– ¿Qué posición tiene Huawei Digital Power en España y en Canarias?

– La carrera de Huawei en España en lo que tiene que ver con la energía digital empezó hace ocho años, que es cuando empezamos en el negocio, con el primer fotovoltaico en el país. Lo que hacemos es una visión a gran escala de cómo reducir las emisiones en el planeta, de un lado con la generación de la energía sostenible y económica y luego actuando sobre los hábitos del consumo humano. En España tenemos una posición muy importante en el tema fotovoltaico, con los campos solares, el consumo industrial y el residencial Tenemos una presencia muy importante y podemos ser la firma con mayor presencia en España, incluida Canarias, en generación solar.

– ¿Desarrollan en Canarias la misma actividad que a nivel nacional?

– Trabajamos con los inversores fotovoltaicos, hacemos las baterías y también la transformación, como hemos hecho en Fuerteventura. También en La Palma pusimos la primera megabatería de dos megavatios hora para autoconsumo. En España hemos entregado 12 gigavatios en materia fotovoltaica y en Canarias, estaremos sobre 100 megavatios pero en las islas aún queda mucho trabajo por hacer. Han empezado con el pie sólido pero hay que acelerar. Otras comunidades se lo han tomado con más prisa. En almacenamiento, está en fase más incipiente pero hemos hecho varios proyectos. En las islas queremos llegar a los 50 megavatios en un plazo no muy largo de tiempo. Las islas en almacenamiento están liderando. Son claves las ayudas que reciben para ello y que buscan lograr una estabilidad energética en el esquema insular. Aquí queremos llegar los 100 megavatios hora. Es nuestra ambición.

– ¿Prima ahora el almacenamiento a la generación?

– El almacenamiento acaba de empezar y está fuerte porque todo el mundo está ahí. La fotovoltaica en sí ya no es tan atractiva. En las islas, por ejemplo, se requiere mucha estabilidad en su sistema eléctrico. Es clave que en el caso de un apagón se pueda arrancar rápidamente. Todas las baterías no son capaces de hacer eso pero nosotros tenemos una especial que permite arrancar con muy, muy, muy poco tiempo. Permite arrancar y recuperarse en minutos. Esas baterías son capaces de simular una red estable. Esto es algo rompedor. Por ejemplo en el Mar Rojo hay una ciudad nueva, que se está creando para un millón de personas y hemos hecho un proyecto de almacenamiento de 1,3 gigavatios hora, que es una barbaridad. La idea es que sea una estructura independiente de la red y esto es muy válido para las islas. Estas baterías es como tener una red de referencia y estable y pueden hacer funcionar una ciudad o una isla completamente con energía renovable sin ningún problema de estabilidad.

– ¿Van a participar en el concurso de concurrencia competitiva de Canarias?

– Sí, por supuesto. Ahí estamos compitiendo y nos gustaría que Canarias fuera el escenario en el que enseñar en España estas capacidades de situación de desconectado de la red. En Canarias hace falta más renovables y las baterías permitirían su entrada rápida al sistema.

– La penetración de las renovables en las islas es de un 19%, la mitad que a nivel nacional. ¿Llegarán las islas a tiempo al objetivo de 2030?

– Yo creo que todo el mundo rema en la misma dirección para llegar a tiempo pero hay trabas y hay temas administrativos y regulatorios que resolver. Eso sí, Canarias ha cambiado mucho el rumbo y ahora se está siendo muy ágil. En almacenamiento te diría que se está yendo más rápido en las Islas Canarias que en otras regiones españolas, en donde hay mucha fotovoltaica pero no se está haciendo el mismo esfuerzo en almacenamiento.

– El desarrollo de baterías estaba frenado por la falta de regulación. ¿Se ha solucionado?

– En el almacenamiento hay países como Inglaterra o Alemania con una regulación por la que si tienes las baterías conectadas a la red recibes pagos por capacidad o regulación de frecuencia, es decir, te puedo dar una energía estable con un compromiso claro. Eso no existe en España. En este país el que hace un proyecto de almacenamiento lo hace con subvenciones porque si no no salen las cuentas. Si existieran los pagos por frecuencia no harían falta las subvenciones pero sin ellos son vitales. En Canarias hay subvenciones específicas porque debido a la necesidad que tiene se está poniendo más el foco en el almacenamiento. Las baterías se justifican sobre todo en islas para tener energía renovable cuando no hay de la red.

– Hace unos meses el Gobierno de Canarias modificó la Ley de Transición Energética para tratar de agilizar los trámites. No sé si los operadores han notado ya algo.

– Todo lo que se haga para saber dónde están los cuellos de botella y desatascarlos siempre será bienvenido. Nosotros estamos notando que algo está pasando. Se empieza a mover las cosas más rápido. En capacidad fotovoltaica nos gustaría ver más pero poco a poco avanzan las cosas. Nosotros este año hemos puesto el primer transformador en Canarias y las baterías. No sé si se depende del cambio de la ley pero se notan más ganas de hacer cosas.

– En la norma se establece que en los proyectos de 2 megavatios haya un 20% de participación social, que puede ser de ciudadanos o el propio sector público. ¿Cómo lo valora?

– Si las renovables no van acompañadas de un beneficio para la ciudadanía siempre se genera una reticencia. Hay grupos que salen contra proyectos renovables, incluso de almacenamiento, y esto hay que evitarlo. Los proyectos que se aprueban y salen adelante es porque no tienen impacto medioambiental pero de alguna manera hay que conseguir que la ciudadanía acepte los proyectos. Si esto se consigue a través de su participación me parece perfecto. Todo lo que se haga para alinear a la ciudadanía está bien. Tenemos muchos recursos naturales, sol y viento que nos sobra para dar energía a toda Europa. Usemoslo. Es cierto que hay que hacerlo con cabeza. No podemos exterminar el campo pero hay que hacerlo.

– El coche eléctrico es el que parece que no arranca.

– Hay mucha desinformación con el vehículo eléctrico. En primer lugar es una realidad imparable. Yo viajo a China y veo lo que pasa allí. En Europa hemos tardado en entenderlo pero esto no hay quien lo pare. El vehículo eléctrico es mejor en todas las dimensiones que el de combustión y hablamos de la primera generación. Lo que está por venir es infinitamente mejor. En segundo lugar, las ventas del vehículo eléctrico se han ralentizado, no han descendido. Hay muchas cuestiones que hay que tener en cuenta, como la red de carga. Aquí es como la pescadilla que se mueve la cola. Hacen falta más coches para que haya red de carga o más red de carga para que haya más coches. Las dos cosas. Ahora mismo el único 'pero' es la ansiedad por la autonómia. La realidad dice que la red de carga está al 6% de uso. Hay de sobra. El problema es un pico vacacional, que hay colas. Ahora mismo muchas empresas que están construyendo red de supercarga rápida, por encima de 150 kilovatios, pero los permisos para ponerlos en servicio supera el año con creces.

Temas

Economía