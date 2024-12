«Reset Vital», el primer libro de la experta en nutrición, Patricia Sánchez Salinas: un viaje directo al bienestar

Vanesa Delgado Las Palmas de Gran Canaria Viernes, 20 de diciembre 2024, 22:54 Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión

Más de 80.000 seguidores en sus redes sociales, @pasana.health avalan el extraordinario aprendizaje que la autora comparte a diario con sus seguidores. Se podría decir que, con la publicación de este libro, que ya se puede adquirir en Amazon pinchando en este enlace, la autora recopila, paso a paso, valiosos consejos y recomendaciones porque, la salud, para todos, siempre es lo más importante. Aunque ella nos corrige sobre este precepto, «tomamos conciencia de lo importante que es cuidarse, precisamente cuando perdemos la salud».

Y esta afirmación, así como todos los años de intensa formación de grado y de especialización en más de cuatro post grados, lo ha comprobado por ella misma. «Mi conciencia sobre cómo cuidarnos y alimentarnos para mantener la salud, nació de mi propia necesidad. Mis hijos enfermaban con frecuencia, revestían incluso cierta gravedad y todo se resolvía con antibióticos, de mayor o menor intensidad y, a la vez, mi suegra contraía una grave y dolorosa enfermedad que le acortó considerablemente su vida y la calidad de esta hasta que falleció».

El alimento como placer y como medicamento

La autora, desde su propia experiencia y formación, afirma rotunda que los alimentos y los suplementos también sanan, pero sobro todo previenen y cuidan la salud. De hecho y como ejemplo, nos cuenta que en China, cada familia tiene asignado un médico que cuida y previene. Ese médico recibe una especie de salario o cuota con carácter mensual y, si alguien de la familia enferma, entonces deja de recibir el pago porque entenderá que su trabajo no se habrá ejercido de manera correcta.

Tal y como apunta Patricia, justo al revés de cómo sucede en occidente, donde a diario pagamos para curarnos y no para evitar enfermarnos.

Ampliar Portada del libro Reset Vital de Patricia Sánchez Salinas COBER

Enseñanzas como esta, precisamente, son la esencia que atesora este libro. Un primer paso, como denomina la autora, de un viaje que solo nos reportará beneficios, que nos enseñará a escuchar a nuestro cuerpo, poniendo un altavoz no tanto al qué me pasa sino al porqué me pasa.

Alimentos y suplementos, la clave de todo

Durante años, la autora ha ido realizando una investigación profunda del valor de cada alimento, «no se trata de hacer dietas, se trata de exprimir al máximo todo el potencial de los alimentos, sin renunciar al placer al que tendemos a asociarlo y, además, convertirlos en fuente de salud constante para nuestro organismo, nuestra calidad de vida y nuestro bienestar».

Además, apunta, «no con ello garantizamos que se cubran todas las carencias o se corrijan los excesos, pero tomando conciencia del qué comer, cómo comerlo y ayudarnos con suplementos naturales», Patricia augura cambios positivos, visibles y constatables tras los primeros 21 días.

Un viaje que comienza con un primer paso

En su libro, Patricia nos da un pasaporte libre de sellos con un viaje directo al destino de la «desintoxicación». Una guía completa que nos invita a una primera parada escala donde debemos escucharnos: hipertensión, cambios hormonales, insomnio, ansiedad y otras muchas enfermedades o patologías no son más que conductas y hábitos cotidianos que podemos corregir desde la alimentación y los suplementos correctos y adecuados.

En cada estación encontraremos consejos, información, documentación y un amplio epílogo de recetas que harán del viaje, además, un tránsito placentero, porque apenas renuncia a ningún alimento.

Ampliar Patricia Sánchez en su consulta COBER

Un viaje que invita también a la reflexión, y que tal y como ella nos cuenta, en otros países ya han adoptado todas estas consideraciones en nuevos hábitos y, en España y más concreto en las Islas Canarias, siempre cuesta más, pero, día a día, sus redes son el fiel reflejo del interés cada vez más creciente.

Lo más difícil, «desaprender» lo aprendido

Muchas veces por desconfianza, otras porque no solemos pararnos a pensar en que quizás la alimentación indebida, así como el empleo de hábitos de consumo que por reiterados los ejecutamos de manera automática, nos llevan a una serie de padecimientos que incomodan nuestro día a día y que, incluso, nos llevan a enfermar de consideración. Por una cosa u otra, pero, de alguna manera, no llegamos a la conclusión de que muchas de las «medicinas» que ayudan, evitan, corrigen e incluso sanan, las tenemos al alcance de nuestra mano y que nuestras despensas pueden ser la «farmacia» ideal para una vida óptima y saludable.

Esta convicción, nos apunta Patricia, es la más difícil de conseguir. Cambiar ciertos hábitos, de manera paulatina suele revestir de cierta resistencia, pero, lo que sí está claro es que quienes lo han conseguido, jamás hacen el camino a la inversa.

Los denominados «superalimento»

Evidentemente se destacan alimentos por encima de otros, pero Patricia insiste que cada uno aporta lo suyo y lo más importante es reiniciarnos, poner el contador a cero y consumir los alimentos que nuestro organismo precisa para su correcto funcionamiento.

Eso sí, cuando le preguntamos por el alimento que todos deberíamos consumir a diario como fuente de riqueza, no lo duda, el huevo para ella es absolutamente clave, a no ser los casos específicos que por intolerancia no deban consumirlo.

Nos invita también a que añadamos especias a nuestras recetas y no solo como potenciadores de sabor sino como medicina natural. Si ir más lejos el jengibre y la cúrcuma son dos potentes antiinflamatorios.

Y si sondeamos en su recetario de casa y preguntamos por su receta favorita, no lo duda, un buen caldo de huesos de ternera y de gallina principalmente. Una auténtica fuente de nutrientes además de un caldo delicioso y revitalizante.

«Esto no va de batidos verdes»

Patricia Sánchez con su libro COBER

A pesar de encontrar en todas las frutas y verduras un oasis excepcional de salud, Patricia no recomienda excluir ningún alimento, a no ser por creencias y convicciones propias.

Resetear no va de tomar un zumo verde al día, va de cambiar hábitos, de empaparse del conocimiento que, por ejemplo, aporta en este primer libro y de practicarlo según las necesidades de cada uno. De hecho, tantos han sido los estudios y las puestas en práctica por Patricia que nos garantiza el éxito en un plazo máximo de 60 días.

¿Se puede comer fuera de casa?

A menudo también solemos pensar que un cambio de estas características tiende a ser restrictivo y al igual que con los zumos verdes, tampoco va de eso la cosa. En su caso, por ejemplo, suele disfrutar con los suyos del restaurante Madre del Amor Hermoso, en el Paseo de Las Canteras, muy cerca de donde tiene su consulta y un lugar en el que no perdona un buen desayuno o merienda en el histórico local La Cafetera, porque todo lo que elaboran lo hacen de manera artesanal, con producto fresco y cuidando los procesos de fermentación.

Y ahora, ¿qué más?

Ampliar Patrcia Sánchez en el Paseo de Las Canteras COBER

Ella sonríe, de hecho, ya está prácticamente arrancando su quinta formación de postgrado en psiquiatría e hipnosis. Y no queremos dejar pasar por alto anunciarles que, a partir del mes de enero, Patricia compartirá con los lectores de Canarias7 conocimientos, curiosidades, consejos y recetas, en esta misma sección, por que efectivamente, «somos lo que comemos».

Ella, que lleva andado un camino y que ahora comparte para beneficio de los demás, promete también no dejar este libro en una sola entrega. De hecho, este es el primero de una serie donde seguirá marcando las pautas para que todos los que así lo deseen consigan esa mágica interacción entre lo físico, lo emocional y lo energético hasta llegar a la plenitud que aporta el bienestar y gozar de buena salud.