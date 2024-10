Silvia Fernández Las Palmas de Gran Canaria Martes, 1 de octubre 2024, 23:00 Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Opciones para compartir Copiar enlace

El secretario general de UGT visita estos días Canarias para participar en sesiones informativas sobre la reducción de jornada laboral. Con motivo de este viaje concedió esta entrevista a CANARIAS7.

– UGTy CC OO han endurecido su postura e incluso amenazado con movilizaciones para tratar de conseguir la reducción de la jornada laboral. ¿Cree que saldrá adelante? ¿Será este año?

– Ponerle una fecha concreta no es fácil pero, en todo caso, la jornada laboral de 37,5 horas con la reforma del Estatuto de Trabajadores, es decir, por ley y para todos los trabajadores va a salir adelante. Creo que las razones son tan poco rebatibles que va a prosperar. Hace 40 años que no se toca la jornada laboral en este país y en estos 40 años los cambios tecnológicos que se han producido son extraordinariamente importantes. Hoy en algunos sectores se pueden fabricar diez veces más de bienes y servicios que hace 40 años. Eso por sí solo ya es un elmento suficiente pero tenemos que intentar volver a la negociación y lograrlo con un acuerdo. Siempre es más fácil así.

– Por lo que entiendo de sus palabras llegar a un acuerdo de aquí a final de año no está claro.

– Llegar a un acuerdo de aquí a final de año debería ser posible porque no tenemos mucho más que discutir. Hemos hablado hasta la saciedad. Todo el mundo ha puesto sobre la mesa sus alternativas y la patronal no ha dado ni un solo argumento sólido para no implementarlo. Si en un período de tiempo razonable los empresarios no llegan a acuerdo, es evidente que el reloj no se puede parar e iremos a un cambio legislativo sin acuerdo por parte de los empresarios.

– Usted ha puesto el ejemplo del cambio en el sector industrial y el aumento de la producción en los últimos 40 años pero en España hay muchos otros sectores. Este país, al igual que Canarias, es una economía de servicios, con turismo y comercio, que necesitan de personal difícilmente sustituibles por máquinas. Si se reduce la jornada el empresario tiene que contratar a otro trabajador o recortar su horario laboral. Eso hace un roto en pymes y autónomos.

– Me da la sensación de que el avance tecnológico de los últimos años ha afectado a la industria y a todo el mundo. Hace 40 años aún se utilizaba el lápiz para la cuenta y hoy todas están digitalizadas. Entonces con menos trabajo se puede hacer más. En la hostelería, el lavavajillas no existía. Hace unos días estaba en una tienda de Zara en Barcelona...

– Pero ahí está hablando de una multinacional. Inditex es el gigante de la moda mundial no el pequeño comercio de Triana, con uno o dos dependientes.

– Vamos por partes. El comercio y la hostelería se tiene que actualizar tecnológicamente y el país tiene muchos programas que lo permiten. Si hablamos de tiendas pequeñas, cualquiera tiene que ser consciente de que no va poder sobrevivir con un sistema de explotación que no tenga que ver con el país en el que estamos. En toda la UE hay tiendas pequeñas y subsisten con jornadas de trabajo más cortas. Incluso en las propuestas del Ministerio de Trabajo para reducir la jornada hay algún elemento que permitiría a estas empresas adaptarse, con ayudas, para hacer frente a esta situación. Pero también le digo, lo que ocurre en España con la apertura de horarios es bastante diferente a lo que ocurre en el resto de países de la Unión Europa. Allí hay más racionalidad en los horarios comerciales. No podemos perder esto de vista.

– Para usted, entonces es mayor el beneficio de la reducción de jornada que el perjuicio incluso para las micropymes.

– Lo que es evidente es que si no hay una reducción del tiempo de trabajo, la productividad, de lo que han dejado de hablar los empresarios, no va a ser posible mejorarla. Para ello, lo que hay que hacer es subir salarios y reducir jornada.

– Precisamente, ustedes aseguran que recortando jornada se atajará los dos grandes problemas de la economía española: la baja productividad y el elevado absentismo. ¿Por qué?

– El absentismo sin lugar a dudas. En nuestro país se habla mucho del porcentaje que hay pero nadie analiza las causas, tanto del trabajo, que tienen que ver con enfermedades de tipo mental y ligadas a las nuevas tecnologísa y jornadas que no acaban cuando sales del trabajo y no son de 40 horas. Son muchas más horas de forma especial en Canarias. Tendríamos que ver cómo abordarlo. Otra causa del absentismo tiene que ver con la saturación y el colapso de la sanidad, que mucha gente esté en lista de espera para curarse de una enfermedad o un accidente no laboral. A mi no me consta que haya muchos trabajadores que estén de baja porque les apetezca. Está más relacionado con un sistema de salud que no atiende las necesidades.

Medidas laborales «Canarias es una de las regiones con más jornada y abuso del contrato parcial»

– Habla de que las jornadas de trabajo en Canarias son incluso más largas que en el resto del Estado. Entiendo por tanto que entonces aquí la reducción de jornada es aún más necesaria.

– Sin lugar a dudas. Es una de las comunidades que tiene un nivel más alto de jornada y es una de las comunidades donde más se abusa de los contratos a tiempo parcial y que el control horario no permite controlar. En muchos casos el contrato es de cuatro horas pero se trabajan muchas más horas y por el mismo sueldo.

– Actualmente tanto en España como en Canarias nos encontramos en nivel récord de ocupados. Nunca antes hubo tantos cotizantes en el sistema, además ha subido el SMI pero, al tiempo, sigue creciendo el número de trabajadores pobres que no llegan a final de mes. ¿Qué esta fallando?

– La verdad que este fenómeno tiene mucho que ver con la subida de los precios y la vivienda. Es uno de los graves problemas que tenemos en nuestro país y hace que, por mucho que subamos el SMI, si luego alquilas un piso se lleva la mitad de tu sueldo y muchas veces, no un piso sino una habitación y en algunos lugares de España ni eso. Así no se puede llegar a final de mes y empobrece a los trabajadores. Hay otro fenómeno y es que las rentas del trabajo y del capital no se reparten de forma equitativa. Hay una parte del león que se lo está llevando y no va a los trabajadores. Le doy un dato: en 10 años hemos pasado de que la renta entre trabajo y capital estaba en el 50% a que el capital se lleva el 60% y los trabajadores un 40%.

– Por eso precisamente le quería preguntar. Los datos macroeconómicos y la economía va muy bien pero la de los ciudadanos no tanto.

– Efectivamente. Basta con ver las estadísticas de la poca gente que acumula la riqueza para darnos cuenta hasta que punto esta cuestión hay que abordarla. En este camino no solo los trabajadores sino también autónomos y pequeños empresarios lo reciben de forma dramática. Cómo van a sobrevivir en este mundo de leones.

Las 37,5 horas «La reducción de la jornada va a llegar haya acuerdo con los empresarios o sin él»

– Hablando de vivienda, qué opinión le merece la ley que aprobó el Gobierno de España y ya en vigor. Parece que la declaración de zonas tensionadas no está teniendo el impacto deseado. En Barcelona donde se ha implementado ni se han contenido los precios ni ha crecido la oferta.

– Hay que dejar tiempo a que las leyes se desarrollen. Creo que la ley de vivienda tiene elementos positivos pero lo que está claro, es que hay necesidad de construir más vivienda protegida y de alquiler pero esto no se hace en 24 horas. Hay que alejar a los especuladores de un bien absolutamente necesario y este camino hay que construirlo con leyes que regulen el mercado. También los ayuntamientos y las comunidades tienen que dejar de boicotear las leyes estatales y ponerse a construir viviendas, ya que son las comunidades las que tienen que construir que son las que tienen las competencias.

– En este marco imagino que es dónde entra la vivienda vacacional. ¿Hay que ponerle límite? ¿Hay que regularla?

– En la vivienda vaccional hay que distinguir entre la de propiedad de un particular y la de alquiler especulativo que se está implantando en nuestras ciudades y necesita una regulación a fondo. Eso en realidad, solo benficia a unos pocos, no genera riqueza en el país y sí grandes dificultades. Incluso la generación de empleo es mínima.

Confrontación con los empresarios «Me gustaría que las organizaciones empresariales respondan más a las necesidad de las empresas que a consignas políticas»

– Con Yolanda Díaz como ministra de Trabajo da la sensación de que los sindicatos están viviendo un momento dulce. ¿Consideran que es la mejor ministra de Trabajo que ha habido en España en los últimos tiempos?

– Yo creo que vivimos un momento dulce y amargo, dependiendo del tema del que hablemos. Ahora, lo que es evidente es que para cualquier trabajador de este país el Gobierno de España ha hecho transformaciones y y ha tomado decisiones en su beneficio que no se habían hecho jamás en la historia de este país en tan poco tiempo. 3,4 millones de personas con contrato temporal tienen ahora contrato indefinido. Yolanda es una mujer valiente, comprometida y ha tomado medidas que redundan en beneficio de los trabajadores, algunos colectivos pequeños como las empleadas del hogar pero muy importantes.

– Con la parte empresarial, sin embargo, están siendo momentos de mucha confrontación.

– Mantenemos unas relaciones cordiales teniendo en cuenta que defendemos intereses diferentes. Lo que me gustaría es que las organizaciones empresariales respondan más a las necesidad de las empresas que a consignas políticas.

– Hablando de política me gustaría saber qué opinión le merece el momento actual, la crispación, el choque político y la dependencia de Pedro Sánchez en el Parlamento de las fuerzas independentistas. ¿Es bueno gobernar así, a golpe de concesiones?

– Los partidos representan en función de los diputados que tienen. Tiene igual valor el voto de un señor de Barcelona o de Euskadi o de Canarias que vota a un partido que no es de ámbito estatal. De todas formas, creo que en España hay una tónica que viene pasando de forma reiterada en los últimos 50 años. Yo recuerdo los acuerdos del hotel Majestic entre Aznar y Pujol, que dieron competencias de peso como el IRPF. No hay que dramatizar. Algunas medidas a medio plazo veremos que serán equilibradas y vamos a defender el principio de igualdad entre los ciudadanos de este país. En cualquier caso hay que respetar el resultado de las urnas. A mi me parece que hay una falta de respeto al resultado de las elecciones y al presidente Sánchez desde hace mucho tiempo, no solo en esta legislatura.

Crisis migratoria «Europa no está a la altura a la hora de afrontar el fenómeno migratorio»

– Cuando dice que van a defender la igualdad entre todos los ciudadanos españoles se refiere al trato fiscal singular que se quiere dar a Cataluña. O eso tampoco hay que dramatizarlo, como decía antes.

– Bueno, primero hay que conocerlo. Hay que ver cómo se concreta y tendremos mucho tiempo para hablar de esa cuestión si finalmente se plasma en algún cambio legislativo. En principio todas las comunidades autónomas están pidiendo un cambio para la financiación y en ese sentido, vamos viendo cómo se desarrolla.

– Finalmente no puedo dejar de preguntarle por la crisis humanitaria que sufre Canarias y que asume prácticamente en soledad. ¿Considera que debería haber más implicación del Gobierno de España y de Europa?

– Primero hay que dejar claro que no es un problema, es un fenómeno. En todo momento de la historia pasan cosas. También hubo un fenómeno migratorio cuando nosotros íbamos a América. Muchos tenemos familia emigrante. Mi abuelo fue a Cuba y siempre pienso que le hubiera gustado y seguro que lo hicieron, lo recibieran de forma digna y respetando los derechos humanos. En segundo lugar, en España no hay ningún problema con el número de migrantes que llegan. El mercado de trabajo en España puede asumir los que vienen y más y los que entran por frontera. Lo que sí que no podemos asumir es este drama de las pateras que un día sí y otro también, generan muerte, dolor y saturación en Canarias. Nadie se cree que en España no se puedan asimilar 8.000 o 12.000 menores. Es una estupidez mayúscula y si no se hace es porque la política manosea cuestiones como esta. En este sentido, hay que dejar de hacer política de la mala y pensar que vamos a tener que necesitar trabajadores y trabajadoras y que hay que dar papeles a estas personas.

– Mientras haya partidos como Junts es difícil, en cuanto dice que reparto de menores sí pero que no llegue ninguno a Cataluña.

– Yo no he escuchado a Junts decir esto pero en todas partes hay partidos que dicen cosas que no son adecuadas. Si el PP hubiera acordado con el PSOE los cupos con toda seguridad este tema no estaría sobre la mesa. Si no hubiera visualizacion con cámaras de hacia donde van estos menores no acompañados cuando llegan al país o los que piden asilo no estaríamos en esta situación. España ha asumido en torno a 150.000 personas de Ucraniay no ha generado ningún problema pero la gente que llega de África huyendo de guerras, no. Parece que como tienen otro color no es lo mismo. Para mi son seres humanos iguales.

Pedro Sánchez «Hay falta de respeto al resultado de las elecciones y al presidente Sánchez desde hace mucho tiempo»

–¿Cree que Europa está mirando para otro lado?

– Es evidente que en Europa hay un problema muy grave, más que en España, con la ultraderecha a la que se le ha dejado ganar espacio. El fenómeno migratorio hay que verlo desde la perspectiva europea. Aquí aguantamos parte de la frontera sur y el que viene a Canarias no lo hace para quedarse aquí o España. Es evidente que la Comisión Europa y la mayoría de los países de la UE no están a la altura.

– ¿Y el Gobierno de España sí?

– Bueno, el Gobierno de España tiene mucho que mejorar. En cualquier caso el problema es que España tiene un Parlamento que para determinadas cuestiones no tiene mayoría y el partido principal de la oposición (por el PP) en lugar de tratar de ayudar al Gobierno genera más dificultades.