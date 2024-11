Desconcierto en los negocios del CC Sotavento que aún no han sido informados de su cierre El Puerto sostiene que se procederá a su desalojo y los establecimientos confían en continuar con su actividad con total normalidad

Como cabía esperar, la noticia del posible cierre del Centro Comercial Sotavento no ha sentado bien en el seno de los cuatro negocios que siguen activos en este enclave del Muelle Deportivo.

Los locales concuerdan en que no han sido informados en ningún momento de esta situación y que fue a través de los medios de comunicación que se enteraron de que su futuro inmediato podía ser distinto del planeado.

Esta noticia causó que durante este viernes los teléfonos de los responsables de los negocios, los trabajadores, clientes y proveedores no hayan parado de sonar, tras hacer público la Autoridad Portuaria de Las Palmas el desahucio y desalojo de todos los establecimientos del centro comercial, debido a los impagos que Explotaciones Sotavento SL, la titular de la concesión del espacio, viene sosteniendo desde hace más de un año por un valor de 463.346 euros, según informó la presidenta de Puertos de Las Palmas, Beatriz Calzada, en la rueda de prensa que da cuenta de los acuerdos alcanzados en el Consejo de Administración.

La proximidad de las festividades navideñas, hace aún más compleja esta situación, al ser una época de mucha reserva para los locales de restauración, que no han dudado en trasladar un mensaje tranquilizador a todas las llamadas recibidas. La responsable del Allende, Najwa William, expresó que «seguimos abiertos con normalidad, los trabajadores no tienen que estar preocupados. Se trata de un tema de la concesión de la explotadora con la Autoridad Portuaria. Confiamos en que se resolverá y que no nos afecte».

Desaparición

El colectivo de establecimientos del CC Sotavento quiere dejar claro que la realidad dista mucho del desinterés que puede haberse extraído del anuncio de la Autoridad Portuaria, sino que la concesión dejará de ser de la empresa explotadora actual para pasar a una nueva. «No se va a demoler el recinto, estamos muy seguros de que aquí no va a pasar nada y todo va a seguir adelante con todos los locales abiertos, que se puede venir mañana a comer y se les atenderá igual de bien que siempre».

Esta cuestionable gestión por parte de la explotadora del centro comercial podría tener serias consecuencias para los negocios. La responsable del Allende también subrayó que desde los años de la pandemia, con Luis Ibarra al frente, se han mantenido conversaciones la Autoridad Portuaria, en las que se le viene trasladando que las empresas que estén al corriente de pago y estén cumpliendo con sus obligaciones no iban a tener problema, invitándolas a solicitar las licencias individuales, que por distintos motivos no han salido adelante.

El desalojo del CC Sotavento afectaría a los restaurantes Allende y Pantalán, Fifo Diving y la Escuela de Hostelería Europea

William recalcó que la intención de la Autoridad Portuaria y de los locales del Centro Comercial Sotavento siempre ha sido la de continuar realizando actividades económicas y en ningún momento remodelar el recinto y convertirlo en un espacio destinado a otras actividades naúticas.

Tras este episodio de inquietud colectiva, los propietarios de los establecimientos optan por ser cautos y esperar a tener algún tipo de comunicación formal tanto con la teórica responsable del conflicto, Explotaciones Sotavento SL o con la propia Autoridad Portuaria de Las Palmas.

Pese a la situación de alerta que ha derivado de este anuncio por parte de Puertos de Las Palmas, el cierre del centro comercial en ningún caso será inmediato, ya que se abre ahora un periodo en el que la empresa administradora del CC Sotavento puede presentar escritos y alegaciones para revocar la sentencia que obliga a su desahucio administrativo, afectando a los restaurantes Allende y Pantalán, la tienda especializada en submarinismo, Fifo Diving y la Escuela de Hostelería Europea.

Cabe recordar que la decisión de la Autoridad Portuaria es simplemente «una cuestión jurídica» a la que se llega después de un largo proceso administrativo lleno de irregularidades. El CC se explota sin título habilitante desde julio de 2023.