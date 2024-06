Cientos de autónomos isleños están 'colgados' sin poder darse de alta por un fallo informático

Andueza: «Pedimos que se busque una solución lo antes posible»

El presidente de la Asociación de Trabajadores Autónomos de Canarias (ATA), Pedro Andueza, solicitó ayer que se resuelva el problema «lo antes posible» por los inconvenientes que está generando en cientos de autónomos. «Los tiempos son clave para desarrollar la actividad. No solo no se reducen los tiempos para los trámites administrativos sino que nos encontramos con más de 20 días en que no se pueden dar de alta», criticó Andueza. Como apuntó, la solución a la situación es recurrir a una asesoría pero tiene un coste para el autónomo. «Hay que buscar una alternativa porque si esto sigue o vuelve a ocurrir en el futuro desde los puntos de atención al emprendedor se puede hacer al igual que las asesorías», indican estas fuentes. Autónomos consultados y que están sufriendo el problema tachan de «inaceptable» que no se dé solución a un sistema que está para fomentar la emprendeduría.