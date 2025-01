45 años de Fitur

Comenta Compartir

Hasta hace unos años, la Feria Internacional de Turismo (Fitur) despertaba controversia entre los políticos y medios canarios. Asistir o no asistir. Quiénes van y quiénes no. Es positivo o no es indispensable. Se amplía el espectro o solo instituciones y entidades directamente dependientes del ... turismo. Cuando se apuntaron hasta los menos vinculados y fueron encontrando acomodo en el escaparate, cuando la Feria amplió su dimensión, la polémica fue remitiendo y la conclusión para todos era evidente: en Fitur hay que estar. Ya se encargará el propio sector de exaltar las virtudes acompasadas a la necesidad y ya surgirán las opciones de estar en Madrid unos días, promocionando y tal.

Ahora se avecina la cuarenta y cinco edición que mostrará el desempeño sobresaliente de la industria turística durante el pasado ejercicio de 2024 y las buenas expectativas para 2025. Un contexto de fortaleza desde donde la industria, reunida en torno a Fitur, quiere subrayar el orgullo de pertenencia al sector, su papel transformador y el marcado compromiso que manifiesta con la sostenibilidad y la innovación, ámbitos muy presentes no solo en las secciones sino en la oferta de los destinos y empresas. Organizada por Ifema Madrid, Fitur abre de nuevo el calendario internacional de ferias turísticas revalidando su liderazgo como certamen número uno por volumen de participantes y asistentes, con el apoyo de todos los agentes públicos y privados de la cadena de valor del sector. Así lo avalan las cifras presentadas durante la rueda desarrollada en el Recinto Ferial con una amplia representación institucional y del sector: 9.500 empresas participantes, 156 países y 884 expositores titulares que desplegarán su oferta en nueve pabellones, destacando los ciento un países con representación oficial. Asimismo, la excelente respuesta del sector que ha tenido Fitur 2025 se prevé que se refleje en el flujo de asistencia, estimando superar los 150.000 profesionales de miércoles a viernes y alrededor de 100.000 de público general durante el fin de semana. Este gran flujo de participantes y asistentes se estima que tenga un impacto económico para Madrid de 445 millones de ingresos, con un efecto positivo en sectores como movilidad, hotelería, hostelería, cultura u ocio. Ante el alcance de los 790 millones de turistas internacionales, con un impacto económico mundial directo de cerca de 3,4 billones de USD en los primeros meses de 2024, según ONU Turismo, FIitur 2025 se alinea con el reto global del sector y refuerza su compromiso con la dinamización del negocio, la difusión del conocimiento y buenas prácticas y la promoción de un turismo responsable, invitando a sus profesionales a potenciar la reivindicación del papel que desempeña como un sector fundamental en clave económica y social. En esta nueva edición, Fitur anuncia la renovación de las diez secciones impulsando a través de ella la sostenibilidad y el negocio al conectar la industria turística con otros sectores que generen nuevos yacimientos de viajeros. En fin, el universo turístico se da cita en esta nueva edición que se aproxima al medio siglo de existencia. La controversia, incluso informativamente hablando, ya no es si vamos o no a Fitur sino qué llevamos a Fitur. Suerte.

