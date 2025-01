Silvia Fernández Las Palmas de Gran Canaria Viernes, 31 de enero 2025, 22:59 Comenta Compartir

La doctora en Derecho por la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, Sonia Mauricio, y el socio director del despacho Lujan Asesores y secretario general de la Asociación Española de Asesores Fiscales (Aedaf), Orlando Luján, ambos miembros de la Cátedra del REF, tomaron ayer la palabra en la comisión de estudio creada en el Parlamento de Canarias para analizar y debatir sobre el REF y plantear propuestas de mejora.

Mauricio se centró en los aspectos económicos mientras que Luján lo hizo en los fiscales y dio cuenta de la pérdida de ahorro fiscal en las islas en los últimos años a través del REF. «Los incentivos desafinan», advirtió Luján.

Mauricio, que fue la primera en tomar la palabra, apuntó que la situación «económica, política y social» del archipiélago ha cambiado «y es necesario adaptar el REF al nuevo contexto europeo e internacional», con referencia al nuevo ciclo que se está abriendo en Estados Unidos y que va a traer un cambio radical.

La experta se refirió al inicio de su intervención a la reforma del sistema de financiación autonómica que planea el Gobierno de España y, en este sentido, dejó claro que no se puede permitir que los recursos tributarios del REF «se integren o computen» en el conjunto del sistema. «Debe respetarse el espacio fiscal propio canario y que su desarrollo no penalice la autonomía financiera de Canarias», indicó esta experta, que se refirió a la elevada tasa de pobreza de las islas y su condición de RUP para defender sus argumentos.

Mauricio consideró fundamental respetar la actual redacción del Estatuto de Autonomía de Canarias en una futura reforma de la Lofca para defender un REF que, como apuntó, «no es un privilegio» sino que se sustenta en el principio de solidaridad financiera recogido en la Constitución Española. Según dijo, la posibilidad de que se salgan algunas comunidades del REF es «preocupante y grave» porque «a partir de cómo quede tras la reforma el sistema de financiación habrá que abordar unas u otras reformas en el REF porque pueden bajar los ingresos de Canarias».

En este sentido, consideró la necesidad de que la clase política «dé la talla como nunca» para conseguir los objetivos y preservar el REF, tanto dentro del ámbito nacional como en Europa de cara a 2027, cuando se renuevan estos incentivos y que «Canarias no quede atrás».

Mauricio también se refirió a una posible bajada del IGIC, como demandan algunos sectores, y advirtió que esa bajada debería estar vinculada a una reducción efectiva de los precios en el mercado, ya que en otro caso sería «ineficiente» y además mermaría los ingresos de ayunamientos, cabildos y Gobierno canario.

En cuanto al Aiem, abogó por «estudiar su efectividad real» para ver cómo incide en los sectores y si cumple con el desarrollo económico y la generación de empleo en Canarias. «Esto lo tiene que hacer el Gobierno de Canarias», manifestó.

Ambos, Mauricio y Luján, plantearon abrir la RIC a todos los ciudadanos de las islas y materializarlo en actividad económia de igual manera que los autónomos, invirtiendo en sus negocios, a traves de sociedades o incluso por mecanismos de inversión colectiva.

Materializar la RIC en suelo de uso agrícola para fomentar el secto primario

El experto, Orlando Luján se centró en los incentivos fiscales del REF y apuntó que «algunos desafinan» y hay que actualizarlos, como es el caso de la RIC, que ha perdido fuerza en los últimos años. Luján apuntó como uno de los problemas la poca claridad de la norma a la hora de materializar la RIC y que limita que se utilice en la creación de empleo o en el alquiler de viviendas. En este sentido, señaló que el que solo permita la inversión RIC en viviendas protegidas cuando estas sean destinadas al arrendamiento por la propia promotora es «un cuello de botella», puesto que los promotores no quieren alquilar. Esa no es su actividad. En su opinión, hasta que no se levante esta restricción no habrá RIC en vivienda de alquiler asequible.

Luján aportó propuestas para mejorar la RIC y entre ellas planteó la materialización de estos fondos en suelo de uso agrícola. «El sector agrario mengua, los campos se están abandonando y esto podría ser parte de la solución», manifestó. Se preguntó por las razones de la prohibición de beneficiarse de la RIC en sectores como fábricas de vehículos de movilidad o la construcción naval o de fibras textiles cuando no está en la normativa comunitaria desde 2016. «La normativa española no se ha adaptado. No pongamos muros donde no lo impide la normativa europea», dijo.

Luján se refirió también a la amenaza que supone para la ZEC pa tributación mínima aprobada recientemente y del 15% para grandes empresas. «Si alguien se quiere establecer en la ZEC ya no tiene tanto atractivo. Tributará al 4% pero luego deberá abonar otro 11% de diferencial del impuesto complementario», resaltó. En su opinión, la solución pasa por idear otros mecanismos para que estas empresas quieran venir a Canarias, como el impuesto al empleo y las cotizaciones a la Seguridad Social. «Solo así vendrán estas grandes empresas que no olvidemos que van a ser las que van a hacer grandes inversiones y cambiar y diversificar nuestra economía», dijo.

