Seguros... inseguros

José María Camarero Sábado, 9 de noviembre 2024, 09:03 Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión

Este artículo corresponde a la nueva newsletter 'Ajuste de cuentas', donde se ofrecerán consejos prácticos para la economía doméstica de nuestro día a día.

Newsletter

La tragedia de la DANA en Valencia no solo ha puesto encima de la mesa miles de dudas de los afectados por la forma en la que pueden recibir las compensaciones correspondientes (consorseguros.es) a los daños derivados del temporal meteorológico que ha arrasado con viviendas, negocios y todo tipo de bienes, sino que también activa las preguntas que se hacen todos los ciudadanos sobre si el seguro que tienen contratado es el correcto. Es más, sobre si ese documento les protegerá como ellos desean ante una contingencia que -ojalá no ocurra nunca- puede arruinarles económicamente su situación patrimonial.

El seguro es uno de los productos más popularizados entre la población -en muchos casos, por la obligación legal de tenerlo contratado y en otros, por pura precaución- aunque también es uno de los más desconocidos. Se visualizan precios, se comparan tarifas, se firman y… se busca el documento en algún lugar inhóspito de un cajón de casa cuando ocurre algún percance.

De hecho, el 30% de viviendas en España no tienen seguro a día de hoy. Esto es el doble respecto años atrás, debido a la crisis económica. Son casi 8 millones de hogares sin seguros. La mitad de viviendas que sí tienen seguro, tiene una póliza inadecuada o insuficiente; por lo que, de haber un siniestro grave, no se pagarían todos los bienes. Y la siniestralidad en el ramo de seguros de hogar es la más alta del mercado, únicamente por detrás del ramo de pólizas de automóvil. Veamos cómo elegir adecuadamente el mejor seguro.

Compañías especializadas en seguros

Hay que tener en cuenta que las empresas de seguros son distintas en función de sus planes de negocio y de los tipos de productos que ofrecen. Es decir, distintas formas de gestionar un seguro. Por ello, es muy importante contratar el seguro que quieres en la compañía que también quiere vender ese tipo de seguros. Porque en muchas veces contratamos seguros por promociones, comparadores a comisión o directamente en la compañía con la que tenemos un trato más cercano. Pero lla realidad es que las aseguradoras tienen un apetito de riesgo diferente. Hay empresas dedicadas a los seguros de coches, otras especializadas en hogar, otras en vida-riesgo, inversiones… Incluso por tipos de seguros: algunas son especialistas en coberturas de bajo coste; otras en seguros a todo riesgo… Solo el hecho de contratar un seguro en la compañía adecuada a ese riesgo, estarás mejor que la gran mayoría de asegurados.

Solo las coberturas necesarias

Muchos seguros tienen las coberturas preseleccionadas, son como un paquete completo. Pero si accedemos a todas las condiciones, podemos percatarnos de que hay muchas coberturas completamente innecesarias para lo que realmente estamos buscando protegernos. Y el resultado es que solo se limitan a incrementar la prima del producto. En otros casos, por mirar solo el precio hay coberturas que son fundamentales y no tenemos incluidas. Debemos recordar que el precio no lo es todo en un seguro, recuerda que lo peor que puede pasar es pagar un seguro y no estar bien cubierto, estarías pagando dos veces.

Unificar productos

Cada vez con más frecuencia muchas compañías ofrecen unir distintos tipos de seguros en una cesta de productos para un mismo titular. El señuelo es que pagaremos menos si los unificamos. Es cierto que esta táctica permite reducir costes. Pero hay que tener en cuenta una condición esencial: solo conseguiremos un buen descuento unificando seguros si sabemos negociar con la empresa. Se trata de la misma táctica que usamos con el banco: cuando somos duros como clientes, la entidad financiera nos ofrece más posibilidades y, por tanto, unos precios más ventajosos. Si optamos por unir en una misma firma los seguros de hogar, automóviles o vida, negociemos tranquilamente para conseguir una prima más ventajosa.

Tipos de pago con descuento

En muchos casos el precio de un seguro puede tener pequeñas variaciones en función del modo y la periodicidad del pago. Siempre buscamos el seguro más económico. Esta es una buena forma de incluir un pequeño descuento a última hora en tu seguro. Normalmente los pagos anuales están más bonificados que los pagos mensuales o trimestrales, aunque para aprovecharlo bien hay que tener claro que el seguro lo vamos a necesitar durante todo el año.

Decir siempre la verdad

Algunos usuarios tratan de engañar a los comparadores online cuando intentamos contratar un seguro indicando realidades que no son veraces. Pero no hay nada peor en un seguro que cuando hay un siniestro no lo cubra porque hemos mentido a la hora de contratarlo. Aunque a todos nos gustaría siempre pagar lo mínimo, mentir a la hora de contratar un seguro nos puede salir mucho más caro. En los seguros de coches, con los años de carné, los partes antiguos o incluso los conductores habituales puede suponer un grave perjuicio Otro caso similar son los seguros de salud y sus cuestionarios, donde siempre estamos tentados de poner lo que a todos les gustaría oír, pero la realidad es que, si se descubre la realidad, normalmente es muy muy sencillo que encuentren las patologías previas que has intentado esconder, cuando tengas un problema médico el seguro no te lo va a cubrir. Al final, pagaremos el doble: el seguro contratado y la penalización por no haber dicho la verdad.

Temas

Ajuste de cuentas