El turismo sigue a lo suyo y marcará un nuevo récord

Canarias continúa una temporada más su camino hacia todavía otro récord turístico. Tras muchos meses en los que la novedad era que el archipiélago seguía una senda que le llevaba a la recuperación turística tras un fatídico 2020, desde principios del año 2023, las islas no paran de experimentar subidas tanto en cifras de llegadas, como en pernoctaciones al igual que en la cifra más importante para muchos, el aumento del gasto turístico, lo que permitió superar los 20.000 millones de euros de impacto en el sector durante 2023, una diferencia de 3.000 millones respecto a lo generado en 2017, el mejor año para el turismo en Canarias.

En lo que va de 2024, la mayoría de agentes involucrados en la industria turística canaria, hoteleros, extrahoteleros, administraciones públicas coinciden en que el presente año está siendo muy pero que muy positivo para las islas, con aumentos en prácticamente todos los parámetros.

Entre ellos, el presidente de Ashotel, Jorge Marichal, valoró que el verano en Canarias está «yendo bien», más o menos sobre lo que habían previsto pero que es el invierno, en donde Canarias siempre tiene menos competencia el que «tiene muy buena pinta», habiendo un incremento que «se está notando bastante» en el aspecto de las reservas anticipadas.

Unas reservas copadas principalmente por los turistas británicos y por un mercado alemán, que pese a que lleva meses «flaqueando» ya empieza a recuperar su tono habitual, particularmente en las islas de Fuerteventura y Gran Canaria. «Creo que vamos a tener un buen invierno, parecido al de 2023. Vienen dos o tres temporadas turísticas consecutivas bastante positivas siempre y cuando el ambiente en las islas siga siendo agradable y con la misma propuesta de valor añadido que estamos dando», comentó Marichal.

Por su parte, la alcaldesa de Mogán, uno de los municipios turísticos referencia del archipiélago, Onalia Bueno, señaló que no hay grandes novedades respecto a la buena marcha del turismo. «La siguiente temporada viene fantástica. Aunque hayan aumentado los precios hoteleros, la ocupación sigue muy alta gracias al turismo británico, el peninsular y el local que sigue prefiriendo viajar entre islas. «La realidad es que estamos llenísimos y todo es positivo».

Canarias camina con paso firme hacia un nuevo récord de turistas al término del año, después de haberlo hecho ya en 2023

El presidente de Ashotel también quiso destacar que se está haciendo una mejor labor a la hora de promocionar hoteles de cuatro y cinco estrellas, los cuales están produciendo que «con la misma cantidad de personas o incluso menos se esté generando más rendimiento. Ya no se trata de contar personas, sino de qué significan para el destino turístico. El empleo marcha muy bien, estamos generando más que nunca».

Nuevas manifestaciones

Ante el aviso de los promotores de las movilizaciones del 20A y sobre la posibilidad de nuevas convocatorias a la llegada del otoño y la intención de celebrarlas esta vez en zonas turísticas, Marichal opina que no se le está dando «el nombre correcto a este fenómeno» al mismo tiempo que se mostró comprensivo con el hecho de que sigan habiendo más manifestaciones ya que «no son problemas ni de uno, ni de dos ni de tres meses» sino que son problemas para los que se necesitan años para solucionarlos y que es necesario empezar a trabajar ya.

Al mismo tiempo, valora que la protesta está «desenfocada» y que está promovida «intencionalmente por algunos movimientos políticos que se quedaron fuera en las últimas elecciones y que están intentando poner el foco en el tema turístico porque piensan que es donde más daño pueden hacer y consecuentemente movilizar más a la gente» pero que el verdadero motivo que hay detrás es una falta de infraestructura tremenda en todas las islas, que no han ido acorde al crecimiento de la población, pero no de la turística sino de la residente.

Por su parte, Onalia Bueno, quiso mandar un claro mensaje a todos los manifestantes del 20A. «Yo le diría a todos los que dicen que no van en contra del turismo pero luego se van a manifestar en zonas turísticas, que se manifiesten por todos aquellos migrantes a los que no se les está haciendo caso en Madrid».

A su vez, recalca que «el turista no tiene culpa de nada» y es el que «nos da de comer a todos de forma directa e indirecta», incluida los manifestantes, a los que «les encantaría verlos protestando con la misma intensidad sobre la injusticia» que se está cometiendo con los menores migrantes. «Ese es un verdadero problema para Canarias».

Según Bueno, es preciso ser cautos con «los mensajes que se mandan», los cuáles llegan rápido a los países emisores para no se de «jaque mate a nuestra principal industria que es el turismo y sus municipios turísticos» de los que se va a seguir dependiendo.

A su vez, considera que «muchos de ellos no tienen ni el conocimiento de lo que es el turismo» y no aportan «propuestas reales que se puedan llevar a cabo» y que muchos de ellos practican el «protestar por protestar. Todavía no he visto a nadie que diga algo coherente, pragmático y que sea una alternativa real».

Marichal apunta que es lógico que una gran parte de la población se sienta identificada con estas demandas y que por eso acuden a las protestas pero que lo que está detrás de esto «no es un cambio en el modelo turístico, el modelo funciona, el modelo es exitoso, el modelo es un modelo que nos quieren copiar en todo el mundo, porque somos líderes a nivel mundial en el modelo turístico, el modelo lo que hay que hacer es seguir mejorándolo, y sobre todo ver las externalidades negativas que tiene para poder compensarlas», expresó.

Alquiler vacacional

A la hora de valorar el futuro proyecto ley que va a regular el uso de las viviendas turísticas y que entrará en el Parlamento en septiembre, Bueno expresa que ha sido informada de que tal documento va a experimentar «variaciones sustanciales» por lo que no sería prudente hacer valoraciones antes de tiempo. «El panorama cambia de lo que era el anteproyecto inicial a lo que va a ser en un futuro más flexible».

Asimismo, considera que la vivienda vacacional es «necesaria», además de ser un producto que llegó en su día para quedarse, pero que tiene que estar sujeto a un control en cuanto al crecimiento y sus calidades, algo que se viene discutiendo con el Gobierno de Canarias a través de las diferentes reuniones que se han mantenido, incluso con la Fecam y la Asociación de Municipios Turísticos (AMTC).

Para la alcaldesa de Mogán, la vivienda vacacional es un producto que tiene que estar instalado en Canarias «porque hay demanda para ello», particularmente en determinadas islas como Gran Canaria, donde «no tenemos suficiente número de camas hoteleras» y que cada isla tiene una realidad distinta no pudiendo «tratar a todas por igual, ni siquiera a los municipios de una misma isla».

Para Marichal, fue un «gran error» incluir a la vivienda vacacional como producto turístico en Canarias, siendo un «error de forma, de fondo, de uso y de todo» porque lo que ha provocado es que se saquen más de 60.000 viviendas del mercado residencial, «multiplicando los alquileres por dos o por tres» y que lejos de atajar este problema cuando tocaba «hacer un fenómeno social» los políticos hicieron «caso omiso», dejando que las cosas se hicieran de forma ilegal o incontrolada, pasando a tener los problemas actuales, pese a que entidades como Ashotel ya les habían avisado de lo que iba a suponer la entrada de este producto en el mercado turístico.

Además, continuó criticando la lentitud de los ayuntamientos, que asegura, en ocasiones tardan más de año y medio en dar una licencia de obra mayor que permita la compra de una vivienda, algo que Marichal tilda de «anticonstitucional» y de una «falta de diligencia, de ética y de sentido común».

El presidente de Ashotel lo tiene claro, «empiezas a mirar y hay problemas por todos lados y luego la culpa se la echan al sector turístico. El modelo turístico no tiene culpa de nada, funciona, es exitoso» y mientras que insiste que hay que seguir mejorándolo, también «ve normal» que se den este tipo de protestas, porque «sinceramente» cualquier persona, incluido él mismo, puede sentirse identificado con la actual situación que es «agobiante y acuciante. Hay que tomar medidas a corto plazo pero es que todas las soluciones son al medio y largo» por lo que cree que seguirán habiendo manifestaciones.

Por último, Bueno quiso destacar también todo lo que Mogán tiene que ofrecer, y es que «a diferencia de otros destinos similares», la ausencia de viento y la tipología de las playas permite un turismo más familiar, orientado a los niños, además de la presencia de otros servicios como salvamento o los balnearios. No obstante, mencionó que la única diferencia respecto al 2023 es la retirada de los lavapiés, dada la escasez de agua. «También notamos que las playas están llenas por la cantidad de residuos que se están recogiendo».