- El Gobierno de Canarias insiste en que los presupuestos para 2025 son sociales al destinar más del 70% a sus políticas. Sin embargo, PSOE y NC los critican y tildan de 'presupuestos para los ricos'. Como asesor fiscal y persona ecuánime que los ha estudiado en profundidad, ¿qué opinión tiene?

- Es difícil posicionarse sesgándolo tanto en si son presupuestos para ricos o para personas con menos ingresos. Estos presupuestos están muy condicionados por unas reglas y un techo de gasto, que es injusto para Canarias que tiene un nivel de deuda muy bajo. Se nos marcan unas restricciones que impiden que sea más social, aunque hay que decir que las elevadas partidas para sanidad, educación... impiden tildarlos de presupuestos para ricos o para pobres.

Emergencia habitacional «En 2025 hay una deducción de 1.000 euros por sacar una vivienda en alquiler»

- Finalmente el Estado no aceptó la propuesta de Canarias de premiar de alguna manera a las regiones cumplidoras en el techo de gasto.

- Es una pena que la flexibilidad que ha mostrado Europa con los países en su regla de gasto no haya sido imitada por el Gobierno de España con un mecanismo más solidario. De esta forma la regla de gasto sería más flexible y permitiría ser más ambicioso. Sinceramente no me gustaría estar en la piel de quien tiene que preparar estos presupuestos porque no es fácil. Más con la incógnita de que no hay Presupuestos Generales del Estado y que parece que no los habrá. Sin conocer esas partidas es muy difícil.

- ¿Cree acertado retirar la deducción por el alza de precios?

- Las deducciones no se pueden ver de forma aislada. En su conjunto, hay que decir que se han flexibilizado muchas y se han incorporado un mayor número de beneficiarios a las mismas. También es importante que se han deflactado los tramos del IRPF para ajustarlos a la inflación. Esto, en mi opinión, debería hacerse todos los años como hacen los territorios forales. El objetivo de esta actualización es que no se paguen más impuestos por el efecto de la inflación. En estos presupuestos se deflacta la tarifa y se hace más para los tramos de renta más bajos que para los más altos, lo que implica que sean progresivos. En los tramos altos, por ejemplo, se deflacta un 1% cuando la inflación ha sido superior y en los más bajos se llega hasta el 3,5%. En cuanto a retirar la deducción de alza de precios supondrá que algunos contribuyentes, con cuantías más bajas, no noten una mejora en su tributación este año y se queden en una situación similar pero se beneficiarán de otras modificaciones. Hay muchas deducciones que se han actualizado hasta un 10%, que mejoran y benefician a las familias canarias.

- ¿Qué modificaciones en política fiscal destacaría de los presupuestos del próximo año?

- Ante la emergencia habitacional que sufre el archipiélago hay una serie de medidas que se introducen y que yo creo que van a ayudar a dinamizar la puesta de vivienda en el mercado. Aquí está el problema de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) y la excesiva protección del inquilino sobre el propietario que lleva a muchos, por el temor de impago o a la 'okupación', a no alquilar la vivienda. Para contrarrestarlo en los presupuestos hay una medida que animará a los propietarios con vivienda vacía. Así, por ejemplo, tendrán derecho a una deducción de 1.000 euros por ponerla en alquiler y los que viven de alquiler pueden tener derecho a una deducción de hasta 740 euros. Hay cuatro deducciones para fomentar el alquiler y la adquisición de vivienda, que no son pocas.

- ¿Cuáles son las otras deducciones en vivienda para 2025?

- A nivel estatal sigue en vigor una muy importante para los que compraron su casa con hipoteca antes del año 2013, cuando desapareció. En Canarias hay una deducción autonómica para los que compran su primera vivienda que ahora mejora de forma sensible. Para 2025 se ha elevado el porcentaje de beneficiarios que se pueden acoger. Se podrán acoger a esta deducción del 3,5% las personas cuya renta anual esté entre 25.500 euros y 45.500 euros. Antes los que cobraban más de 33.000 euros no se podían acoger. Además es adicional a la que existía a nivel nacional hasta 2013. En cuanto al fomento de la vivienda de alquiler en el mercado, además de la deducción a 1.000 euros a partir de 2025 los propietarios que pongan una vivienda en alquiler dejarán de tributar por ella a través de la denominada 'imputación de rentas'. Todo esto ayudará. Las personas que tienen claro que no la van a poner en alquiler no lo harán pero el que tiene dudas, puede animarse con estos incentivos. Y hay otro añadido. Los presupuestos incluyen que si hay gastos de formalización del contrato de alquiler o pagas una prima de seguro sobre la vivienda o gastos de reparación tienes una deducción del 10% con un máximo de 150 euros. Así que el que alquila se puede beneficiar de una deducción de 1.150 euros. Esto ayuda pero insisto, el principal problema es la LAU pero el Gobierno de Canarias no tiene competencia en este asunto.

Familias «Las ayudas por gastos médicos y de colegios mejoran y amplian los beneficiarios»

- Comentaba antes que había modificaciones en muchas deducciones que apoyan a las familias canarias. ¿Se refiere a las que se aplican sobre los gastos médicos y de educación?

- Efectivamente. Hay deducción para las familias por nacimiento adopción de hijos, por gasto en guarderías, por familias numerosas, por familias monoparentales... Todas se actualizan y se incrementan en torno a un 6% o un 10%. Va más allá incluso que el incremento que se ha hecho para eliminar el efecto de la inflación a través de deflactar la tarifa.

- Ser secretario general de la Aedaf le permite tener una visión global de la fiscalidad en España. ¿Qué lugar ocupa Canarias y sigue manteniendo el diferencial que tenía respecto a la península? O se ha perdido.

- Es complicado. Canarias tiene un Régimen Económico y Fiscal (REF) que en teoría la hace mucho más atractiva que el resto de comunidades de territorio común, dejando al lado a los territorios forales que tienen plena autonomía para tener sus propias normativas tributarias. En teoría, gracias al REF tenemos una ventaja competitiva que debería suponer que muchos inversores se plantearan Canarias como destino. Tenemos mecanismos muy atractivos y competitivos como la ZEC e instrumentos muy potentes como la RIC y la DIC. Hay muchos incentivos en distintas facetas, como el que favorece el cine, la I+D+i..., con un diferencial mínimo por ley de veinte puntos porcentuales. Sin embargo, a la hora de que una empresa se establezca en un lugar, además de las reglas fiscales busca otras cosas, como la seguridad jurídica, la agilidad administrativa y en eso no somos los primeros de la clase.

- Ese es entonces nuestro talón de Aquiles, la razón por la que e Canarias no atrae más inversión y actividad económica pese a sus incentivos fiscales.

- Exactamente. Y cuando hablamos de burocracia no me refiero a trámites complejos sino sencillamente, por ejemplo, el pedir una licencia de obra, de ejecutar un edificio, que no solo depende del Ayuntamiento. Son licencias y autorizaciones que tardan mucho tiempo en llegar. Ahí perdemos inversiones porque las tramitaciones no van al ritmo que se esperaría en un país como el nuestro.

- Pero esos problemas los lleva arrastrando Canarias desde hace muchos años sin solución.

- No es un tema nuevo. Ya lo decía Mariano José de Larra en el siglo XIX con su artículo 'Vuelva usted mañana'. Uno lo relee y pese a haber pasado siglo y medio sigue igual. Eso es preocupante.

- Somos presos de nuestras acciones.

- Sí y también es culpa de la falta de claridad de tantas normas, que es lo que genera inseguridad jurídica que no es otra cosa que el no tener certeza de que si hago una acción cuál es la consecuencia, que los efectos de hacer algo sean previsibles. Si hago una inversión y sé que voy a tener una ayuda de 'X', a mitad de camino no me pueden decir que 'no es exactamente así'. Eso retrae las inversiones. Esa deficiencia en un elemento clave que es la confianza legítima en la administración es un problema. Con normas claras una ayuda de 4 es mayor que otra de 8 siendo confusas.

- El dinero es miedoso...

- Claro, por eso podemos decir que pese a que Canarias podría ser muy competitiva no lo es por esa inseguridad. Alguien que lea la entrevista se estará preguntando que ante las dudas lo que hay que hacer es preguntar y aquí surge otro problema: cuando se pregunta no suele haber respuesta. En el caso del órgano canario. Si tengo una duda, por ejemplo, de IGIC, puedo consultar a la Dirección General de Tributos del Gobierno de Canarias y en dos o tres meses a lo sumo, tengo una respuesta. Ahí hay seguridad jurídica porque hay alguien al otro lado del teléfono que da respuesta en un tiempo razonable. Si yo hago la misma pregunta a la Dirección General de Tributos del Estado, lo normal es que me conteste en dos, tres o cuatro años. ¿Quién puede esperar a que le contesten en cuatro años? Si es para tomar una decisión de invertir. Es un tiempo excesivo y pese a que incumple la Ley General Tributaria, que fija el tope en seis meses para contestar, no se hace y tampoco hay consecuencias por excederse de esos plazos. La vara de medir es distinta para el ciudadano, que si presenta algo fuera de plazo recibirá su sanción correspondiente.

Régimen Económico y Fiscal «El problema del REF no está en Europa. Siempre se queda en Madrid»

- ¿Cómo se soluciona algo que se ha convertido en un problema estructural?

- Se debe solucionar dotando de medios a la Dirección General de Tributos y haciendo cumplir lo que establece la Ley General Tributaria. No es pedir algo que no diga la ley. O aclara la norma o que conteste cuál es la interpretación de la norma para dar certeza y que se conozcan de antemano las consecuencias de mis acciones. De otra forma se añade incertidumbre y como bien decía usted antes, el dinero es miedoso. Se pierden oportunidades de atraer y generar economía. Tenemos un REF muy bueno pero realmente tiene muchas ineficiencias y lagunas que tardan tiempos no razonables en resolverse.

- El Gobierno de Canarias creó en esta legislatura un Comisionado del REF con el fin de hacerlo llegar a la sociedad y aplicar mejoras en su funcionamiento, de forma que los canarios lo perciban como algo que les ayuda y que tienen que defender. Hoy apenas se siente más allá del 75% de descuento de residente con una de las cestas de la compra más caras de España.

- Es muy positivo que se haya creado el Comisionado para dar a conocer, estudiar y profundizar el REF, que es un gran desconocido para los canarios, algo que no pasa en los territorios forales, como el País Vasco y Navarra. En Canarias también tenemos ventajas pero no las percibimos directamente. La cesta de la compra no es más barata que en la península pero si no existiera el REF sería mucho más cara.

- Pero el transporte está subvencionado...

- Sí, pero por debajo de lo que debería. Aunque debería cubrirse el 100% de los costes, la ayuda está muy por debajo y no se actualiza. Además, aquí hay más sobrecostes como el almacenaje de los productos para impedir que haya rotura de 'stock'. Eso no ocurre en la península, aquí hay mucho más coste de logística hasta llegar a la tienda, que se compensa con unos tipos de IGIC más bajos que los del IVA. Cuando pagamos el mismo precio que un peninsular por el precio del agua y de la luz eso es REF. Sin él pagaríamos muchísimo más. Luego hay una parte del REF que se asocia más a los empresarios y a los autónomos con instrumentos como la RIC y la DIC. En este sentido, yo creo que hay una medida que debería implementarse y que es que los trabajadores canarios pudieran dotar la RIC y aportarlo a un proyecto empresarial. En mi opinión, la RIC no debería limitarse solo a autónomos, profesionales y empresas y debería ampliarse a todos los trabajadores, a proyectos de inversión propios y ajenos y a través de vehículos de inversión, sociedades de capital riesgo o financiando a la propia administración, como ha ocurrido ahora con la emisión de deuda pública para financiar infraestructuras.

- ¿Esa es una de sus propuestas para mejorar el REF?

- Sí, que los trabajadores puedan dotar su RIC, beneficiase de ahorro fiscal y destinarlo a una inversión propia o ajena. Eso beneficia a muchos, al ciudadano y a la sociedad porque se movilizaría mucho dinero para inversiones. A nivel de Agencia Tributaria, la carga de trabajo de verificación no sería excesiva y los beneficios serían altos para los que aporten y para la sociedad canaria en su conjunto.

- ¿Qué otras medidas plantea usted y la Aedaf para mejorar el REF?

- El REF digamos que es una muleta que nos ayuda a caminar al mismo paso que en el resto de Europa y si no es el mismo paso, al menos nos permite no quedarnos muy atrás. Sin embargo, nos estamos quedando atrás. Basta con mirar el PIB per cápita de los canarios, que ha ido cayendo en picado en los últimos veinte años. Del 95% respecto a la media española estamos en el 76% y respecto a Europa, estamos solo en un 65%.

- Los empresarios achacan a esa pérdida de renta la bajada de la productividad.

- Está relacionado pero hay más factores, como el déficit de formación y también influye la digitalización y la apuesta en las nuevas tecnologías. Aquí me va a permitir que haga dos críticas. La primera. En 2018, cuando se actualizó el Estatuto de Autonomía y se hicieron varias modificaciones en el REF, se hizo un cambio que fue un desacierto tremendo y que, seis años después, sigue sin corregirse. Hasta 2018 una empresa podía materializar su RIC en su software, en aplicaciones informáticas, en materias que hoy son fundamentales para generar más productividad. Nunca se explicó por qué ocurrió, si fue un error o un despiste pero permanece. Eso es una dejación. Hoy una empresa canaria no tiene incentivos para esto y, sin embargo, Baleares en su copia de la RIC y que estrenó hace dos años sí la tiene.

- ¿Cuál es la segunda?

- Tiene que ver con la vivienda. Desde 2007 se obliga a los promotores de vivienda protegida que materialicen RIC en esas edificaciones a hacerse cargo de la gestión del alquiler. Esa restricción supone que un promotor cuya actividad es levantar viviendas tenga que hacerse cargo de otra actividad, la de la gestión del alquiler, que ni es suya ni lo controla. Esto está frenando muchos desarrollos y se solucionaría permitiendo que sea otra la empresa que se dedique a la gestión de las viviendas. Esta modificación sería sencilla de hacer y fomentaría la construcción de viviendas protegidas en Canarias, que apenas se han levantado desde 2007, cuando se cambió para obligar al promotor a hacerse cargo de los alquileres. Ahora se está tratando de enmendar en el Congreso y en el Senado pero se ha quedado corta porque se sigue limitando solo al promotor.

- Por lo que señala hacer un REF mejor es tan sencillo como acabar con aquello que no funciona bien sin grandes alardes.

- Hay que arreglar lo que no funciona y mirar qué añadidos se pueden hacer de cara al futuro porque es verdad que las ayudas que recibimos en Canarias para la inversión ha ido menguando si comparamos el tamaño de Canarias hoy con el de hace veinte años, con medio millón más de personas. Los fondos que llegan hoy por la RIC o la DIC son por habitante inferiores a antes y hay que elevarlo. Hemos perdido ayuda per cápita.

- El Comisionado plantea una bonificación en el IRPF para los trabajadores canarios al amparo del REF, para hacerles mas partícipes de él. ¿Cómo lo valora?

- Sería bueno para compensar a los residentes por los sobrecostes que tiene vivir en Canarias. Esto se puede hacer por distintas vías, como la bonificación que plantea el Comisionado, y también elevando los mínimos personales y familiares para pagar menos impuesto. Yo me inclino personalmente por este último que permite no tributar por una parte de los ingresos, los que se establezcan y además es progresivo.

- En cualquier caso la última palabra la tiene Madrid.

- Si, habría que decidirlo y comunicarlo a Madrid y a Europa pero el problema no está en Europa. Nunca ha estado allí. El problema de incomprensión y de entender que esto es una necesidad y no un privilegio está en Madrid. Ahora se está analizando en el Parlamento de Canarias y ahí estaría bien que se alcanzara algún consenso y quitarse el ropaje de los colores políticos y el 'lo hiciste tú o lo hice yo', que nos lastra a todos. Con un pacto de toda Canarias es más fácil superar las trabas de Madrid.

- Finalmente, ¿qué consecuencias tendrá para Canaria la financiación singular para Cataluña?

- La fórmula para Cataluña, que simula a los territorios forales, tengo dudas de que salga adelante pero si sale no sería buena noticia para Canarias al ser una de las regiones más pobres de España. Tendríamos grandes dificultades.