profesional y la enorme alegría de sus precios, además, con tiempo, saben trasladar al cliente el porqué de tanto tan bueno.

Las piezas provienen de Portugal, siendo Vanesa y Eloy gallegos a ellos ya les venían en el ADN todas esas bondades de tierras lusas en materia de menaje y textil. Con mucho entusiasmo y más trabajo, se empeñaron para que, en Las Palmas de Gran Canaria pudiéramos disfrutar de todas estas cositas que se nos hacen lejanas e inalcanzables casi siempre.

Y ahí están ellos, abriéndonos las puertas de un local único en la capital, donde cada pieza ha sido seleccionada por ellos mismos, donde un excedente que otros no aprecian, lo convierten en algo único y, como ejemplo de ello, la pieza más cara de la tienda, que asciende a 24€ y que cualquiera querría llevársela consigo a casa.

Un pieza ideal en Quinta Feira C7

Ver, elegir y llevar

Como penúltima recomendación, no queremos salir de la tienda sin advertirles que no se irá con las manos vacías. Ya solo con el empaquetado se quedará maravillado, eso sí, lo que vea y le guste, no lo deje atrás porque aquí la imaginación, el buen gusto y el diseño flotan en el ambiente, pero la rotación vuela y puede ser que en la siguiente visita no lo encuentre.

Vajillas, vasos e incluso macetas de Quinta Feira Belén Massieu