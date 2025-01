La Reserva Federal no cede a las presiones de Donald Trump y pausa las bajadas de tipos

Pausa en las bajadas de los tipos de interés en EE UU. La Reserva Federal (Fed) decidió este miércoles dar un paso al frente y parar el ciclo de recortes ante unos riesgos al alza para la inflación y un mercado laboral que sigue demostrando ... resistencia. Dos variables que avalan la decisión del organismo presidido por Jerome Powell de mantener el precio del dinero en el rango de entre el 4,25% y el 4,50%.

Esta reunión de enero resulta un mero trámite a la espera de nuevos datos que definan los próximos pasos del organismo, pero el encuentro sí ha supuesto cierto quebradero de cabeza por sus derivadas. La primera, porque es el primero que se celebra desde la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca. Y el mercado sabe que ni Powell es del agrado del nuevo presidente de EE UU... ni al revés.

Pese a que sus políticas arancelarias y de bajadas de impuestos son inflacionistas, Trump lleva tiempo presionando para que la Fed baje tipos a un ritmo más acelerado. Su teoría es que su estrategia en materia de energía hará caer el precio del petróleo y, con ello, también la inflación. Pero, hasta que eso ocurra, Powell no se plantea otra bajada de tipos de momento. Al menos hasta comprobar el impacto de la política comercial y de los aranceles sobre la economía.

Cabe recordar que la inflación de EE UU repuntó dos décimas hasta el 2,9% en diciembre, su tercer mes consecutivo de subidas y un nivel no visto desde julio de 2024. De hecho, los precios energéticos repuntaron en términos intermensuales en ese periodo.

Con ese telón de fondo, los inversores descuentan desde hace tiempo que este 2025 solo habrá dos recortes de tipos más en EEUU. Y algunas voces apuntan incluso a una subida. Pero todo depende de si el organismo es capaz de resistir la presión presidencial.

La independencia de la Fed está en juego y Powell ha querido dejar claro que el objetivo de estabilidad de precios es una línea roja que Trump no puede traspasar. «No tenemos prisa en bajar los tipos de interés», aseguró durante la rueda de prensa posterior a la reunión. «No he tenido contacto con el presidente y no voy comentar nada de lo que dijo», sentenció, en referencia a las recientes palabras de Trump en Davos, donde afirmó que exigiría bajadas inmediatas a la institución.

Impacto en Europa

Más allá de la tensa relación entre Trump y Powell, la otra derivada de la reunión de este miércoles es que la pausa implica abrir la brecha con el Banco Central Europeo (BCE), que este jueves aprobará previsiblemente un nuevo recorte en su tasa de referencia.

«Los recientes datos de crecimiento que hablan de una desaceleración de la eurozona para los próximos trimestres van a pesar en las decisiones de política monetaria y descontamos al menos tres bajadas adicionales antes de verano, que situaría la facilidad de depósito en el 2%», explica Cristina Gavín, jefa de Renta Fija y gestora de fondos de Ibercaja Gestión.

La divergencia de ambos bancos centrales sería así más notable, con el BCE obligado a mantener, e incluso a acelerar, el ritmo de bajadas en un momento de estancamiento económico. Un entorno que ya se ha reflejado en el cruce entre el dólar y el euro, con el billete verde cada vez más fuerte frente a la moneda única.