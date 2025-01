El empresariado canario rechaza el nuevo alza del SMI que oscilará entre los 40 y los 50 euros al mes

Javier Sheng Pang Blanco Las Palmas de Gran Canaria Jueves, 9 de enero 2025, 22:50 Comenta Compartir

El comienzo de 2025 promete un nuevo enfrentamiento entre las patronales de empresarios y el bloque conformado por los sindicatos y el Gobierno tras el anuncio por parte del Ministerio de Trabajo y Economía Social de que su intención es convocar a patronal y sindicatos para abordar la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) a la mayor brevedad posible.

Tras recibir el informe de la Comisión de Expertos, el Ministerio recomendará una subida de 38,5 euros (3,4%) o 50 euros (4,4%) mensuales.

En caso de aplicarse la primera opción, el SMI pasaría a ser de 1.172,5 euros mensuales en 14 pagas, por los 1.184 euros mensuales en 14 pagas de conseguirse la segunda opción.

De hacerse efectiva esta nueva subida, el SMI se habría incrementado un 61% desde 2018, cuando el país todavía era gobernado por Mariano Rajoy.

Una subida que consideran cumpliría con el objetivo de ajustarse a la realidad económica del país y permitiría a los trabajadores no perder poder adquisitivo, al mismo tiempo que se acompase a la evolución del resto de los salarios.

21,5% El dato La nueva subida del SMI afectará al 21,5% de los trabajadores canarios, solo por detrás de Extremadura y un 7,1% por encima de la media nacional. En las islas afectará principalmente al sector del comercio y en menor medida la agricultura y la hostelería.

Sin embargo, esta medida ha vuelto a no ser bien recibida por parte de las patronales empresariales. El vicepresidente de la Confederación Canaria de Empresarios (CCE), José Cristóbal García, valoró que esta iniciativa no deja de ser una política «muy populista ahora que las cosas van bien» pero que no deja de tener «efectos negativos» en la economía al restar flexibilidad a la hora de modificar salarios en las empresas en caso de que la situación empeore.

Para García, esta medida limita a la hora de hacer ajustes en la empresa a través de los salarios, condicionando a los empresarios «a hacerlo vía despidos, que es lo que ha pasado en otras crisis en Canarias. Cuanto más rígidas sean tus relaciones laborales, peor te podrás ajustar a los momentos complicados», apuntó.

No obstante, expresó que la patronal no está en contra de que se «retribuya» al trabajador, sino que el salario tiene que ir en base a su «productividad y rendimiento», a través de los mecanismos de retribución variable, los incentivos por objetivos, entre otros.

Sobre cómo se ha incrementado el SMI en los últimos años, el vicepresidente de la CCE opinó que se trata de una «subida arbitraria» y que tiene un efecto contrario al deseado en la sociedad ya que acaba «expulsando del mercado de trabajo» a las personas jóvenes, con primer empleo o con poca cualificación, que son los que más acceden a este tipo de salarios.

Uno de los principales problemas que denuncian los empresarios es la falta constante de «diálogo social» entre todas las partes. Cabe recordar que la patronal no respalda una subida del SMI desde el 2020, cuando aumentó desde los 900 a los 950 euros mensuales. Sobre si este año se podrá llegar a un acuerdo, García señaló que «lo duda» y que no tienen noticias de que se hayan producido reuniones entre el Ministerio de Trabajo y el empresariado. «Creo que la ministra y su partido lo que quieren es publicidad, no se puede entender de ninguna otra forma».

Para el vicepresidente de la CCE también resulta fundamental hacer una diferenciación entre las necesidades de cada región y de cada sector económico en relación a la intención que tiene el Ministerio de Trabajo de hacer una modificación en el Estatuto de los Trabajadores que garantice que el SMI mantenga al menos el 60% del salario medio que recomienda la Carta Social Europea.

Una idea que para García, tiene sentido en regiones como el País Vasco, Madrid, Navarra o Cataluña, las cuáles incumplen ese criterio y no en el caso de Canarias, que con un 71% está «muy por encima» acortando cada vez más la brecha entre los distintos trabajadores incidiendo en un sistema que recompensa menos la productividad de cada empleado.

Autónomos

La Asociación de Trabajadores Autónomos de Canarias (ATA) tampoco ha recibido positivamente la intención de subir el SMI por parte del Ministerio de Trabajo y Economía Social.

Su secretario general, Elliot Martín, subrayó que con este próximo incremento, el SMI habrá aumentado en más del 60%, si bien, duda que este haya sido el caso con los beneficios de los trabajadores autónomos. «No nos negamos a una subida que vaya acorde con la inflación y el aumento generalizado de precios pero no por imposición, sino mediante la fuerza del diálogo social».

Asimismo, consideró que es necesario apostar por la flexibilización y conocer «las casuísticas de cada sector y cada territorio» para así llegar a acuerdos que sean satisfactorios para todas las partes.

Para Martín, es fundamental fijarse en los datos a la hora de realizar cualquier tipo de valoración y es que, señala, durante el 2024 se propuso por parte de la patronal una subida alrededor del 3%, la cual no salió adelante y acabó siendo del 5% sin opción de ser modificada. «No estamos cómodos con ese tipo de imposiciones, buscamos el consenso y queremos entendernos con los sindicatos», indicó.

Por último, especificó que la subida del SMI, el absentismo laboral y el aumento de los costes laborales está dificultando la creación de nuevos modelos de negocios y nuevos empleo en sectores tan importantes para Canarias como el comercio, la agricultura o los trabajadores del hogar.