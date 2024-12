Noviembre destruye 30.000 empleos, más del doble que un año atrás

Lucía Palacios Madrid Martes, 3 de diciembre 2024, 08:00 Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión

El mercado laboral en estos últimos meses parece fluctuar en un vaivén en el que no termina ni de dormirse ni de despertar, compaginando meses muy buenos con otros malos. Y noviembre ha sido de estos últimos, con los peores datos de los últimos cinco años. Así, tras un mes de octubre muy positivo para el empleo, bastante mejor que los anteriores, el mes que precede a las fiestas de Navidad deja un cierto sabor amargo y manifiesta señales de cierta debilidad.

Se han destruido más de 30.000 empleos de media, más del triple que un año atrás y muy lejos de los poco más de 150 empleos que se perdieron en 2022, aunque es cierto que es un «comportamiento levemente mejor que la media de 2017, 2018 y 2019, tal y como resalta el Ministerio de Seguridad Social.

El sistema, no obstante, se ha logrado mantener por encima de la barrera de los 21,3 millones de afiliados e incluso en el último día laborable de noviembre se superaron los 21,35 millones. La afiliación diaria muestra que la primera quincena del mes fue mucho peor, situándose por debajo de los 21,2 millones de cotizantes, y la segunda mitad comenzó la remontada, la preparación a la Navidad. En el último año, la Seguridad Social suma cerca de medio millón de trabajadores más

También las cifras desestacionalizadas (descontado el efecto de calendario) dejan ciertas señales de enfriamiento, puesto que aunque se sumaron 13.116 afiliados en noviembre, se trata del repunte más flojo de los últimos cinco años. El ritmo de creación de empleo cae casi una décima hasta situarse en una tasa del 2,39%, lo que equivale a que en el último año se han sumado cerca de medio millón de trabajadores.

El Gobierno se ha fijado como objetivo alcanzar los 23 millones de ocupados a final de la legislatura tras haber «consolidado» la cota de los 21,3 millones. «Estamos terminando el año 2024. En el mes de abril superamos algo que parecía inalcanzable, los 21 millones de afiliados, y ahora ya lo superamos con creces. Por eso tenemos el próximo objetivo que es llegar a superar los 23 millones de afiliados al final de esta legislatura, en 2027», señaló la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz.

Por su parte, el paro desciende en 16.036 personas en noviembre, un dato mucho peor que los tres años precedentes. El número total de desempleados se sitúa en 2.586.018, de los cuales un 60% son mujeres. Y eso sin contar a los fijos discontinuos que no están trabajando, que en noviembre se han elevado en más de 70.000 y suman ya 700.000, personas que no tienen empleo pero no están registrados en las listas del SEPE. El paro efectivo, por tanto, se elevaría hasta los 3,3 millones, cifra que Randstad Research estima que el mes próximo siga engordando.

Nuevo repunte de la educación

El responsable de la destrucción de empleo es la hostelería, sector en el que se perdieron 118.700 puestos tras el fin de la temporada turística. Y esto se percibe también en la distribución territorial: solo Baleares, región eminentemente turística, pierde empleo en noviembre.

Asimismo retrocedieron las actividades artísticas, con 1.828 cotizantes menos, y otros servicios, que perdieron 1.652 ocupados, al igual que el empleo doméstico, donde un mes más hay casi mil afiliadas menos.

En la otra cara de la moneda, la educación tiró del empleo al ganar 27.430 afiliados medios y el comercio sumó casi 23.300 ocupados.

