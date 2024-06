Dónde saborear Gran Canaria, según Mulchand Chanrai CEO de Taster

Vanesa Delgado Las Palmas de Gran Canaria Sábado, 15 de junio 2024, 20:16 Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Compartir Copiar enlace

A poco que se rasque en la superficie de Mulchand, sus pasiones se leen desde la primera línea. Allá por el año 2008 decide dar un golpe de timón en su vida profesional porque tenía claramente trazado el mapa de su destino: a Mulchand le apasionaba la gestión, la organización, el asesoramiento y se formó para ello en ESIC en Marketing y Gestión Comercial y con un interés infinito hacia el mundo digital y todas sus posibilidades.

Ya en 2010 formó lo que sería una primera agencia, radicada en Madrid y donde, por otra de sus pasiones, comenzó a asesorar en sectores como la gastronomía, la hotelería y el ocio, con todo lo que ello conlleva.

Fue entonces que una cosa llevó a la otra y Mulchand no tardó en abrir Taster, la agencia que, junto a un equipo de 14 personas, asesora, resuelve, realza y pone en valor todo aquello que le piden sus clientes. Y lo mejor, todo lo hace desde un prisma propio que lleva su sello diferenciador porque a Mulchand solo le gusta contar las verdades. Sabe ver y trasladar todo lo positivo de sus clientes y su producto, al resto del mundo y, como él mismo nos cuenta, si hay algo malo, se calla, se resuelve y se regresa a contarlo cuando ya se mejora.

Dedicándose a lo que se dedica en su agenda caben pocas citas, los viajes, porque sus servicios se amplían a todo el archipiélago, son una constante y, cuando logra parar, sus dos hijos y su mujer son lo primero, lo segundo y lo tercero.

Puede presumir, pero no lo hace, de darle valor a cientos de locales gastronómicos y a hoteles de muchísimo renombre y, aunque no lo diga, mucho habrá tenido que ver en el éxito de todos ellos: desde un diseño exclusivo y único de cajas para pizzas, hasta la comunicación de la gastronomía más laureada de las islas para el resto del mundo y su mano en los eventos más exclusivos que se celebran. Nada se le resiste y todo lo prueba, porque, desde esa verdad desde donde cuenta, asesora y argumenta, trabaja con el equipo hasta que se consigue, desde lo más pequeño hasta lo más gigantesco, cuidando hasta el más mínimo detalle en cada parte del proceso.

Pocos paseos tan sabrosos ha dado esta sección como el que hoy emprendemos con Mulchand Chanrai, una pequeña guía absolutamente fiable y exquisita porque nada como la visión de un experto que nos guíe para que todo salga mejor que bien.

Dónde desayuna Mulchand Chanrai

Es poco de desayuno, pero sí de mucho café de especialidad, sobre todo del elaborado con tiempo, con dedicación, como el que hacen en Cuptural Coffee y su café infusionado y, de este local no perdona su espectacular sándwich mixto, con pan de Panalogía.

Cuptural Coffee

Otro de esos locales donde el café es de lo más especial y donde podemos encontrarle es en Caracolillo Coffee. Y no solo le gusta el café sino también el ambiente y sus sencillas pero deliciosas tostadas con mantequilla y mermelada.

Caracolillo Coffee

De comidas y cenas sin diferencia

No diferencia a la hora de contarnos cuáles de esos locales le gusta más en el almuerzo o en la cena, lo que si tiene cristalino es dónde encuentra lo que más le gusta.

Nákar, en la capital grancanaria donde cada día lo hacen mejor y nos recomienda que probemos el que para Mulchand es el mejor steak tartar de toda la isla, el guiso de carrilleras en brioche y la careta de cerdo con yema de huevo. Una cocina la de Nákar que habla de fondos, de tradición, que va más allá del plato y que cuentan una historia.

Nákar

En El Embarcadero también lo podemos encontrar porque el despiece del pescado es pura obra maestra y el enclave, inmejorable.

El Embarcadero

Cuando de disfrutar de alta cocina se trata, Mulchand suspira por Poemas by Hermanos Padrón en el Hotel Santa Catalina. Ubicación, entorno y puesta en escena sencillamente impecables y nos recomienda probar sus tomates encurtidos y el cherne, sin perder de vista sus excepcionales propuestas en su carta de vinos.

Poemas by Hermanos Padrón

El paladar de Mulchand también se rinde ante los encantos de la comida nipona y para disfrutarla sabe que tiene que ir al Bento Japonés. sobre todo porque Teresa es la mejor y el tratamiento que consigue del producto local, es único.

El Bento Japonés

Cuando quiere disfrutar de la magia de la gastronomía, no necesita varitas, sino acudir a Deliciosa Marta y nos cuenta que siempre que acude sale impresionado.

Deliciosa Marta

Cuando el día se tercia más desenfadado, no por ello renuncia a comer mejor que bien y ese día lo encontraremos en cualquiera de los tres locales del Grupo Kikong: Manuela Jimena, Triciclo y Morro Colorao.

Triciclo

Hacia el sur, primera parada en Nelson porque todo lo que a Mulchand le acerque al mar, le seduce. Así que, dejar atrás el fabuloso salpicón de vieja de este local, sería dejar restarle puntos a su lista. Además, el bocinegro a la sal y todo, bajo un tratamiento excepcional del producto local.

Nelson

Siguiente parada, ya en el paseo de Meloneras para Ceniza y su concepto de brasas a la vista, para Mulchand un auténtico oasis.

Ceniza

Y termina la ruta en el Valle de Mogán, porque la historia familiar que les dio origen, le lleva hasta allí una y otra vez y, sobre todo, cómo consiguen un tratamiento directo, cercano y auténtico con cada productor de cada ingrediente que entra en sus cocinas.

Valle de Mogán

Entre vinos y cócteles anda la cosa

Sin ningún temor a equivocarnos a Mulchand podríamos definirlo como el perfecto sibarita, tanto en materia del comer como del beber, así que ese momento copa, lo disfruta en locales como Vinófilos Triana, con un buen Borgoña, o cualquiera de esas referencias poco conocidas, pero con mucho que aportar y para ello, este local es absolutamente excepcional.

Vinófilos Triana

En Alis Rooftop también será frecuente encontrarle y no solo por ser un lugar excepcional en la isla de Gran Canaria sino mucho más allá de nuestras fronteras.

Alis Rooftop

Hacia el sur, dos paradas para Mulchand indispensables, uno La Cava de Piñero, por sus vinos y sus referencias únicas. Y, por último, un lugar que todos deberíamos apuntar en nuestras agendas: S U R U Cocktail Bar, del Hotel Faro, a Lopesan Collection Hotel, donde nos cuenta, elaboran los mejores cócteles que se pueden disfrutar en la isla de Gran Canaria. Pura excelencia.

S U R U Cocktail Bar