-Lleva algo más de quince meses como presidenta del Puerto. ¿Qué balance hace de este año? Y me gustaría que reseñara 'lo mejor', 'lo peor' y lo que queda por pelear.

- El balance es muy positivo. El puerto y todo lo que tiene que ver con el sistema portuario es apasionante. Cada día sigo aprendiendo y dándome cuenta de lo que supone este cargo. Hay cosas malas y negativas pero pesa más lo bueno. En este sentido, destaco el músculo que tiene, tanto en la parte pública como privada. Tenemos un empresariado que son referente en sus sectores y son muy conscientes de la importancia del puerto para la isla y la ciudadanía. Están en constante mejora y renovación y no tienen miedo a reconvertirse en lo que haga falta, según los tiempos. Es algo muy positivo y una seña de identidad. En cuanto a lo negativo, en un lugar donde hay muchos empresarios y negocios los choques son inevitables y la Autoridad Portuaria muchas veces tiene que asumir el papel de mediador para que todo fluya y se mantenga la competitividad y la competencia.

-En este primer año la Autoridad Portuaria también ha tenido choques y nada menos que con el Ayuntamiento de la capital, con el que debería darse una sintonía plena por el bien de la ciudad.

- No tengo yo la sensación de que el puerto esté enfrentado al ayuntamiento o tengamos algún problema. Lo que se generó con el Puerto-Ciudad, lo dije en su día e insisto, creo que fue una mala interpretación, un mal entendido por algunas personas del ayuntamiento que entendieron algo que no era. Creo que fue una situación que nos la podríamos haber ahorrado, las cosas como son. Creo que ahora está encaminado y espero que se quede ahí porque no tenemos intención de conflicto ni con Las Palmas de Gran Canaria ni con nadie más. En cuanto a la planta de gas, nosotros manifestamos nuestra sorpresa con la postura de Ayuntamiento y del Cabildo porque es un proyecto que está en pleno procedimiento, cumpliéndose todos los trámites, como cualquier otro, y por tanto, entendemos que hay que esperar a que el procedimiento termine y se pronuncie el que le corresponde. Debe terminarse la evaluación de impacto ambiental, que nos dirá si el proyecto si cabe o no. No entendimos las declaraciones de dos personas que forman parten del consejo de administración de la Autoridad Portuaria (en referencia a la alcaldesa, Carolina Darias, y el presidente del Cabildo, Antonio Morales). Quizás hubiese sido mejor tratar esto primero en el consejo y luego, cada uno es libre para expresar lo que quiera.

- ¿Cree que ha sido gratuito el ataque de ambas administraciones al Puerto?

- Yo creo que sí. Aquí lo percibimos como un ataque al Puerto. El Puerto no se ha posicionado a favor del proyecto de planta de gas de Totisa, que se aprobó en un consejo de administración en 2019 (en la etapa final de Juan José Cardona). La mayoría de esas personas no están ya en el consejo. Ahora tenemos un consejo diferente que aún no se ha pronunciado. Yo no he salido a defender el proyecto de Totisa y no puedo hacerlo porque no es mi proyecto. Sin embargo, es un proyecto que se está tramitando y en un estado donde hay garantías los procedimientos administrativos son esa garantía. Yo no defiendo el proyecto de Totisa, eso en primer lugar y en segundo, la seguridad y la salud de las personas es la prioridad. Eso nadie lo discute.

-Entiendo entonces que además del trámite ambiental el proyecto tiene aún que pasar por el consejo de administración para ser una realidad.

- Por supuesto. Es que la concesion no está otorgada. Esto fue un trámite de competencia. En el año 2018 Totisa presentó su proyecto de generación, almacenamiento de gas y regasificadora, además de producción de energía. Entonces se abrió un trámite de competencia y optaron varias empresas. En el consejo de junio de 2019 lo que se hizo fue determinar que el proyecto de Totisa era el que mejor se ajustaba a lo que necesitaba el puerto y continuó la tramitación. Aquí es donde estamos tras cinco años. Cuando termine la evaluación ambiental el Ministerio de Transición Ecológica determinará la capacidad del proyecto. Cuando se tenga todo se llevará al consejo de administración del Puerto que otorgará o no la concesión. Si la declaración de impacto ambiental es negativa entiendo que el consejo dirá que no pero hay que esperar. Por eso no entendemos el ruido que se está generando. No entendemos el por qué ahora se saca esto si no ha habido ningún cambio.

-¿Hay tras los ataques intereses partidistas?

- No lo sé. No me atrevo a entrar ahí. Eso sí, estamos perplejos. No entendemos todo esto ni por qué en el año 2022 el Gobierno de PSOE, con NC y Podemos se dirigió a Puertos del Estado para, de alguna manera, pedir que continuara el proyecto. Entonces nadie dijo nada, ¿por qué ahora?

- En cualquier caso, entrando ya en la parte técnica del proyecto, ¿son suficientes los 70MW de potencia que planteaba el proyecto de Totisa para cubrir las necesidades actuales del puerto?

- Claro. Es que esa es otra parte. Independientemente de que el proyecto se llame Totisa o como sea, la realidad es que el puerto tiene varios retos: el de la descarbonización, el de los combustibles alternativos y el de poder ofrecer electricidad a los buques. En el caso de los combustibles alternativos, los expertos han determinado que el de transición hasta que lleguemos a uno definitivo, es el GNL (gas natural licuado). Eso está más que aceptado. Hay navieras que antes eran reticentes y ahora están caminando hacia la conversión de sus barcos para adaptarlos a GNL. Así que esto es sencillo, el puerto tiene que tener GNL. Si no lo puede generar al menos debe poder almacenarlo pero no hay otra opción. Nosotros no podemos permitirnos que los barcos vengan con GNL y nosotros no podamos dárselo. Si esto sucediera no vendrían al puerto de Las Palmas y ojo, nos arriesgamos a perder conectividad. Aquí llegan muchos buques con mercancía para las islas porque vienen de paso a recargar combustible. Si se mueven con GNL y no se lo damos, no vendrán. Así que, sea con Totisa o sin ella, ese es el futuro. Nosotros ya trabajamos con 'plan b', 'plan c'... en este sentido. La idea de las gabarras de GNL, como se abastece en el puerto de Tenerife a un crucero que llega con frecuencia, y que vienen del sur de la península no es operativo y es hipócrita porque esas gabarras que van y vienen no se mueven con combustible limpio.

-¿Es 2030 el horizonte para el GNL en La Luz?

- Ese es el primer horizonte pero esto va a venir solo. A Canarias como RUP, Europa no nos va a exigir la electrificación porque son conscientes de que no tenemos capacidad de generar con energías limpias la electricidad que requieren los barcos. No hay riesgo de sanción pero si los barcos llegan y no se lo damos, se van. En el Puerto tenemos que tener garantía de suministro para los barcos sin poner en riesgo la red eléctrica insular. Esto tenemos que resolverlo. Calculamos que necesitamos 80MW. Ya hemos hablado con REE que nos solicitó nuestras necesidades. Les dijimos que de aquí a 2030 necesitamos 42MW y más allá, al menos serán 80. Eso para estar tranquilos y no provocar un apagón en la red insular porque tiramos de electricidad para los barcos.

-¿Se ha presentado ya en el Puerto alguna propuesta para almacenar GNL?

- Estamos pendientes de sentarnos con el sector del combustible para ver qué opciones tenemos.

-Al calor de la crisis del Mar Rojo y el aumento del 'bunkering' en Las Palmas, ¿hay peticiones de nuevos operadores?

- No pero algunos de los que sí están ya han planteado la posibilidad de ampliar y Oryx, que tenía un proyecto que dejó aparcado, está estudiando retomarlo. Nos han preguntado si tenemos espacio y sí, en la península del Nido podemos llegar a tener hasta 80.000 metros cuadrados.

-En cuanto a la necesidad de poner más gabarras, que se topaba con el rechazo del capitán marítimo anterior, ¿entrarán ahora con el cambio en Capitanía Marítima?

- Efectivamente era un tema de criterio del capitán marítimo. Ahora estamos en un impás por el cambio y estamos a la espera.

-¿Confían en que se logre ahora?

- Sí hemos pedido y, lo he hecho yo en el seno de Puertos del Estado, que todas las capitanías marítimas de España tengan los mismos criterios en la operativa de las gabarras. Entiendo que hay condiciones que cambian de unos puertos a otros porque no todos son iguales pero sí tienes que tener criterios en base a iguales condiciones. Lo que no es de recibo es que en igualdad de condiciones unos sí y otros, no porque generas competencia desleal.

- ¿Superará finalmente este año Las Palmas a Algeciras como primer puerto en 'bunkering'?

- No lo sé, lo veo complicado. Es cierto que Algeciras sigue bajando por el efecto de Tánger Med, por los ETS entre otras cosas, pero superarlo es difícil. Se mueven en torno a los cinco millones de toneladas y Las Palmas superará los dos millones pero aún falta. De todas formas esto no es una carrera.

-¿En Las Palmas ya se sabe algo del efecto que tendrán los ETS a pesar de la distorsión de la crisis del Mar Rojo?

- Las ETS están vigentes desde el 1 de enero. En el sistema español los que se encargarán de liquidar esa tasa van a ser las capitanías marítimas que no están dimensionadas para acoger esa nueva obligación. Hace meses estaban preparando todo el procedimiento y los recursos humanos que no tienen. Las navieras están haciendo ese cálculo pero aún no lo han liquidado. En Las Palmas les hemos dicho que desagreguen para saber el impacto real de las ETS sin el efecto del Mar Rojo y por lo que ya nos han dicho algunas, se hubieran perdido barcos sin el conflicto aunque aún no sabemos cuánto. Y es que es mucho dinero. La Unctad apunta a que un barco de 20.000 teus que vaya desde Oriente Próximo a Europa, tiene un sobrecoste de 400.000 euros por los ETS.

-Ahora hablemos de falúas, ¿cómo van a resolver el problema que tiene la consignataria MH Bland a raíz de que ninguna empresa le dé este servicio comercial?

- Es un tema empresarial. El director del Puerto, Francisco Trujillo, fue quien se sentó con las partes para buscar una solución. Es un tema entre competidores. No puedo entrar al detalle pero el servicio no se ha dejado de dar.

-Esta empresa pidió ayuda al Puerto porque está perdiendo negocio cada día, ya que no puede aprovisionar a sus clientes.

- Pero es un negocio que va a otras empresas del puerto. Es una cuestión empresarial y nosotros no podemos solucionarlo. Parece que se puede llegar a acuerdo.

-Domingo Alonso ha presentado un recurso en el Contencioso al entender que la cesión de 1.000 metros cuadrados a Carcanarias para la campa de coches que hizo Boluda difiere de su objeto concesional. ¿Cree que tiene recorrido?

- Eso fue objeto de un consejo de administración, tras una resolución de los técnicos, que tras analizar y estudiarlo todo concluyó que era correcto. La descarga de coches se lleva haciendo desde hace 15 años en Boluda, que los tenía allí hasta que se llevaban. Ahora da esa actividad a un tercero y lo que hace es poner un toldo para que esos coches no estén a la intemperie. Además los lava, seca y aspira. Eso se entiende que entra dentro de la actividad de la terminal y por eso se llevó al consejo como una modificación no sustancial. Los técnicos del Puerto consideran que es correcto. Cuando empiece a operar ese tercero (por Carcanarias) controlaremos que realiza esa actividad efectivamente pero nada más podemos hacer. Si el Contencioso dice que va más allá ese uso se verá pero por ahora, para nosotros es correcto.

- La eólica marina, ¿sigue negociando con Zamakona sobre el terreno que se necesita para que la parcela sea atractiva?

- Seguimos en ello. Lo que está claro es que el Puerto reúne todas las condiciones para servir de soporte al desarrollo de la eólica marina en Canarias. Tenemos que poner a disposición del desarrollo los suelos necesarios.

- ¿Cuál es el horizonte que manejan para el primera parque eólico en el sureste grancanario?

- Entendemos que se retrasa y no será en 2030 sino en 2035, según conversaciones que hemos tenido. El Estado ha tardado tanto que todo se retrasa.

-¿Tiene la impresión de que Canarias ha perdido un poco esa carrera frente a otras regiones españolas?

- La realidad es que, una vez publicado el RD con las condiciones, hay comunidades que también quieren. Canarias es la región que ha hecho los deberes y no hemos perdido ese papel prioritario pero si se sigue retrasando otras comunidades van a dar pasos.

-El consejero Airam Díaz llegó con mucho ruido pero se ha marchado de forma bastante discreta.

- Le había planteado al presidente del Puerto de Santa Cruz de Tenerife que quería volver por un tema personal y así lo hizo. Responde a un cambio vital.

-Finalmente, quería preguntarle por la conflictividad con los trabajadores de la Autoridad Portuaria, que continúa.

- Y seguirá. Es cosustancial. Los trabajadores reivindican a través de los sindicatos y nosotros vemos, en la parte empresarial, vemos en lo que podemos atender.