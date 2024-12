El Banco de Alimentos de Las Palmas recoge excedentes de los hoteles que acabarían desperdiciándose

Bea Miranda Las Palmas de Gran Canaria Jueves, 26 de diciembre 2024, 22:53 Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión

Mucha gente conoce la Asociación Banco de Alimentos de Las Palmas y su Gran Recogida de Alimentos de Navidad, sin embargo, en estas líneas centramos el foco en la iniciativa de un voluntario que supo ver más allá de lo evidente. La mirada crítica de José Villalobos, hizo que fundara, hace ya siete años, un proyecto de recogida de alimentos que tenía como objetivo entregar los excedentes de hoteles y restaurantes a asociaciones y organizaciones sin ánimo de lucro.

Son las 16:00 en una cafetería de Las Palmas. Pepe, como le llaman sus amigos, se sienta en el borde de la silla mientras apura un vasito de café cortado. «Me preguntaba cuánta cantidad de comida preparada se tira a la basura cada día» recuerda mientras señala una vitrina rebosante de bocadillos preparados desde primera hora de la mañana. Se preguntaba de qué manera podía mejorar esa situación y no es de esas personas que esperan a que las cosas sucedan, sino de las que actúan. Un año después lograba recoger unos modestos 41 kg. Durante este 2024, habrán recogido nada menos que 25.000 kg de comida. En la actualidad, esta iniciativa la coordina y mantiene a flote el voluntario Vicente Rodríguez Romero, quien continúa recogiendo excedentes de las cocinas de los hoteles y restaurantes, para luego entregarlos a asociaciones y organizaciones que se sostienen fundamentalmente de donaciones. En 2024 cuentan ya con la participación de 30 donantes: 20 hoteles, 4 caterings y 6 restaurantes.

El desperdicio de alimentos en cifras

La mala gestión en los hogares contribuye al despilfarro, sin embargo, de acuerdo con el «Food Waste Index Report» de la UNEP (Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente), aproximadamente el 26% de este desperdicio procede del sector de la hostelería. Considerando que en Gran Canaria hay alrededor de 250 hoteles, resulta razonable centrar la atención en este sector. La isla recibió unos 4,3 millones de turistas en 2023 (según el ISTAC), lo que ofrece una idea de la cantidad de comida que se cocina y, lamentablemente, se desecha.

Ampliar Desperdicio alimenticio C7

Cada año se desperdicia en el mundo un tercio de los alimentos que se producen, según datos de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO). En España, se tiran unos 7,7 millones de toneladas de alimentos. Esto tiene un impacto en el clima mayor que el de la industria aeronáutica mundial, convirtiendo el despilfarro de alimentos en un factor agravante de la emergencia climática, dato que justifica con creces la necesidad de reformular el sistema de producción y consumo de alimentos así como de fomentar iniciativas como la propuesta por el Banco de Alimentos de Las Palmas.

Una iniciativa del BALP

Después de una larga trayectoria profesional, José Villalobos optó por dedicar el tiempo libre de su jubilación a desarrollar una estrategia, estableciendo los contactos y gestiones pertinentes para llevar adelante esta noble causa. No fue asunto fácil. Y aunque el primer año casi tira la toalla debido a la falta de colaboración, su tenacidad no lo permitió; junto a la proactividad y el compromiso de los voluntarios del BALP y gracias la confianza de los primeros hoteles que se animaron a participar y la colaboración de empresas como Domingo Alonso, consiguieron ponerlo en marcha.

Asimismo, fue esencial el apoyo de Pedro Llorca, director del Banco de Alimentos de Gran Canaria, quien ha manifestado su consternación frente al problema del despilfarro alimentario, considera inadmisible que esto suceda mientras hay personas que no pueden acceder a este consumo.

Ampliar Desperdicio alimenticio C7

Los voluntarios se encargan de recoger los alimentos, siempre cocinados y congelados siguiendo un riguroso protocolo de almacenamiento, etiquetado y reparto. No se trata de un grupo de jubilados «pasando el rato» sino de una empresa seria. Un furgón nevera recorre la isla cada dos semanas recogiendo los alimentos preparados. «Hay personas que no cocinan, ya sea por falta de tiempo, recursos o por encontrarse en una situación de vulnerabilidad que dificulta su día a día» comenta Vicente. Recibir alimentos ya cocinados es sin duda conveniente en estos casos.

Ampliar Desperdicio alimenticio C7

La colaboración de hoteles y restaurantes

Los hoteles tienen como propósito la reducción del desperdicio, aunque en la práctica no es tarea fácil, las estadísticas así lo reflejan: el 14% de lo que entra en un hotel se tira. La Asociación Banco de Alimentos de Las Palmas ofrece una salida digna a ese excedente.

Además, la Ley de Prevención de las Pérdidas y el Desperdicio Alimentario exige a todos los actores de la cadena alimentaria un plan para prevenir el desperdicio, priorizando donaciones a organizaciones sin ánimo de lucro. Las industrias y comercios deben firmar convenios que detallen la recogida y manejo de alimentos. En el caso de adscribirse a la iniciativa del BALP, los establecimientos hoteleros recibirán al final de cada año un certificado con la cantidad (en kg) entregada, que podrán usar para obtener deducciones fiscales en Hacienda.

Ampliar Furgontea de reparto de BALP C7

Sin voluntarios, no podrán continuar

Tanto Pepe como Vicente muestran un gran sentido de la responsabilidad y orgullo por el proyecto, pero se advierte un atisbo de tristeza en su mirada. Sin voluntarios no se podrá continuar con este proyecto. Todos los miembros del Banco de Alimentos son voluntarios, la mayoría personas jubiladas que deciden continuar activos laboralmente de manera altruista, realizando una extraordinaria aportación a la sociedad mientras ayudan a los sectores más vulnerables.

«Hace falta gente comprometida, con energía» coinciden los excompañeros del Banco de Alimentos. Quien quiera participar, no estará obligado a ir todos los días de la semana. Cada persona decide cuánto se quiere involucrar y en qué tipo de actividad desea participar, de acuerdo a sus capacidades, aunque sí se espera que tengan compromiso y seriedad, puesto que hay personas que esperan recibir, cada 15 días, sus terrinas de comida.

Todo el mundo tiene derecho al alimento, pero también a disfrutar de una comida nutritiva y que esté rica. Este proyecto, con carácter circular y con una mirada local, que no solo influye sobre el problema del despilfarro alimentario, sino que además, tiene un fin benéfico y solidario, parece un modelo digno de replicar por otras ciudades. Ante la pregunta de si ha merecido la pena todo el esfuerzo, Pepe responde «tengo una buena vida, mis hijos han estudiado, hemos viajado, hemos comido… Solamente he querido devolver a la sociedad todo lo bueno que me ha dado»