Puente exige a la Generalitat el listado de carreteras y puentes donde tiene que intervenir el Estado El ministro critica que las autoridades valencianas no le han enviado aún la documentación que pidió hace quince días porque están centrados en «discutir»

Edurne Martínez Madrid Lunes, 18 de noviembre 2024, 09:15

El Estado puede intervenir en carreteras e infraestructuras destruidas por la DANA en Valencia de titularidad autonómica o local, pero el ministro de Transportes, Óscar Puente, lamenta que llevan «más de quince días» esperando el listado para la intervención, y no llega. «No podemos planificar sin la documentación necesaria», afirmó el titular de Transportes en una entrevista este lunes en RNE.

El Gobierno habilitó hace dos semanas una normativa general para poder intervenir en esas vías «con la cobertura legal necesaria», aseguró el ministro, que pidió a las autoridades locales que les pasen cuanto antes esa documentación para poder comenzar los trabajos a los que los ayuntamientos les cuesta más llegar.

El primer balance de daños económicos a nivel de infraestructuras realizado por la Generalitat ascendía a 2.600 millones de euros. El ministro no quiso «cuestionar» esta cifra, pero indicó que desde su gabinete están «centrados en la recuperación inmediata» y aseguró que «habilitaremos el dinero necesario para la reconstrucción de la comunidad». En este sentido, Puente indicó que «la única agenda» que tiene su ministerio es «la de recuperar Valencia» y pidió a los ciudadanos que «observen y valoren por ellos mismos» tras criticar que el gobierno valenciano está «más centrado en discutir».

Por otro lado, preguntado por los rumores que le posicionan como posible futuro portavoz del Gobierno, Puente contestó tajante: «Dios no lo quiera», y argumentó que la portavocía es «el puesto más difícil que se puede tener» y que él prefiere ser solo «portavoz de mi ministerio, es lo lógico». Además, señaló que él sería «un mal portavoz» porque a veces tienen que comunicar cosas en las que «no creen del todo» y aseguró que él no sabe disimular: «Se me ve venir desde el tren», bromeó.