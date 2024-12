Una transformación sin precedentes

Jueves, 26 de diciembre 2024, 12:03 | Actualizado 12:14h. Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión

Una historia de transformación

En poco más de 10 años, Philip Morris International –cuyas raíces se remontan a 1847– ha reescrito su historia, pasando de ser una tabaquera tradicional para convertirse en la empresa que lidera el avance hacia un futuro libre de humo en su sector. Una historia de transformación, apoyada en el potencial de la tecnología, la innovación y la ciencia, que ha cambiado para siempre no solo su negocio sino a toda una industria.

La historia la construyen tanto las personas como las empresas, especialmente aquellas capaces de generar cambios significativos a través de su trabajo y sus innovaciones. Este es el caso de Philip Morris International (PMI), una compañía que ha decidido transformar un sector tan tradicional como el del tabaco mediante el uso de la ciencia y la tecnología, buscando reducir los riesgos asociados a este consumo.

¿Puede una empresa tabaquera reimaginar su negocio y transformar la manera en la que las personas adultas consumen tabaco? ¿Es posible que Philip Morris contribuya a mejorar la salud pública global? Todos los cambios sociales surgen a partir del cuestionamiento y de ideas disruptivas. La transformación de Philip Morris tiene su simiente en 1997, cuando el Punto Focal de las Naciones Unidas sobre Tabaco y Salud recomendó que «para ayudar a los fumadores que son tan dependientes que no pueden dejar de fumar, se deben hacer todos los esfuerzos posibles para reducir la toxicidad de los productos de tabaco existentes».

Ampliar Centro de I+D de Philip Morris International en Neuchatel, Suiza. C7

La compañía hizo suyo este desafío y asumió sin complejos su responsabilidad. Porque las empresas consideradas parte del problema deben ser parte de la solución. Porque era lo correcto. Philip Morris empezó a explorar el camino hacia un futuro sin humo, su mayor proyecto hasta la fecha, y a buscar una alternativa menos dañina para la salud de millones de fumadores en todo el mundo.

En 2008 llegó el objetivo, conseguir cuanto antes un futuro sin humo; la idea, eliminar la combustión y el humo del cigarrillo y reinventar la manera en la que se consume el tabaco; y la materialización del compromiso, invertir en I+D y apoyarse en la ciencia para conseguirlo. También hubo que renovar los valores de la empresa, sus pilares, sus objetivos de negocio y, en definitiva, cambiar todas las reglas del juego para hacer historia. La revolución del sector del tabaco había comenzado desde dentro.

Philip Morris decidió transformarse utilizando la ciencia como motor de cambio. El impulso del desarrollo tecnológico era también fundamental para alcanzar un futuro sin humo y solo la innovación permitiría convertir el cigarrillo en un objeto del pasado. Desde entonces, la empresa ha invertido más de 12.500 millones de dólares en investigación y desarrollo, creando soluciones y productos innovadores, como los dispositivos de tabaco calentado que, sin ser inocuos, representan una opción menos nociva para aquellos fumadores adultos que, de otra manera, seguirían consumiendo cigarrillos tradicionales.

Muchos otros sectores ya estaban, y están, examinando la capacidad de la tecnología para reducir el impacto de sus productos en la sociedad, y el sector del tabaco no iba a ser distinto. Las empresas energéticas invierten en tecnologías sostenibles para contrarrestar su impacto ambiental. Las empresas automovilísticas están pasando de los motores de combustión a los eléctricos. Los constructores de casas, oficinas y fábricas están mejorando la eficiencia de sus diseños para reducir su huella de carbono. En el caso de Philip Morris, empresa tabaquera líder a nivel mundial, se trata de desarrollar alternativas libres de humo para ofrecer a los fumadores adultos que no dejan de fumar una mejor alternativa a seguir fumando. En definitiva, redefinir la manera de consumir tabaco para reducir el impacto del tabaquismo en la salud.

El impacto de esta transición no solo se refleja en los avances tecnológicos, sino también en el enfoque renovado de Philip Morris hacia la sostenibilidad. La empresa está alineando toda su actividad con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, incluyendo la reducción de su huella ambiental, la eficiencia energética, la comercialización responsable y acciones de prevención de acceso de los menores a sus productos, la promoción de la diversidad y la inclusión, y la colaboración con gobiernos y organizaciones para fomentar regulaciones basadas en evidencia científica. Su estrategia de sostenibilidad se integra en todas sus líneas de operaciones y la compañía se ha fijado alcanzar la neutralidad de carbono en todas sus operaciones directas para 2025 y cero emisiones en toda su cadena de valor para 2040.

La transformación de Philip Morris es un ejemplo de cómo una empresa puede transformarse radicalmente para abordar los desafíos del futuro. Al liderar esta transición, Philip Morris está demostrando que incluso en las industrias más tradicionales, la innovación y la responsabilidad pueden ser catalizadores de un cambio significativo para la sociedad.

Cronología Las fechas clave en la historia de una tabaquera líder… 1847 – Philip Morris abre su primer estanco en la calle Bond Street de Londres. 1919 – La empresa se traslada a Estados Unidos y comienza a fabricar cigarrillos. 1950 – Philip Morris se expande mundialmente y lidera el mercado del tabaco. … que decidió transformarse para liderar un futuro sin humo 2001 – La compañía traslada su departamento de I+D y su centro de operaciones de Estados Unidos a Suiza, con una idea que iba a revolucionar el sector del tabaco: investigar sobre el desarrollo de productos sin humo. 2008 – PMI comienza a desarrollar productos sin combustión y se marca como objetivo conseguir cuanto antes un futuro sin humo. 2009 - Como señal de su transformación hacia un negocio impulsado por la ciencia y la tecnología, la empresa presenta su nuevo centro de I+D en Neuchâtel (Suiza), El Cubo, un espacio dedicado a la investigación. 2010 – El Cubo se refuerza con la apertura de otro laboratorio de investigación internacional en Singapur. 2014 – PMI lanza su primer dispositivo de tabaco calentado en Japón e Italia. Es el primer producto libre de humo de la compañía. La empresa construye su primera fábrica en Italia, Philip Morris Manufacturing and Technology Bolonia (PMMTB), dirigida a la formación, la creación de prototipos y la producción a escala de dispositivos de tabaco calentado. 2015 – Philip Morris se une al Pacto Mundial de las Naciones Unidas para reafirmar su compromiso con los Objetivos de Desarrollo Sostenible. PMIScience.com se lanza en El Cubo para compartir el trabajo científico, las metodologías y los hallazgos sobre las alternativas libres de humo desarrolladas por Philip Morris. 2016 – Philip Morris International anuncia públicamente su ambición de lograr un futuro sin humo y su transformación empresarial. Lanzamiento del dispositivo de calentamiento de tabaco en España y en el Reino Unido. 2017 – Lanzamiento del dispositivo de calentamiento de tabaco en Canarias. 2018 - El número de usuarios del dispositivo de calentamiento de tabaco de Philip Morris se triplicó, alcanzando los 6,6 millones en 44 mercados. 2019 – La FDA –agencia gubernamental estadounidense para la Administración de Medicamentos y Alimentos– autoriza la venta del dispositivo de calentamiento de tabaco de Philip Morris en Estados Unidos, afirmando que esta decisión «es apropiada para la protección de la salud pública». 2020 – La FDA autoriza el dispositivo como un producto de tabaco de riesgo modificado que puede comercializarse con una declaración de exposición reducida. 2021 – Philip Morris International adquiere Fertin Pharma, OtiTopic y Vectura, impulsando su evolución hacia una empresa de bienestar y atención sanitaria. 2022 – La compañía adquiere Swedish Match, ampliando su cartera de productos sin humo por vía oral. 2023 – Los productos libres de humo de PMI se comercializan en más de 80 mercados, generando más de un tercio de los ingresos netos totales de la empresa. 2024 – El futuro sin humo es ya una realidad. El dispositivo de calentamiento de tabaco está disponible en 92 mercados y se convierte por primera vez en la marca líder de PMI. El 38% de los ingresos netos totales de la compañía provienen de productos libres de humo. 2030 – Umbral que se ha fijado Philip Morris International para ser una empresa sustancialmente libre de humo y que sus innovadores productos sin combustión representen más de dos tercios de sus ingresos netos totales.

Investigación y ciencia

Philip Morris ha invertido más de 12.500 millones de dólares en I+D

El Cubo: un laboratorio que traza el futuro sin humo

Ampliar Científicos de El Cubo. C7

La ciencia tiene el poder de ofrecer respuestas y soluciones a los desafíos más apremiantes de la sociedad. En este contexto, el sueño de un mundo sin humo ya no es solo una aspiración para Philip Morris; es una realidad en construcción liderada por un equipo de científicos comprometidos con transformar la industria del tabaco. Lo hacen desde El Cubo.

En estos tiempos, nadie discute el papel de la ciencia o de la tecnología en el progreso de la sociedad, ni su capacidad para mejorar la vida de millones de personas. El conocimiento científico desentraña la complejidad de muchos problemas e incógnitas y traza el camino hacia un futuro mejor. En Philip Morris lo saben bien, y han aunado la tecnología, la ciencia y la innovación para lograr su visión: reemplazar los cigarrillos por productos libres de humo lo antes posible y convertirlos en objetos de museo.

Esta ambiciosa meta se fundamenta en el desarrollo de productos de nicotina sin combustión de tecnología puntera, diseñados para reducir significativamente la exposición a sustancias tóxicas, y en la investigación científica, que encuentra su razón de ser en El Cubo. Un centro de vanguardia creado por Philip Morris en Neuchâtel (Suiza), con 36.538m2 dedicados exclusivamente a ofrecer soluciones para las más de 1.000 millones de personas que siguen fumando en el mundo, según datos de la Organización Mundial de la Salud, y que se complementa con otro centro de investigación y desarrollo localizado en Singapur.

Estos centros no son solo laboratorios, son espacios donde se cruzan la creatividad, la tecnología avanzada y un propósito transformador: diseñar alternativas libres de combustión que puedan reemplazar a los cigarrillos tradicionales. Cada experimento y descubrimiento representa un paso adelante hacia un futuro en el que los cigarrillos sean parte del pasado y una redefinición del futuro de la industria del tabaco.

En ellos se descubrió, por ejemplo, que la combustión es la que genera la mayoría de las sustancias químicas dañinas. O que la nicotina no es la principal causa de las enfermedades relacionadas con el tabaquismo, sino el humo del cigarrillo, que contiene más de 6.000 sustancias químicas, de las cuales unas 100 han sido identificadas por las autoridades de la salud pública como nocivas o potencialmente nocivas.

Philip Morris cuenta con un equipo de más de 1.500 científicos, ingenieros y expertos de diversas disciplinas trabajando en sus centros de I+D para investigar y desarrollar productos libres de humo, a los que ha dedicado más de 12.500 millones de dólares, renunciando a parte de sus beneficios. Esta dedicación a la ciencia y la tecnología le ha permitido lanzar productos como su dispositivo de calentamiento de tabaco que utilizan más de 36 millones de personas adultas en todo el mundo, y de las cuales alrededor del 72% ha conseguido abandonar los cigarrillos por completo.

El Cubo es el centro que lidera los esfuerzos en investigación y ciencia de la compañía. Desde 2015 hasta ahora, Philip Morris ha registrado más de 3.000 patentes sobre alternativas sin humo, consiguiendo ser la 45ª empresa con mayor número de solicitudes de patentes en la Unión Europea, algo inédito en el sector del tabaco.

A pesar de las políticas tradicionales adoptadas en aras de concienciar sobre lo perjudicial del hábito de fumar, así como aquellas destinadas a la prevención y cesación del hábito, la realidad es que el número de fumadores no disminuirá significativamente en los próximos años, según los cálculos de la Organización Mundial de la Salud.

Para este grupo de personas, existe una tercera vía: la reducción del daño, a través del uso de alternativas con nicotina, pero libres de combustión y de humo, que la ciencia avala como mejor opción a seguir consumiendo tabaco de la forma más perjudicial: el cigarrillo. La mejor opción es siempre dejar el hábito por completo, pero aquellos fumadores adultos que no quieren o no pueden hacerlo, deben tener acceso a toda la evidencia científica en torno al hábito de fumar para poder tomar decisiones informadas.

El gran desafío es favorecer un debate basado en evidencia científica sobre el papel que estas alternativas pueden jugar para reducir el daño y los riesgos asociados al tabaquismo, y generar un cambio positivo en la salud pública.

Ampliar Infografía I+D

Las alternativas sin humo

Desinformación y mitos sobre las alternativas sin humo

Ampliar C7

¿Cuáles son los mitos más comunes sobre los productos sin humo?

Mitos vs. realidad: Alternativas libres de humo

Las fake news, la información sesgada o el arraigo cultural influencian la percepción que las personas tienen de la realidad. La desinformación y la sobrecarga informativa crean confusión y dudas en torno a cuestiones como la tecnología libre de humo. Contar con información rigurosa y actualizada es vital para tomar decisiones informadas. Porque no es lo mismo quemar tabaco e inhalar humo que no hacerlo.

Desmontar mitos solo es posible si se hace desde el conocimiento, teniendo acceso a toda la información veraz disponible. Esta es la única forma de asegurar que el debate público sobre el papel que pueden jugar las alternativas sin humo se desarrolle con todas las garantías.

Dejar la nicotina y el tabaco por completo es la mejor decisión que cualquier fumador puede tomar, pero muchos no lo hacen. En su momento, no había más opciones. Pero en la actualidad, existen alternativas sin humo mejores que el cigarrillo para aquellos adultos que de otra manera seguirían fumando.

Acabar con los mitos alrededor de los productos sin humo puede romper las barreras de información y ayudar a más fumadores adultos a dejar los cigarrillos para siempre.

Mito

«La nicotina es lo más dañino del hábito de fumar»

Realidad

La combustión es lo más dañino del hábito de fumar. La nicotina es adictiva, pero es el humo que se produce al quemar el cigarrillo la causa principal de las enfermedades relacionadas con el hábito de fumar.

Mito

«Las alternativas sin humo son lo mismo que los cigarrillos convencionales»

Realidad

Las alternativas sin humo son una mejor opción que seguir fumando, porque no hay combustión y, por tanto, no se produce humo, que es lo más dañino. Si no hay humo, los niveles de sustancias químicas nocivas se reducen significativamente.

Mito

«Quemar y calentar tabaco es igual de nocivo»

Realidad

No es verdad. Cuando se quema el tabaco, la combustión eleva la temperatura del cigarrillo por encima de los 600ºC, lo que genera humo y un alto nivel de sustancias químicas nocivas y potencialmente nocivas. Cuando el tabaco se calienta, la temperatura que se alcanza es menor y no hay combustión. Esto hace que se produzca un aerosol, reduciendo significativamente los niveles medios de sustancias nocivas.

Mito

«El alquitrán está presente en los productos sin humo»

Realidad

El alquitrán es la medida del peso de las partículas que quedan en el humo del cigarrillo cuando se eliminan la nicotina y el agua. En los productos sin humo, el alquitrán no es una unidad de medida relevante porque no hay combustión ni humo.

Mito

«El cigarrillo y los productos de nicotina son todos lo mismo»

Realidad

Eso no es cierto. Los productos que queman tabaco y producen humo son más perjudiciales que las alternativas, avaladas por la ciencia, que proporcionan nicotina sin humo.

Mito

«No existen alternativas que sean mejores que fumar»

Realidad

Sí que existen mejores alternativas. Como el propio nombre indica, las alternativas sin humo pueden emitir niveles más bajos de sustancias químicas nocivas en comparación con los cigarrillos. Esto las convierte en una mejor opción para los adultos que de otra forma seguirían fumando.

Alrededor del hábito de fumar y la ciencia que hay detrás de las alternativas al cigarrillo, aún existe un alto grado de desinformación y muchas personas desconocen qué es lo realmente dañino de este hábito. Por este motivo, es importante contar con información avalada por la evidencia científica.

Los mitos y los conceptos erróneos están por todas partes, y puede resultar difícil identificarlos. Y por eso, todos merecemos acceder a información precisa y conocer los datos, para tomar decisiones informadas, especialmente cuando se trata del hábito de fumar.

Ampliar Infografía SFP. C7

¿Cuánto sabes sobre el hábito de fumar y las alternativas libres de humo?

Poner a prueba tus conocimientos con este cuestionario te ayudará a conocer más datos sobre las alternativas al cigarrillo y a tomar decisiones informadas.

C7

La vía de reducción del daño

Países que avanzan hacia un futuro sin humo

Los países que más progresan son los que combinan proactivamente la prevención y cesación con un enfoque de reducción del daño, impulsando alternativas para quienes no puedan dejar de fumar, con un diálogo transparente entre los diferentes actores y la ciencia como eje de las decisiones.

Mapa interactivo

Ampliar C7

Primer país libre de humo del mundo

Suecia le baja los humos al cigarrillo

La Unión Europea se ha fijado el objetivo de ser un espacio sin humo para 2040. Para conseguirlo, el número de fumadores en cada país miembro debe estar por debajo del 5%, reto que muchos países europeos están lejos de lograr. Excepto Suecia, que en noviembre de 2024 se convirtió oficialmente en el primer país libre de humo del mundo. Un hito de salud pública que ya está salvando vidas.

Noticia relacionada Es, oficialmente, el primer país del mundo libre de humo Suecia le baja los humos al cigarrillo

Visión médica

La reducción del daño del tabaquismo puede ser una contribución positiva en términos de salud pública

El sector del tabaco asiste a un cambio de tendencia hacia los productos sin combustión, desde que Philip Morris revolucionara el mercado con su primer dispositivo de tabaco calentado. Hablamos con Jorge Soler, director de Asuntos Médicos y Científicos de Philip Morris Spain, sobre cómo la compañía está liderando la transformación de la industria a través de la innovación y la ciencia, desarrollando alternativas a los cigarrillos enfocadas a reducir el daño para los fumadores adultos que vayan a continuar con el hábito.

Noticia relacionada La reducción del daño del tabaquismo puede ser una contribución positiva en términos de salud pública Jorge Soler: «Hay soluciones para decir adiós a los cigarrillos para siempre»

Ampliar