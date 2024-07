Tres meses después del 20A, la vida sigue casi igual

Javier Sheng Pang Blanco Las Palmas de Gran Canaria Sábado, 20 de julio 2024, 23:03 | Actualizado 23:33h. Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Opciones para compartir Copiar enlace

Ya han pasado tres meses desde que miles de canarios salieron a las calles en todas las islas y varias ciudades europeas para exigir una renovación del actual modelo turístico. Un tiempo que para algunos podrá parecer una eternidad y para otros, escaso para resolver todos los problemas que rodean al archipiélago. Pese a la sensación de acontecimiento histórico que se desprendió de aquellas protestas del 20A, a día de hoy, los avances no han cumplido con las expectativas y ya se planean nuevas manifestaciones para el otoño, esta vez en zonas turísticas.

No obstante, las opiniones siempre van por barrios. En líneas generales, la clase política considera que durante estos meses sí se ha progresado, particularmente en los ámbitos, que desde varios sectores como el hotelero se señalan como el verdadero problema y el motivo donde se fundamenta la crispación de la sociedad canaria. Entre ellas destacan el decreto de medidas urgentes en materia de vivienda y el anteproyecto para regular el uso turístico de las viviendas.

Las protestas del 20A no fueron más que una representación de un malestar que lleva cimentándose desde hace años y que tras batirse el récord de turistas en un año, 16,2 millones en 2023 ha acabado con la paciencia de los miles de canarios que salieron a las calles reivindicando un cambio del que consideran un modelo «agotado» y con numerosos impactos negativos sobre los espacios naturales de las islas.

Lejos de reducirse este número, la estimación para 2024 es que haya un aumento de más de un millón de turistas respecto a 2023. Si nos ceñimos a la media de los cinco primeros meses del año, Canarias recibirá en el acumulado anual un 11,66% más de turistas, o lo que es lo mismo, 1,6 millones más hasta alcanzar los 17,87 millones.

17,87 [Título] millones es la estimación de visitantes que recibirá Canarias si se sigue la dinámica de los primeros cinco meses del año donde se ha recibido un 11,66% más de turistas.

21,18% Bajo estas estimaciones, Canarias recibirá más de una quinta parte de los turistas de España en 2024, un porcentaje que no ha parado de crecer en los últimos años.

Eugenio Reyes, portavoz de Ben Magec-Ecologistas en Acción, una de las principales organizaciones detrás del movimiento 'Canarias tiene un límite', tiene claro que «todo es parte del proceso» y que las protestas del 20A no son una «cosa aislada y son fruto de 25 años de trabajo». Asimismo, señaló que Canarias no está sola y que el mundo está en una fase de darse cuenta que hay límites. «Ya hay 156 destinos en el planeta que han manifestado esta idea como Hawái, Berlín o Londres».

Considera que durante esta fase es necesario diferenciar «muy bien» lo que es la gobernanza de lo que es el poder. «El poder lo tienen los grandes operadores turísticos, con los cuáles nos hemos reunido y nos han reconocido que hay que reconvertir el modelo».

Cober

Por otro lado, destaca que en el Gobierno existe una «falta de orientación» y se desprende una sensación de confusión. «Sacan un borrador de ley y luego sus socios de partido dicen que no lo apoyan. Sacan adelante lo de las tierras raras y el Cabildo de Fuerteventura se opone. Están siendo un Gobierno errático».

En un tono más positivo, Reyes opina que ya es un éxito que las protestas hayan provocado que la agenda de los límites esté encima de la mesa y sea el debate central ya que en los próximos años Canarias va camino de duplicar sus cifras en todos los ámbitos pero «el territorio no se va a extender más allá».

Los promotores del 20A consideran que el Gobierno está siendo «errático» que genera «confusión y falta de orientación» Eugenio Reyes Ben Magec

Por ello, Reyes opina que Canarias necesita reforzar su control demográfico, aludiendo que en la última década la población ha crecido en 220.000 personas pese a un crecimiento vegetativo negativo, todo ello motivado por los flujos migratorios, que según demuestran los estudios de Ben Magec, pertenecen en un 97% a población europea. A su vez, señala que en países como Suiza, el más rico de Europa, existe un control demográfico. «Es algo que se realiza en los territorios sobrecargados sin ningún problema y en Canarias se acabrá dando ya sea mañana o dentro de cinco años».

Para el representante de Ben Magec, es cada vez más palpable que el modelo del turismo de masas está agotado. «Se está degradando el producto en todos los destinos, el turismo de masas es parte del pasado» y que con la población reduciéndose a nivel global «no va a haber gente para consumir toda esa producción».

La otra cara

Un tanto diferente es la valoración que hace la consejera de Turismo del Gobierno de Canarias, Jessica de León, sobre el desarrollo de los meses posteriores a la protesta. Un tiempo en el que cree, se han hecho «bastantes avances» y dado «pasos en la buena dirección», asentando cuestiones que «responden al sentir de los ciudadanos» como la tasa de prestación de servicios a los espacios naturales protegidos con el objetivo de que esa tasa regule la entrada y se cumpla la capacidad de carga y la gestión de los residuos.

No obstante, la titular de Turismo es tajante al garantizar que hay cuestiones en las que el Gobierno no va a participar ya que en turismo «no todo se resuelve a base de moratorias, ni con más tasas o impuestos». Para de León, ordenar la actividad y eliminar el caos que existe en zonas donde se mezclan usos turísticos con residenciales «se resuelve con normas» y es lo que lleva intentando hacer su Consejería desde su entrada en el poder. «Hemos aprobado cuatro hitos normativos en solo un año, algo que no se ha visto en dos décadas».

El turismo como solución

La consejera de Turismo considera que todos tenemos «la responsabilidad» de valorar a un sector que genera 360.000 empleos y apoyó la idea de que tiene muchos frentes que pueden ser resueltos desde una mejor gestión de las políticas privadas y públicas, sin dejar de lado el hecho de que «el turismo no es el problema de Canarias sino la solución».

«En eso podemos converger todos y tenemos la responsabilidad todos, no solo la parte pública y empresarial sino también, los medios y los ciudadanos».

De León indica que el turismo va mucho más allá, de un camarero, cocinero, o camarera de piso sino que al contrario, la cadena de valor «es cada vez más diversificada» tal y como lo demuestra el hecho de que Canarias sea la segunda región turística más competitiva de España, solo por detrás de Madrid. «Tenemos que empezar a hablar de la industria turística como algo muy transversal que va mucho más allá del hotel y el aeropuerto».

«Desde las protestas se han ido dando pasos en la buena dirección para responder al sentir de los canarios» Jessica de León Consejera de Turismo del Gobierno de Canarias

Para la representante del PP, es capital diversificar el tejido económico, de forma que el resto de los sectores consiga ser al menos tan competitivo como el turismo en Canarias. «Apoyar al sector privado, a la industria, al sector primario al mismo tiempo que ser más productivo en sectores donde hay margen de crecimiento y de empleabilidad.

Sobre cómo afectaría esa división de la tarta, afirmó que mientras el resto de sectores puedan ser más competitivos, eso siempre «será una buena noticia para Canarias. No se trata de que uno pierda el detrimento del otro. Se trata de que todos los sectores en ganen valor añadido, competitividad y productividad y por tanto puedan emplear más personas con mejores salarios. Ese es el reto que tiene Canarias».

Para cumplir con ese objetivo, De León mira hacia la propia administración, «que tiene que hacer un esfuerzo para conseguir la simplificación de la burocracia», un proceso que asegura, ya está en marcha y cuyos resultados empezarán a verse en aproximadamente un año, tras un arduo trabajo en el que hay que sortear la extensa actividad interadministrativa de los organismos públicos.

No a la ecotasa

La titular del área de Turismo lo tiene claro, una ecotasa en Canarias «no tiene sentido». A diferencia de otros territorios turísticos en los que existe este impuesto, Canarias sí recauda dinero de sus pernoctaciones. «Todo lo que se recauda de IGIC, se queda aquí». No sucede así en Baleares o Cataluña, donde el IVA se destina a una caja común que luego se reparte en un fondo de compensación y solidaridad interterritorial por lo cuál esa «ayuda ya la tenemos».

De León defiende que lo que se está pidiendo la manifestación del 20A no es «una tasa sino un impuesto». La tasa solo se da en supuestos de hacienda para prestación de un servicio mientras que «el impuesto es lineal», por lo que se cobraría tanto al extranjero como al canario. «Hay que afinar bien los discursos. No soy partidaria de gravar la actividad turística en materia de pernocta pero sí de recaudar en aquellos espacios donde prestamos un servicio, exceptuando a los residentes en la isla y aminorar el efecto sobre el territorio como se hace en Lanzarote o el Cabildo de Tenerife en Masca», expresó.

Cabe destacar que este pasado miércoles, El presidente de Canarias, Fernando Clavijo afirmó que el ejecutivo ha estado atento desde «el minuto cero» a este malestar, por lo que se han creado cinco grupos de trabajo que emitirán sus conclusiones el 15 de octubre.