La Jornada organizada por AEDAL, 'Transformación Digital y Sostenibilidad', celebra su sexta edición en Las Palmas de Gran Canaria

Las Palmas de Gran Canaria se convertirá una vez más en el epicentro de la innovación y el desarrollo empresarial con la sexta edición de la Jornada sobre 'Transformación Digital y Sostenibilidad'. El evento, que promete captar la atención de empresarios, profesionales y curiosos por igual, tendrá lugar el próximo miércoles 20 de noviembre de 2024 de 10:00 a 14:00 horas, en el Museo Elder de la Ciencia y la Tecnología, un espacio emblemático que servirá de punto de encuentro para todos aquellos que buscan comprender y aprovechar las sinergias entre digitalización y sostenibilidad.

Organizada por AEDAL, la Asociación de Empresarios del El Sebadal, este evento se ha consolidado en el calendario de actividades de Gran Canaria como una cita imprescindible para el sector empresarial. En su sexta edición, la jornada contará con una programación que no solo reflejará las tendencias más punteras en el ámbito digital, sino que también enfatizará la creciente relevancia de la sostenibilidad en la economía moderna. Además, la financiación del Cabildo de Gran Canaria con un 89,69% subraya la importancia de esta iniciativa para la isla y su compromiso con el desarrollo tecnológico y medioambiental.

El valor estratégico del dato y la sostenibilidad

La jornada arrancará con una serie de paneles que abordarán el papel del dato en la era actual. No es un secreto que en el siglo XXI los datos se han convertido en un recurso tan valioso como el petróleo. La inteligencia del dato y su gestión eficiente será uno de los puntos centrales del evento. Expertos en la materia desvelaráncómo las empresas pueden aprovechar el poder del análisis de datos para mejorar la toma de decisiones, personalizar experiencias y optimizar sus operaciones a través de la aplicación de herramientas como la Inteligencia Artificial (IA). Si alguna vez te has preguntado qué hace que una empresa pase de ser «una más» a convertirse en un gigante de su sector, la respuesta muchas veces se encuentra en su capacidad de leer, interpretar y aplicar el conocimiento derivado de los datos.

Impulso Público a la Transformación Digital y la Sostenibilidad

El evento también pondrá bajo la lupa las ayudas y subvenciones disponibles para fomentar la digitalización de las empresas. Y es que, mientras que la palabra «digitalización» puede sonar a un cambio necesario, muchas empresas, especialmente las pequeñas y medianas, todavía se enfrentan a obstáculos importantes a la hora de implementarla. Este panel buscará desmitificar el proceso y mostrar que la transformación digital está al alcance de todos, no solo de las grandes empresas. Desde programas de apoyo financiero hasta asesoramiento especializado, los expertos explicarán cómo aprovechar estas oportunidades para modernizarse y no quedarse atrás en un mundo que no espera a nadie.

La sostenibilidad: el futuro de las empresas con conciencia

En los últimos años, la sostenibilidad ha pasado de ser una tendencia a convertirse en una auténtica prioridad para las empresas que quieren mantener su relevancia y aportar al planeta. Los participantes discutirán cómo la adopción de prácticas sostenibles no solo contribuye al medioambiente, sino que también es una decisión estratégica que mejora la reputación corporativa, aumenta la lealtad de los clientes y optimiza los procesos de negocio. En un mundo donde los consumidores están más informados y conscientes de los impactos ambientales de sus decisiones, las empresas no pueden permitirse ignorar esta realidad.

Formación y empleo en un mundo digitalizado

La formación en transformación digital se ha vuelto esencial para mejorar las perspectivas de empleo y adaptarse a un mercado laboral cada vez más orientado a la tecnología. Con el avance acelerado de herramientas como la inteligencia artificial, la automatización y el análisis de datos, los trabajadores necesitan habilidades digitales para mantenerse competitivos y responder a las nuevas demandas laborales. Esta capacitación no solo facilita la empleabilidad, sino que también potencia la capacidad de adaptación y resiliencia ante los cambios en los sectores más afectados por la digitalización, como el comercio, la industria y los servicios. Por tanto, invertir en formación digital es clave para impulsar laproductividad, fomentar la innovación y asegurar que la fuerza laboral esté preparada para los retos del futuro.

Transformación Digital Segura

En un contexto donde la transformación digital impulsa la eficiencia y la innovación en múltiples sectores, asegurar que esta evolución sea segura es crucial para proteger tanto a empresas como a individuos. La incorporación de nuevas tecnologías, como la inteligencia artificial, el Internet de las cosas (IoT) y la computación en la nube, conlleva también un incremento de riesgos relacionados con la ciberseguridad, la privacidad de los datos y la vulnerabilidad frente a ciberataques. Sin medidas de seguridad adecuadas, estos riesgos pueden comprometer la confianza en el entorno digital y suponer pérdidas económicas y de reputación significativas. Por tanto, invertir en una transformación digital segura no solo permite aprovechar los beneficios tecnológicos, sino que asegura la protección de los datos y la estabilidad del sistema, lo cual es esencial para el éxito y la sostenibilidad a largo plazo de la digitalización.

Un desfile de expertos y referentes en transformación digital y sostenibilidad

Uno de los grandes atractivos de esta sexta edición es, sin duda, la calidad de sus invitados. Profesionales del sector digital y de la sostenibilidad se darán cita paracompartir su experiencia y visión de futuro. Contar con voces que han estado en la primera línea de la transformación digital y la sostenibilidad garantiza que los asistentes reciban no solo teoría, sino también ejemplos prácticos y casos de éxito. Además, la jornada servirá como un espacio para el networking, donde los empresarios podrán conectar con colegas, compartir experiencias y encontrar nuevas vías de colaboración.

Un evento con respaldo institucional y comunitario

El Cabildo de Gran Canaria, financiando esta iniciativa, refuerza su compromiso con el progreso tecnológico y el desarrollo sostenible de la isla. Este apoyo no solo resalta la relevancia del evento, sino que también demuestra que las instituciones públicas y las asociaciones privadas pueden trabajar de la mano para impulsar un futuro más digital y sostenible para todos.

¿Quién debería asistir?

Si eres empresario, directivo, consultor, trabajador o simplemente un apasionado de la innovación y la sostenibilidad, esta jornada es para ti. Ya sea que busques conocer las últimas tendencias en transformación digital, explorar nuevas ideas para aplicar en tu empresa o entender cómo las prácticas sostenibles pueden transformar tu negocio, este evento tiene algo que ofrecerte.

Así que ya sabes, marca la fecha en tu calendario y prepárate para una mañana de inspiración, aprendizaje y oportunidades. El Museo Elder te espera el 20 de noviembre con las puertas abiertas y un programa que promete ser más que un simple evento: una experiencia de conocimiento y proyección hacia el futuro. ¡No te lo pierdas!

La inscripción a esta jornada de carácter gratuíto puede realizarse en www.elsebadal.com

