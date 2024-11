Optimistas, pero con tareas por hacer

Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión

Los empresarios del sector turístico de Canarias acudimos a la World Travel Market de Londres con la esperanza de ver consolidada una temporada de invierno que ha arrancado con buenas perspectivas para las Islas en general y para su sector alojativo en particular. Pero no esperen que lancemos las campanas al vuelo ni nos dejemos invadir por la euforia. Porque, incluso desde el punto de vista anímico, no hay razones para ello. Estamos consternados por la tragedia que, en forma de desastre natural, ha golpeado la Comunidad Valenciana, con un saldo trágico de vidas que no podemos olvidar. Mi primera reflexión ante esta WTM va dirigida forzosamente a las víctimas y a quienes se han puesto manos a la obra para contener la emergencia primero y restañar los daños después. El Levante español, destino turístico también de primera categoría, cuenta con toda la solidaridad de los establecimientos hoteleros y extrahoteleros de Canarias. Estamos para lo que necesiten.

Las semanas y meses precedentes nos han permitido subrayar las fortalezas del sector turístico en el Archipiélago. Las cifras, desde el punto de vista de la aportación de nuestra actividad para la prosperidad colectiva de Canarias, son contundentes. El turismo mejora la vida de los ciudadanos de las Islas. Esto es algo que está muy claro y así lo señalan los datos: 22.000 millones de gasto turístico anual en las Islas y 3.700 millones de ingresos fiscales derivados del sector. Además, hace pocas semanas salieron las últimas cifras del paro, con un récord de empleo en Canarias y una tasa de desempleo que no conocíamos, pero a la baja, desde 2008, aunque ahora con 250.000 habitantes más. Esa creación de puestos de trabajo tiene que ver con la buena respuesta del sector turístico, que tira de la economía, como puede apreciarse en las cifras por municipios; los vinculados al turismo se acercan al pleno empleo. Obviamente, la buena situación del turismo genera también actividad para otros sectores de nuestra economía, como está ocurriendo en el sector primario. Y el turismo está colaborando a las estrategias redistributivas a través de la recaudación de impuestos, que financian las políticas públicas a las que tienen derecho los ciudadanos de las Islas. El círculo virtuoso entre turismo y sociedad se manifiesta también en las opiniones de los ciudadanos de Canarias, que defienden y valoran a nuestro sector locomotora con una mayoría nítida, en torno al 80%, según una encuesta muy reciente del Istac. La buena marcha del turismo es esencial para el interés general de Canarias, y los canarios lo saben. «El turismo mejora la vida de los ciudadanos de las Islas. Esto es algo que está muy claro y así lo señalan los datos» La coyuntura, por tanto, es buena en el punto de partida de esta campaña invernal que coincide con la celebración de la WTM. Pero, entrando en el detalle, hay que atender más a otras magnitudes estadísticas que nos nuestran toda la verdad sobre la situación del nuestro sector. En este sentido, la realidad señala que hay que atender más al número de pernoctaciones y al gasto turístico por persona, así como a la tasa de ocupación de los establecimientos, parámetros que para medir la situación del sector son más relevantes que la cifra de visitantes totales. En el caso de la isla de Gran Canaria, y atendiendo a esos conceptos, no se puede hablar de cifras récord respecto al ejercicio que aún ostenta esa condición, el año 2017, porque la estancia media ha bajado (de 7,97 días de media a 7,20). Y lo mismo podemos decir de la tasa de ocupación de hoteles y apartamentos, que ha pasado del 81,04% al 79,58%, que es un muy buen dato, pero ni mucho menos un dato récord. Recordemos, además, que la capacidad alojativa del sector hotelero y extrahotelero en Gran Canaria ha bajado en número de plazas, así que no se puede hablar de crecimiento descontrolado; de hecho, ocurre todo lo contrario, porque se han perdido 50.000 camas de la oferta reglada en nuestra isla. El incremento de la oferta viene dado por el incremento del alquiler vacacional, que vemos compatible con la oferta hotelera y extrahotelera. Pero hay un aspecto en el que sí estamos alcanzando registros sin precedentes, y es la creación de puestos de trabajo en nuestro sector. Además, hablamos de empleos estables y con remuneraciones que, pactadas con los sindicatos, están en la franja alta de los salarios en España dentro del mismo sector. Las cifras de la afiliación a la Seguridad Social en las actividades turísticas son concluyentes, porque en 2024 están dados de alta 226.030 trabajadores, mientras en 2017, el considerado año récord en las otras magnitudes, eran 193.591. Con esta realidad, a través un compromiso con el empleo estable y la calidad de nuestra oferta, se presenta el sector turístico en la World Travel Market. Vamos con la tarea hecha, y conscientes de que queda mucho por hacer.

Temas

Especial Feria Internacional de Turismo WTM 2024