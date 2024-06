Las startups canarias mantuvieron más de 100 reuniones en el South Summith

CANARIAS7 Las Palmas de Gran Canaria Viernes, 28 de junio 2024, 23:13 Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Opciones para compartir Copiar enlace

WhatsApp

Facebook

X (antes Twitter)

LinkedIn

Telegram

Threads

En el marco del Plan Sectorial con el Clúster Canarias Excelencia Tecnológica, Proexca, bajo la dirección del Gobierno de Canarias, participó apoyando la asistencia de startups canarias y poniendo a disposición de las mismas un stand que permitió que se generasen nuevas alianzas comerciales y oportunidades de negocio. El stand sirvió de punto de encuentro para inversores y empresas internacionales interesadas en conocer el ecosistema tecnológico de las Islas.

La participación de Canarias se ha realizado gracias a la estrecha colaboración con entidades como la Agencia Canaria de Investigación, Innovación y Sociedad de la Información (ACIISI), el Clúster Canarias Excelencia Tecnológica, la Asociación Canaria de Startups, Empresas de Base Tecnológica e Inversores Ángeles (EMERGE), Archipélago Next, el Centro de Innovación Digital de Canarias (CIDIHUB), Mentor Day, Why Tenerife y BEST in Gran Canaria.

Además, el Gobierno de Canarias organizó un elevator pitch en el Demo Stage, donde ante una audiencia de más de 60 empresas e inversores de todo el mundo se presentaron 18 proyectos desarrollados en Canarias. El evento fue inaugurado por el viceconsejero de Presidencia y presidente de Proexca, Alfonso Cabello, quien señaló que «desde el Gobierno de Canarias se está trabajando en la creación de un ecosistema de startups en las Islas, en el que éstas tengan a su disposición las herramientas necesarias para crecer».

Durante el evento, las startups canarias tuvieron oportunidad de celebrar importantes reuniones, dándose, en algunos casos, la formalización de acuerdos comerciales. Las empresas tecnológicas de las Islas mantuvieron varias reuniones durante los tres días de trabajo, variando el número de reuniones entre 3 y más de 10 por empresa. Reuniones que se transforman en oportunidades para seguir creciendo.

Asimismo, 9 empresas de base tecnológica de latinoamérica que participaron en el programa de Proexca Canarias Latam Tech, asistieron al South Summit para conectar con empresas de Canarias y abrir nuevas vías de colaboración, culminando en Madrid una visita de prospección en la que pudieron acercarse al ecosistema empresarial del Archipiélago. Todo ello refleja el esfuerzo del Gobierno de Canarias para, por un lado, atraer inversión directa que genere oportunidades y empleo y, por otro, promocionar las startups canarias.

Canarias cuenta con más de 1100 startups y es la quinta región española por número de startups. Todo ello, sumado a otros indicadores, han posicionado a Santa Cruz de Tenerife y a Las Palmas de Gran Canaria entre las top 500 ciudades del mundo idóneas para las startups y entre las 10 primeras de España. Las islas también cuentan con una decena de organizaciones que prestan apoyo, desde parques tecnológicos, a centros de innovación, institutos y cámaras de comercio.

El Gobierno de Canarias continúa apostando por las empresas de base tecnológica del archipiélago y por el crecimiento de las mismas en territorio nacional e internacional. Una estrategia que tiene puesto el foco en la diversificación de la economía regional y en la creación de un ecosistema tecnológico competitivo que atraiga inversión y genere puestos de trabajo para la comunidad canaria.

Temas

Especial Elaborado en Canarias