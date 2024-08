El empleo vive su peor julio en décadas por la sangría en la educación

Lucía Palacios Madrid Viernes, 2 de agosto 2024, 08:00 | Actualizado 08:55h. Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Opciones para compartir Copiar enlace

El boom del empleo llegó a su fin antes de tiempo en el peor julio para el mercado laboral desde más de hace dos décadas, desde que existen registros, que ha llevado a la Seguridad Social a no superar la barrera histórica de los 21,4 millones de afiliados medios e incluso a comenzar agosto con menos de 21,2 millones. Cuando aún estamos en pleno verano, con la mayoría de españoles comenzando sus vacaciones, el mercado de trabajo en España comienza ya a desinflarse de la mano del sector de la educación después de meses marcando récords.

En julio no ha podido ser y, en lugar de crearse puestos de trabajo como los cinco meses anteriores, se han destruido pese a que el turismo está registrando récords este verano. Bien es cierto que son menos de 10.000 los afiliados medios que se han perdido, pero no importa tanto la cifra, como el hecho de lo que puede significar. Porque destruir empleo en julio no es habitual, nada habitual. De hecho, solo había sucedido otra vez antes en toda la historia, en el año 2022, y con una pérdida menos intensa.

En la otra cara de la moneda, el paro ha conseguido descender, por sexto mes consecutivo, pero menos de lo habitual: hay 10.830 personas menos en las listas del SEPE, el tercer recorte más bajo desde hace más de una década. El número total de desempleados se sitúa en 2.550.237, la cifra más baja desde octubre de 2008.

Hay un culpable claro en este frenazo del empleo después de haber cogido carrerilla: el cierre de los colegios y su mala práctica de despedir antes de las vacaciones a los profesores interinos para volverlos a contratar de nuevo en septiembre. La reforma laboral ha conseguido rebajar de golpe la temporalidad en el sector privado, pero en el público sigue estando por encima del 30% y no ha eliminado este fenómeno que Europa ya ha denunciado por violar el derecho comunitario. Prácticamente toda la destrucción del empleo se ha concentrado en el sector de la educación, que pierde 122.500 trabajadores, aunque también cabe resaltar las casi 4.500 bajas de empleadas del hogar, un sector que está en horas bajas.

