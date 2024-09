Silvia Fernández Las Palmas de Gran Canaria Sábado, 21 de septiembre 2024, 23:31 Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Opciones para compartir Copiar enlace

WhatsApp

Facebook

X (antes Twitter)

LinkedIn

Telegram

Threads

- A finales del año pasado, Opcsa renovaba sus grúas y modernizaba maquinaría y sistemas para crecer en tráficos. Después vino la crisis del Mar Rojo que disparó los tráficos. ¿Dan abasto con todo?

- Ahora mismo estamos en volúmenes máximos, por encima incluso de la covid. Hemos llegado a alcanzar en el verano los 54.000 movimientos mensuales frente a otros meses con 30.000 y con los mismos costes. Entonces estábamos en pérdidas y ahora estamos viendo el horizonte, los beneficios, que también es importante para la financiación de la terminal. Si tenemos un Ebitda positivo es más fácil hablar con los bancos sobre préstamos y aquí necesitamos mucho dinero. Hemos invertido 50 millones de euros para el cambio de las grúas entre otras cosas. Cada una de ellas ha tenido un coste de 11 millones, luego los seis transtainers, que cuesta cada uno 2,5 millones y la renovación de los camiones de la terminal.

–¿Cómo han logrado mejorar las cifras si incluso la plantilla de estibadores es inferior ahora a hace unos años?

- Además de la maquinaría hemos introducido una serie de cambios que han aportado una mejora sustancial en el rendimiento por mano y por tanto de la terminal. En coordinación con los estibadores hemos introducido modificaciones en la operativa que nos han permitido mejora los ratios de eficiencia y productividad. Por ejemplo, los camiones en la terminal han dejado de estar asignados a la mano portuaria y se vinculan a la operativa en tierra, lo que nos permite ganar en flexibilidad. Según el ritmo de la grúa se ponen más camiones o menos, según nos interese, en carga y descarga y se nota en el rendimiento. También, gracias a la confianza que se han ganado los portuarios conmigo he permitido que una parte de las personas que están controlando el tráfico en la terminal, desde el 1 de septiembre forman parte del personal del Centro Portuario de Empleo (CPE). Entonces toda la ejecución de las operaciones se queda en las manos de portuarios. En nuestras manos sigue la planificación del trabajo. Después de dos semanas de estar operando bajo está fórmula los comentarios que me llegan son muy buenos. Los equipos de trabajo y los clientes están contentos y se organiza mejor el trabajo de la terminal porque se acaba con intermediarios en la operativa. Son uno o dos contenedores más por hora. También en seguridad hemos introducido mejoras.

–El problema es que si algún día aflora el conflicto con los estibadores va a estar 'más vendido' a la voluntad de ellos.

- Como le dije antes se ganaron mi confianza y de todo puede pasar en la vida pero hay que apostar por las cosas que tienen sentido. Si no, es difícil conseguir resultados.

– ¿Hasta cuándo va a seguir creciendo la actividad en Opcsa?

- Es difícil prever a dónde vamos a llegar. Ahora estamos creciendo pero no sabemos hasta cuándo. Lo que sí está claro es que MSC espera mejoras en los rendimientos y suficiente personal para cubrir los aumentos de tráfico. Hasta ahora se ha logrado. En el período vacacional, con el pico que hemos tenido, no hemos tenido problemas. Hemos cumplido las obligaciones como terminal.

«En lo que llevamos de año movimos 611.000 teus. Nos dirigimos a un año récord»

– ¿A qué capacidad está ahora mismo la terminal?

- Vamos bien. Este año 2024 se marcará el récord histórico en número de teus, al menos de la última década. Hasta hoy (el miércoles 18) estamos en 611.000 teus que son unos 390.000 movimientos y eso que tenemos la mitad de los atraques inhabilitados por el cambio de carriles. Tenemos dos muelles: este y oeste y cada uno tiene 900 metros pero están a la mitad. En el este, a naciente, atracamos buques grandes de mayor capacidad y más calado. Allí están las dos grúas nuevas 'Malaccamax' y al otro lado, barcos más pequeños, locales. De un lado hay tres grúas y en el atraque grande, cinco pero nunca es suficiente. El tamaño de los barcos crece. Ahora tenemos capacidad para trabajar los barcos más grandes que existen, de 24.000 teus, pero solo con dos grúas. Necesitamos más para dar un buen servicio y aumentar capacidad. Estos barcos necesitan cuatro, cinco o seis manos para trabajar.

–¿Van a seguir renovando grúas? ¿Se convertirá por fin Opcsa en una de las principales terminales de MSC en el mundo?

- Se está revaluando ahora mismo el papel que va a jugar el puerto de Las Palmas en toda la cadena logística de MSC. Hasta ahora, digamos, Opcsa vivía de la miseria de otros puertos. Se podría resumir así. Cuando hubo problemas en Angola y hubo que evacuar contenedores vacíos se colocaron aquí; cuando hubo problemas en Maersk por un ciberataque estuvieron aquí; cuando hay congestión en Dakar, se quedan aquí los contenedores, cuando pasa en Sines por el mal tiempo, lo mismo; cuando el covid, aquí... Entonces cuando va algo mal en otro puerto Opcsa está aquí. Somos la válvula de escape y ahora están mirando para asignar un rol más permanente y principal a Las Palmas. MSC es ya la primera naviera del mundo y hace falta puertos que le puedan servir a cubrir los volúmenes crecientes.

–Pero Opcsa siempre estuvo aquí. ¿Por qué cambia ahora la percepción que MSC tiene de la terminal si los costes son los mismos?

- Sí, los costes son los mismos pero las cosas están cambiando, empezando por los estibadores. Desde el principio, en mi opinión, Las Palmas servía para recoger los vacíos de África y como válvula de escape del resto y es válido como estrategia de la naviera. Ahora cambiaron las necesidades de la naviera por los ETS, la organización de las líneas, la cadena logística... Los volúmenes ahora prevalecen sobre la distancia. Nosotros estamos alejados del Mediterráneo pero si llega un barco y se hacen 5.000 teus, ese volumen compensa un día de navegación más.

«Los estibadores han cambiado. Están arrimando el hombro para mejorar los rendimientos»

–¿También han cambiado los estibadores?

- Ha habido un cambio generacional y de mentalidad. Ahora estamos en una plantilla de 430 personas y todos trabajan. La situación actual nada tiene que ver con la que había hace años, cuando bajó la actividad y se tenían que repartir el trabajo. Eso fue en 2015. Entonces como mucho hacían 15 turnos al mes y ahora mismo el máximo está en 23, aunque algunos, por necesidades del tráfico, trabajan más.

– ¿Están arrimando el hombro? ¿Cómo ha mejorado su eficiencia?

- Sí. Les pagamos y ellos arriman el hombro y colaboran. Ellos tienen hornadas, que son turnos, de 6 horas. Estamos intentando llegar a 150 movimientos de media en una hornada para final de mes. Es el primer objetivo. Sin llegar a esta cifra no podemos hablar de buen rendimiento. Llegamos a tener 130 cuando no había mucho tráfico y esta semana vi los mejores datos desde mi llegada en 2015, con 148. Para final de año queremos llegar a 180. Las cosas están cambiando y el actual líder (por Maximiliano Díaz) ve las cosas distintas a sus predecesores.

–Ha hablado de que MSC se está planteando reposicionar La Luz en su cadena logística. ¿Implicará esto más inversión en La Luz?

- Sí. La Autoridad Portuaria está cambiando ahora los carriles que eran obsoletos por otros nuevos que en teoría durarán otros 30 años, hasta el final de la concesión. Luego, con el incremento del tamaño de los barcos es necesario cambiar las defensas y los noray. La Autoridad Portuaria ya hizo el estudio, hace dos semanas nos dijeron que ya se han pedido defensas más grandes y los bolardos, se añadirán más. Y está la piedra.

–¿Esa piedra se ha descubierto ahora? Porque nunca Opcsa se quejó de ella.

- No, siempre estuvo ahí e incluso ya con el ex presidente Luis Ibarra hablamos de esto durante la renovación de la concesión Lo novedoso es que ahora sabemos que hay posibilidades técnicas de cortarla y parece ser que los trabajos están incluidos en el Plan de Empresa para 2025. Se trata de quitar la piedra y dragar. El tema es que el muelle está construido sobre esa piedra y aunque sobresale un poco, medio metro más o menos, barcos con más de 15-20 metros no pueden entrar. En este sentido tengo que decir que son muchos proyectos para la Autoridad Portuaria, con todas las inversiones y complejidad que conlleva para una unidad de negocio pero también es cierto que nosotros tenemos el 80% de la actividad del puerto y somos su principal cliente. Estamos muy agradecidos del apoyo que recibimos.

«Hasta ahora Opcsa vivía de las miserias de otros puertos. MSC valora cambiar esto y darle por fin un papel principal»

–Con el desvío de barcos ¿ha ganado La Luz rutas?

- Sí, por ejemplo ahora recalan de forma regular barcos de Himalayan Express, que son de la India y no estaba antes. Ahora Las Palmas está plenamente conectada con todo el mundo; norte de Europa, sur de África, Mediterráneo, Sudamérica, África, India...

–Los malos presagios sobre el impacto de la tasa por derechos de emisiones en el tráfico de trasbordo de La Luz no se han cumplido por la crisis del Mar Rojo pero tienen cuantificado el desembolso que hará MSC por los ETS ?

- El impacto de los ETS está escondido por el Mar Rojo y no sabemos exactamente qué fue. ¿Es malo? Sí, sabemos que es malo pero no sabemos cuánto.

–¿Qué pasará con Opcsa cuando finalice el conflicto bélico?

- No lo sé. Sabemos que esto es algo puntual Ojalá que el conflicto termine lo antes posible.

«Queremos llegar a 180 movimientos por turno de seis horas a final de año. Es el objetivo»

–Cambiando de tercio me gustaría preguntarle por el Centro Portuario de Empleo (antigua Sagep), ¿siguen pagando la deuda acumulada?

- Nos estamos concentrando más en el seguimiento del CPE que en las guerras internas. Ahora pensamos más en la formación, tener más personal, nuevos ingresos para afrontar el cambio generacional y renovar la plantilla. Han ingresado en torno 130 nuevos estibadores en la plantilla y este año se jubilarán unos 25 y ya estamos buscando a los sustitutos. En cuanto a la deuda seguimos pagando.