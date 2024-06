Dónde saborear Gran Canaria, según los fundadores de la Clínica Naac, Isabel Marichal y el doctor Ribas Nijkerk

Vanesa Delgado Las Palmas de Gran Canaria Sábado, 29 de junio 2024, 12:19 Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Opciones para compartir Copiar enlace

Isabel y Juan se conocieron en un quirófano, él neurólogo y especialista en cirugía de la columna compleja, ella enfermera, hoy especializada en dermoestética; juntos soñaron despiertos lo que hoy abanderan, una clínica en pleno centro de la capital grancanaria, donde invirtieron, no solo todo el capital necesario, sino el sacrificio, el trabajo y el tiempo hasta lograr concentrar en Naac toda una filosofía a la belleza natural y responsable.

No fue fácil, inversiones de vértigo, conciliación familiar porque son padres de tres hijos, la pandemia, que llegó para retrasar todo lo que ya estaba preparado, pero nada de lo que sucedió les desvió un solo paso del camino: invertir en lo mejor para ofrecerlo a sus pacientes porque absolutamente todo lo que sucede en Naac se basa en unos principios inquebrantables: profesionalidad, equilibrio y conservar la esencia del paciente por encima de todo.

Pero todo esto empezó mucho antes de 2019, Isabel, aparte de enfermera se dedicó al mundo de la moda de manera profesional, incluso llegó a ser Miss Las Palmas en el año 2006 y finalista en Miss España. «Yo era una persona cargada de complejos y de inseguridades y no era capaz de mirar a los ojos de la gente cuando hablaba con cualquiera porque lo que no quería era que me miraran a mí». Así que, esta fué la primera semilla de Naac, germinada en la propia necesidad de su fundadora, porque no hay nada como que las emociones se sientan en la piel para saber colocarse en el lugar del otro.

Así que, todo ese universo de inseguridades, Isabel y el doctor Ribas Nijkerk lo supieron materializar en un pionero centro de posibilidades donde, desde su apertura, ya ha atendido a más de 12.000 pacientes y no solo de Gran Canaria sino de cualquier parte del mundo, y donde las especialidades en cirugía estética y en dermoestética van creciendo al mismo ritmo que ofrece hoy por hoy la tecnología, aplicando siempre las técnicas más punteras y avanzadas que ofrece el mercado pero, sobre todo, y así ha sido desde el principio, potenciando lo que realmente funciona desde la honestidad, porque a ambos les gusta dormir, y mucho, y cada noche la tranquilidad y la buena conciencia les arropa.

«En Naac todo se prueba y se comprueba antes de recomendar y solventar las necesidades de nuestros pacientes» nos insiste Isabel.

Ante la pregunta del crecimiento del centro y de la suma constante de sus pacientes, lo tienen claro, marcaron un camino siendo pioneros en su apertura con la inversión en la aparatología más avanzada como prueba evidente, pero, saben que, si acuden a Gran Canaria para recibir tratamiento, se debe principalmente al cariño, a la responsabilidad y a la honradez como tarjeta de bienvenida a quien traspasa sus puertas. Personas anónimas, otras muy conocidas, tanto del panorama nacional como internacional conforman ese universo de belleza que nada tiene que ver con la estética: «los resultados más bonitos del paciente que acude a nosotros son los que no se ven: devolverles la confianza en sí mismos, la seguridad y la autoestima» y, como dice Isabel, ser partícipes de todo ello, día tras día, es el motor de Naac y de todos los profesionales de renombre que trabajan para este centro donde la honradez es la principal herramienta de trabajo.

Casi como una necesidad, esta pareja ha tenido que trazar su propia guía de restaurantes en la isla de Gran Canaria porque, cada semana, no es extraño que acudan pacientes desde diversas partes del mundo, lo que les ha llevado a organizar convenios con hoteles de Gran Canaria y articular recomendaciones gastronómicas para que, los pacientes de Naac también disfruten de la isla redonda y de todo lo que ofrece, así que hoy, esta encantadora pareja nos lleva a todos esos locales que recomiendan, para sí mismos y para quienes más cuidan: sus pacientes.

Dónde desayunan Isabel y Juan

Su lugar favorito está muy cerca de su discreta clínica, en la Avenida de Mesa y López, así que eligen el Café Regina ubicado en el espacio Gourmet Experience de el Corte Inglés, como punto de partida al día que comienza.

Café Regina C7

El almuerzo, un paseo por Gran Canaria

En la capital no será extraño encontrarlos disfrutando en El Churrasco de dos de los platos de su carta: el mejor chateubriand de Gran Canaria y sus irresistibles empanadillas argentinas.

El Churrasco C7

Cuando el día va se presenta con mucho ritmo, no renuncian por ello a comer bien y encuentran un huequito en uno de los locales gastronómicos más importantes de la capital grancanaria: la barra del restaurante Ribera del Río Miño.

Ribera del Río Miño C7

Cuando el cuerpo pide comer sano, rico y equilibrado, Llévame el Huerto es el local favorito para encontrar todo ello. Y para disfrutar de una de sus comidas favoritas, la japonesa, lo hacen en el Fuji.

Fuji C7

Si toman rumbo hacia el centro de Gran Canaria, parada obligada en Los Siete Lagares porque cada vez que van, comen mejor que la anterior y, muy cerca encontramos otro de sus restaurantes favoritos: Bodegón Vandama.

Los Siete Lagares C7

Hacia el sur de la isla, no perdonan dos visitas, El Senador, porque se come bien, atienden bien y siempre se pasa igual de bien. Y, La Palmera Sur es otro de sus locales absolutamente imprescindibles en el sur de Gran Canaria para esta encantadora pareja.

La Palmera Sur C7

Las cenas en lugares especiales

Destaca por encima de todos los demás, su restaurante favorito en toda Gran Canaria: La Aquarela y suspiran al nombrarlo.

La Aquarela C7

De resto, se quedan en la capital, donde tres restaurantes completan su lista:El Santo, Qué Leche! y las maravillosas manos de Jenisse y, como última incorporación, el afrancesado Rêver.

Qué Leche!, El Santo y Rêver

La copa solo en un lugar

No es por la copa, porque no practican este apartado, pero no renuncian a pasar un ratito tras una buena cena, en Alis Rooftop donde las vistas consiguen la atmósfera ideal de la mejor sobremesa que existe en Gran Canaria.

Alis Rooftop C7