Dónde saborear Gran Canaria, según la gerente de Maspalomas Golf María Ley

Con 9 años comenzó a jugar al golf y, desde esa edad, no solo cogió «swing» y «hándicap» sino que marcó su propio camino hacia lo que hoy es su profesión. «Desde siempre quise que mi vida estuviera vinculada a este maravilloso deporte» Y vaya si lo consiguió, ella, que anduvo por el mundo, perfeccionando idiomas, buscando el hueco y el tiempo para echar unos hoyos, decidió, antes de empezar la carrera, que la isla de Gran Canaria la estaba esperando y solo quería regresar a casa.

Así lo hizo, se licenció en ESCOEX y tal y como nos cuenta, estuvo en el momento oportuno en el lugar adecuado porque entró a formar parte de una empresa, público-privada, donde, durante cinco maravillosos años se dedicó a promocionar Gran Canaria como destino turístico para jugar al golf a nivel internacional. «Hasta ese momento, Gran Canaria no existía en ningún mapa como destino para la práctica de este deporte y tocaba sacarla a la luz y enseñar sus bondades al resto del mundo. Y se consiguió»

Mucho trabajo, mucho aprendizaje, mucho crecimiento y cumpliendo sueños, porque María seguía dedicándose al golf, vínculo que no ha roto jamás.

Surgió entonces la oportunidad del cargo que hoy ostenta, gerente de Maspalomas Golf y de otras actividades e inversiones menos conocidas, así que cuesta imaginarse esa agenda cargada de las actividades diarias y de sus temporadas de trabajo: organización de torneos, más de 100 al año, jugadores y clases, organización de eventos, tanto privados como corporativos, y la gestión de un club referente en la isla de Gran Canaria y abierto al mundo.

Pero, si hay algo por lo que se le conoce y reconoce, sin pretensión ninguna por su parte, es porque María Ley organiza, desde hace catorce años, la fiesta del año en la isla de Gran Canaria, lo que hoy se conoce como «Audi Golf Night by Mahou and Lopesan» surgió en su cabeza, porque ella es torrente de ideas en las que trabaja y persiste hasta hacerlas realidad, como un torneo nocturno, que hasta ese momento jamás se había celebrado. Batalló hasta conseguir un primer patrocinador que apoyara la propuesta y, como todo lo que ella organiza, a aquel torneo no podía faltarle un ratito posterior con algo de música y picoteo.

El éxito de aquel primer encuentro, como ella dice, prácticamente una reunión de amigos, dio alas a María para que las ideas volaran más alto y mejorar lo vivido, dos pautas diarias en su vida; jamás ha repetido fiesta sin que supere a la anterior.

Suma y sigue, año tras año, donde esa prodigiosa cabeza y esa capacidad de constancia y trabajo, más de 8 meses para preparar una sola fiesta, consiguen que patrocinadores, colaboradores, organizadores y asistentes se promocionen en un escaparate como no hay otro igual, se relacionen y se diviertan sin tregua y entre todos se genere una onda expansiva, donde todos ganan, suman y proyectan, durante un año completo, que un nuevo sueño se haga realidad en la siguiente fiesta, en Maspalomas Golf.

Le preguntamos cómo lo hace, porque cada año se superan ella y las expectativas de todo lo que genera y solo sabe contestar con dos palabras: «mi equipo». «Gracias a ellos, y a que nos entendemos con mirarnos, todo lo que proyectamos, lo hacemos realidad».

Ocho meses antes arrancan los preparativos y dos semanas antes, sin tregua. Y ese es todo el secreto: trabajar, trabajar, trabajar, para un solo evento, único en Gran Canaria, donde todos sientan que forman parte de algo muy especial.

Después de subirnos con ella a su vertiginosa actividad diaria, donde imaginamos una agenda en donde no cabe un apunte más, María se para para dedicarnos tiempo, contarnos que, a menos de una semana de lo que será, una vez más la fiesta del año en Gran Canaria, no se confiesa nerviosa, al contrario, ilusionada y con ganas del momento en que apagará las luces del universo que se encenderá el próximo viernes y ver salir a todos felices y contentos. Esa será su postal de recuerdo.

Cuando termine, repondrá fuerzas con su familia, su marido Agustín y sus dos hijas, retomará energía en su huerto, su afición y su toma de tierra y seguirá buscando cómo sorprender en todo aquello que emprendan la próxima temporada, porque esta fiesta también organiza un «market gastronómico» único en la isla, donde se concentra lo mejor y más sabroso de Gran Canaria, así que, un paseo de su mano no puede ser más delicioso.

Dónde desayuna María Ley

En su día a día no suele desayunar, eso sí, si toca pasar por la capital en las horas de la mañana, no perdona una parada en Café Regina para una tostada con jamón y tomate y un buen cafecito.

Cae también rendida en Pura Vida, porque su tostada de aguacate y huevo es pura delicia.

Pura Vida C7

Cada vez que acude a pasar tiempo con sus padres, hace lo posible por cuadrar las horas del día para disfrutar de un ratito único en D´Vainilla, en el Monte Lentiscal, porque le encanta el ambiente del local, lo que hacen y cómo lo hacen y presentan.

D´Vainilla C7

Los almuerzos de María

No duda en declararnos que, Rías Bajas es su restaurante favorito, bien sea para pasar un rato y picotear o algo más formal, en Rías Bajas siempre se aciertan y encuentras lo que buscas y, el trato por parte de Eustaquio es puro arte porque siempre consigue que el comensal se sienta como en su casa.

Rías Bajas C7

Barracuda, el siguiente restaurante en la lista de María, porque no hay un lugar mejor para ir con su familia y, además, es el favorito de sus hijas. Siempre comen muy rico y, el ambiente es inmejorable y estupendo, siempre.

Barracuda C7

Cuando quiere comer bien y en un entorno que siempre invita a regresar, María se pone en manos de Jeanette y la reciben como en su casa en El Caserón del Cortijo, buena carne hecha solo por manos expertas.

Caserón del Cortijo C7

Cuando el día se presenta de rock and roll, nunca renuncia, con sus niñas a disfrutar de las siempre deliciosas «smash burguers» de 200 Gramos. Además, lo pasan pipa.

200 Gramos C7

Como uno de sus últimos descubrimientos, María recomienda a nuestros lectores que no se pierdan la propuesta, fresca, diferente y deliciosa de Sushizzu porque a nadie dejan indiferente. Sobre toda a ella que se confiesa adicta a la cocina asiática.

Sushizzu C7

Otro secreto que nos confiesa sin tapujos es el ceviche que elaboran en Maná 264, sencillamente le chifla, y no solo este plato sino todo lo que sale de sus cocinas. Un local que María califica como impecable.

Maná 264 C7

Y no podía faltar El Churrasco, en la capital o en Meloneras porque siempre es una apuesta en la que sale ganando.

El Churrasco C7

Para almuerzos más informales y cuando se trata de encontrar gastronomía y bienestar, podremos encontrarla estos meses de verano en La Punta Yatch Club. Todo lo hacen delicioso y el entorno es incomparable.

La Punta Yatch Club C7

Como fiel enamorada de los sabores exóticos, otro de sus rincones donde el ceviche y la causa son inmejorables es en Ají, limón y canela. Una cocina y un servicio de lo más acogedor.

Cuando toca salir del sur y de la capital, a María podremos encontrarla en el Bentayga, un restaurante de siempre, que de un tiempo a esta parte ha dado un giro espectacular a su cocina y servicio pero sigue manteniendo intacta su esencia.

Restaurante Bentayga C7

Y, aunque ella no lo cuente, será más que frecuente encontrarla en el restaurante de Maspalomas Golf. Además, durante estas semanas de tanto trabajo para ella y su equipo, salir del «campo» será algo complicado, así que toca disfrutar de una cocina como la que aquí se elabora: fresca, de mercado, equilibrada y sana.

Maspalomas Golf C7

La cena, siempre mirando al sur

El sur de Gran Canaria es su lugar de trabajo, pero también donde encuentra el descanso, así que, esas cenas bajo el mágico cielo de esta zona de Gran Canaria marcan sus dos lugares top para despedir el día.

El primero de ellos, Café del Mar, porque el binomio de diversión y alta gastronomía que han conseguido crear Javier y Armando resulta espectacular.

Café del Mar C7

El segundo y, aunque sean pocas las veces que acude, La Aquarela, un local diferente, especial, cargado de detalles y con una gastronomía que habla por sí sola de todos los reconocimientos que ostenta.

La Aquarela C7

La copa, solo en un lugar

Marías no es de copas ni de salidas nocturnas, a ella podríamos atribuirle el refrán de: en casa de herrero... porque, le cueste o no reconocerlo, nadie organiza las fiestas como ella. Aun así, solo la encontraremos en un lugar, tomándose algo, después de una cena y para ella ese local, lo tiene todo: Blue Marlin Sky Lounge, bajo el cielo de Maspalomas.

Blue Marlin Sky Lounge C7